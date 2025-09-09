Deportes

La Uruguay de Marcelo Bielsa visitará a Chile en el cierre de las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

La Celeste, que ya está clasificada al Mundial, se enfrentará en Santiago a la Roja desde las 20:30 por TyC Sports Play

Chile y Uruguay, cara a cara por la última fecha de las Eliminatorias

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 llegan a su fin. En un encuentro correspondiente a la fecha 18, la selección de Chile recibirá a la Uruguay que dirige tácticamente Marcelo Bielsa, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago, desde las 20:30, con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco. La transmisión estará a cargo de TyC Sports Play.

Ya eliminado, Chile quiere cerrar su participación de la mejor manera. La Roja, que es comandada por Nicolás Córdova -reemplazó al argentino Ricardo Gareca-, viene de perder por un categórico 3-0 frente a Brasil, en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro. Con solo 10 puntos en su haber, su única motivación será mostrarle una mejor versión a su público y tratar de no terminar en el último puesto, dado que el siguiente en la tabla es Perú con 12 unidades.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro frente a la Verdeamarela, Córdova hizo énfasis en que su labor esta apuntada hacia el futuro de su seleccionado: “La sensación es que hay mucho trabajo por hacer, mucho recorrido por generar aún, (pero) estoy muy contento por los chicos que debutaron (Lawrence Vigouroux, Iván Román y Maximiliano Gutiérrez)… Son jugadores que hay que proyectar".

“Mientras esté yo aquí, el tiempo que sea, voy a tratar de que estos chicos y los que acompañan, los más grandes y que tengan edad para hacer este proceso, puedan cumplir estos partidos, porque necesitan jugar", agregó el estratega.

Marcelo Bielsa llevó a Uruguay al Mundial de 2026 luego de la goleada ante Perú en Montevideo (REUTERS/Mariana Greif)

Por su parte, la Celeste aseguró su clasificación al Mundial que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, con una contundente victoria 3-0 frente a Perú en el estadio Centenario de Montevideo. Los Charrúas llegaron a 27 puntos, producto de 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas, lo que le permitió sellar su boleto a la cita ecuménica con una fecha de antelación.

En ese sentido, Bielsa rescató la actitud de sus jugadores: “Estoy conforme con el partido en general, es una buena forma de clasificar, es verdad que el juego ofensivo del equipo fue bueno. Las actuaciones individuales también, creamos ocasiones, convertimos tres goles. Qué suerte que la actuación fue valiosa, para ofrecerla al público“.

Con el objetivo cumplido, el Loco ya puede permitirse ir más allá y planificar el futuro de Uruguay. Es por eso que indicó: “Es probable que los partidos amistosos sean un escenario donde poder ofrecer a los jugadores que menos jugaron minutos de titularidad para que la evaluación sea más completa. La titularidad en la selección uruguaya siempre supone una prueba a la que hay que darle entidad. Ojalá de los próximos seis partidos que quedan hasta el Mundial aparezcan jugadores para abonar y mejorar las posibilidades del plantel completo”.

El último enfrentamiento entre ambos por Eliminatorias data del 8 de septiembre de 2023, cuando se vieron las caras en Montevideo por la primera fecha. Aquella vez, Uruguay se quedó con la victoria por 3-1, con goles de Nicolás De La Cruz, en dos ocasiones y Federico Valverde, había descontado Arturo Vidal.

Posibles formaciones:

Chile: Lawrence Vigouroux; Iván Román, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Fabián Hormazabal; y Ben Brereton y Lucas Cepeda. DT: Nicolás Córdova.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Estadio: Julio Martínez Pradanos

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

VAR: Daiane Muniz (Brasil)

Hora: 20:30

TV: TyC Sports Play

TABLA DE POSICIONES

