Un piloto de la Fórmula 1 quedó al borde de ser suspendido por una carrera tras recibir una dura sanción en el GP de Italia

La última fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Monza dejó como saldo a Oliver Bearman al borde de una suspensión automática, una situación inédita para el piloto británico de Haas en su primer año completo en la máxima categoría. Un incidente en la vuelta 40 con Carlos Sainz, piloto de Williams, desembocó en sanciones deportivas y administrativas que colocan a Bearman bajo intensa vigilancia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), según detalló el medio especializado Motorsport

Durante la competencia en Italia, Bearman defendía la duodécima posición al ingresar a la segunda chicana ante el ataque de Sainz. En ese punto, se produjo un contacto que provocó un trompo para ambos vehículos, pérdida de piezas de carbono y la caída de una posición, superados por Isack Hadjar. Tras analizar imágenes de video y grabaciones de cámara a bordo, los comisarios de carrera decidieron imponer a Bearman una penalización de 10 segundos y dos puntos en la superlicencia.

“El coche N°55 intentó adelantar al coche N°87 por el exterior en la curva N°4, logrando colocar su eje delantero por delante del del coche N°87 en el punto de cuerda, lo que le otorgó el derecho a la trayectoria ideal. El piloto del coche N°87 defendió su posición por el interior en lugar de ceder, provocando así la colisión. Los comisarios determinaron que el piloto del coche N°87 era principalmente responsable y, por lo tanto, aplicaron la penalización estándar prevista para este tipo de incidente”, se detalla en el documento publicado tras la carrera.

Al término del evento, Carlos Sainz no mostró dudas respecto al responsable: “Creo que dejé espacio por el interior, y creo que por eso los comisarios le impusieron la penalización. Frené extremadamente tarde por el exterior. No creo que el piloto por dentro pudiera frenar más tarde. Creo que lo intentó y eso fue lo que causó la colisión. Para mí, es solo un incidente típico de Monza: uno de los dos tiene que levantar el pie. Yo estaba delante en el punto de cuerda, él decidió no abandonar su intento y eso creó la colisión. Típico de Monza”, explicó el español.

El joven piloto está al límite de la suspensión (reuters)

Por su parte, Bearman manifestó su perspectiva apenas concluyó el Gran Premio. “Es realmente una pena, sinceramente, porque el coche se comportó muy bien hoy, éramos realmente rápidos. Tuve que pelear mucho porque nos faltaba mucha velocidad en línea recta, pero sin el incidente, creo que hoy podríamos haber sumado puntos. Necesito revisar las imágenes. Obviamente, desde mi asiento tengo una opinión, pero tengo que mirarlo sin emociones, simplemente”, expresó el joven británico de 20 años al ser entrevistado por la cadena británica.

La consecuencia directa para Bearman tras Monza es la suma de dos puntos de sanción, alcanzando un total de diez puntos en la superlicencia en los últimos doce meses. La FIA dispone que con doce puntos acumulados en ese periodo, el piloto debe cumplir una suspensión automática para la siguiente carrera. Desde la instauración del sistema de puntos en 2014, solo Kevin Magnussen, antecesor de Bearman en Haas, cumplió una fecha de multa en 2024, también por incidentes recurrentes.

Actualmente, Bearman lidera la clasificación de penalizaciones activas en la categoría, superando a Max Verstappen, quien suma nueve puntos y estuvo cerca de la suspensión tras el Gran Premio de España.

El británico enfrenta cuatro competencias críticas: Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos y México, ya que recién el 3 de noviembre expirarán los primeros puntos recibidos durante el choque con Franco Colapinto en Brasil 2024, fecha en que también sustituyó de emergencia a Magnussen. Bearman deberá evitar nuevas infracciones, pues dos puntos adicionales lo forzarían a perderse una fecha del calendario, el mayor castigo administrativo contemplado por la FIA.

Las infracciones que llevaron a Bearman a este escenario incluyen:

Gran Premio de San Pablo (3 de noviembre de 2024): 2 puntos por colisión con Franco Colapinto.

Gran Premio de Mónaco (23 de mayo de 2025): 2 puntos por adelantar a Sainz en régimen de bandera roja durante la Práctica Libre 2.

Gran Premio de Gran Bretaña (5 de julio de 2025): 4 puntos por ignorar la bandera roja en la Práctica Libre 3.

Gran Premio de Italia (7 de septiembre de 2025): 2 puntos por provocar la colisión con Carlos Sainz.

Desde el equipo Haas, el ambiente es de incertidumbre ante la posibilidad de perder a su piloto en el tramo final de la temporada, en coincidencia con lo que sucedió un año atrás con Magnussen. Bearman debe mantener una conducta impecable durante las próximas pruebas para evitar ser el segundo competidor en la historia reciente de la Fórmula 1 obligado a ausentarse por acumulación de puntos de sanción. La lupa de la FIA permanecerá sobre Bearman durante los próximos compromisos, en un momento donde la gestión de riesgos y la disciplina en pista se vuelven determinantes para su futuro inmediato en la competencia.