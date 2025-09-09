Deportes

El incómodo error de Aryna Sabalenka en medio de una entrevista con Carlos Alcaraz: “¿Podemos cortar esto?"

La bielorrusa y el español compartieron pantalla en un popular programa de TV estadounidense tras consagrarse en el US Open

El incómodo error de Aryna Sabalenka en medio de una nota con Alcaraz

Un momento inesperado marcó la reciente aparición televisiva de Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz en la ciudad de Nueva York, cuando un error de la tenista bielorrusa generó risas y una reacción espontánea del campeón español durante una entrevista en vivo. Ambos deportistas, flamantes ganadores de los títulos individuales del US Open, acudieron al programa Today para compartir sus impresiones tras sus respectivas victorias, llevando consigo los trofeos que los consagraron en Flushing Meadows.

La jornada había sido especialmente significativa para Sabalenka, quien logró defender con éxito su corona en el Abierto de Estados Unidos, algo que no ocurría desde que Serena Williams lo hiciera en 2014. La bielorrusa se impuso a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6 en la final disputada el sábado, consolidando así su posición en la élite del tenis femenino. Por su parte, Alcaraz protagonizó una vibrante final ante Jannik Sinner, a quien derrotó por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en un partido que se desarrolló el domingo. Con este triunfo, el murciano recuperó el puesto número uno del ranking mundial, arrebatándoselo precisamente al tenista italiano.

El episodio que acaparó la atención se produjo cuando Sabalenka, al referirse a su actividad en redes, estuvo a punto de confundir el nombre de Alcaraz con el de su rival, Sinner. Mientras explicaba su afición por los videos en la plataforma, la campeona señaló a su colega y comentó: “Por cierto, tenía un TikTok para hacer con Jann... eh, Jann”. El lapsus provocó una reacción inmediata de los presentadores, quienes exclamaron al unísono: “¡Uou, uou, uou!”.

Más allá de la incomodidad, Alcaraz optó por el humor y simuló levantarse para abandonar el estudio. Sabalenka, visiblemente apenada, se disculpó colocando la mano en el brazo del español y expresó: “Carlos, hombre, lo siento mucho. Está bien, olvídalo”. El tenista minimizó el incidente y respondió: “Son las nueve de la mañana, no te preocupes, está todo bien, está todo bien”.

La bielorrusa, aún afectada por el desliz, añadió con dramatismo: “Este es el peor error que he tenido en mi vida” y preguntó con esperanza: “¿Podemos cortar esto?”. No obstante, el fragmento no fue eliminado de la emisión.

Superado el momento, ambos campeones cumplieron con la promesa de grabar un video para TikTok. Sabalenka compartió la publicación con el mensaje: “Gemelo de cumpleaños y gemelo de trofeo del US Open, el 5 de mayo debe ser un cumpleaños realmente afortunado para tener...”, haciendo alusión a la coincidencia de fechas de nacimiento y de títulos. En el video, ambos aparecen sosteniendo sus trofeos y bailando, aunque la bielorrusa mostró mayor soltura que el español. Alcaraz, quien reconoció su inexperiencia en la red social, comentó: “Todavía no sé qué hice”.

Durante la entrevista en Today, el murciano también abordó su relación competitiva con Sinner. En sus palabras: “Creo que nos llevamos al límite cada vez y mis entrenamientos están enfocados en ver cómo puedo mejorar solo para vencer a Jannik”. “Esa rivalidad es especial, repartiendo los Grand Slams, luchando por las grandes cosas, y luego ver que gracias a él soy un mejor jugador. Creo que la rivalidad es genial por eso”, añadió sobre la puja que promete cubrir la ausencia de la competencia del Big Three, protagonizada por los retirados Rafael Nadal y Roger Federer, y el todavía vigente Novak Djokovic.

