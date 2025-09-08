Deportes

La verdad detrás de la intervención de Gasly en el Alpine de Colapinto tras el GP de Italia de Fórmula 1

El francés pasó al lado del coche del argentino y operó en los controles. Qué hizo y por qué su gesto terminó con una polémica en las redes sociales

Pierre Gasly le cortó la corriente al coche de Franco Colapinto (F1 TV)

Un episodio inesperado ocurrió ni bien se terminó el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado en el Autódromo de Monza. El hecho atrajo la atención de los seguidores, ya que al principio algunos generaron polémica por la reacción de Pierre Gasly en el auto de su compañero en Alpine, Franco Colapinto.

El video de F1 TV mostró cómo Gasly intervino directamente con el monoplaza del argentino al finalizar la competencia, una acción que generó debate entre los fanáticos y especialistas. Algunos plantearon dudas, pero el tema quedó aclarado rápidamente.

Las imágenes captadas por la transmisión oficial de la F1 revelaron el momento en el que el francés se aproximó al auto de Colapinto y realizó una maniobra sobre el vehículo. Pero fue un gesto de buen compañero del galo hacia el argentino. Según explicó el ex piloto argentino de GP2 (actual Fórmula 2), Juan Cruz Álvarez, a través de su cuenta de X, “Muchos me preguntan por esta situación: Franco seguramente se olvidó de cortar la corriente del auto. Gasly pasó y la cortó, nada grave”.

La prueba de que se
La prueba de que se trató del corta corriente: a la izquierda, las luces que titilan en el auto de Colapinto y a la derecha ya no aparecen luego de la intervención de Gasly

Una muestra de que se trató del corte de la corriente es que en el comienzo de las imágenes se advierte cómo titilan las luces en el alerón trasero del monoposto del corredor bonaerense. Y, una vez que Gasly intervino, esas luces dejaron de verse.

Aunque la escena no resultó especialmente llamativa para el público general, la acción de Gasly implicaba un riesgo reglamentario, ya que los pilotos no pueden manipular el coche de otro competidor antes de la inspección de los comisarios. A pesar de ello, el piloto francés no recibió ninguna notificación ni sanción tras la carrera en Monza.

La competencia válida por la fecha 16 de la temporada resultó especialmente difícil para el equipo Alpine, que continúa en el último lugar de la temporada. Tanto Colapinto como Gasly enfrentaron serias dificultades con el rendimiento del vehículo, lo que se reflejó en sus posiciones finales: el piloto argentino terminó en el puesto 17 y el francés, en el 16.

*El resumen de la carrera de Colapinto

La falta de ritmo del coche fue evidente durante toda la carrera, dejando a ambos lejos de los puestos de vanguardia. Los coches galos penaron por la merma de potencia en el motor Renault, que tiene entre 20/30 caballos menos que los de Mercedes, Ferrari y Honda.

La frustración de Colapinto se hizo patente en sus declaraciones posteriores. Durante la rueda de prensa en Monza, expresó: “Se hizo muy largo, no teníamos ritmo, estaba muy solo en la carrera que fue bastante aburrida y no pudimos hacer nada. Tengo un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima”. Además del mal resultado, el bonaerense experimentó un descenso de presión arterial mientras dialogaba con los medios, lo que le impidió continuar respondiendo preguntas.

Luego de una semana de descanso, la actividad continuará el viernes 19 cuando los autos salgan a las calles de Bakú para el primero de los tres entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán. Es un lugar que le trae buenos recuerdos a Franco Colapinto, ya que allí sumó sus primeros cuatro puntos en la F1 luego de terminar octavo con el Williams.

