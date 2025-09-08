“Es el errado de todos los tiempos”: la chance de gol fallada en el fútbol argentino que dio la vuelta al mundo

La Liga de Chajarí es uno de los Torneos Regionales más importantes de Entre Ríos. A pesar de que sus equipos no se encuentran en la élite del fútbol argentino, el certamen se volvió viral en las últimas horas por un insólito fallo de un jugador.
Se enfrentaban Vélez Sarsfield e Independiente (Villa del Rosario), ambos de la Federación Entrerriana de Fútbol, por la fecha 20 del torneo de Chajarí cuando tuvo lugar una de las chances erradas más increíbles del último tiempo.
Enzo Salas, delantero del Fortín entrerriano, estaba firmando una actuación destacada, ya que había convertido dos tantos en la jornada, pero su participación quedó eclipsada por el gol que no pudo convertir debajo del arco.
Salas había recuperado el balón luego de un error en salida compartido con el defensor con el dorsal número 4 y el arquero del Rojo. Rápidamente, se perfiló hacia el arco, dejó en el camino al guardameta con una gambeta deliciosa y quedó sin oposición para marcar su triplete personal.
Sin embargo, cuando todos creían que el gol era inminente e incluso algunos ya se animaban a festejarlo, un mal pique de la pelota en el terreno de juego, que se observaba con varias imperfecciones e irregularidades, le jugó una mala pasada: definió, pero su remate se terminó yendo por arriba del travesaño.
Incrédulo por la ocasión que acababa de marrar, el número 9 se tomó la cabeza, gesto que repitió uno de sus compañeros. Como era de esperarse en tiempo de redes sociales, la jugada se viralizó y las reacciones no se hicieron esperar.
“No tiene ningún sentido”, escribió la reconocida cuenta de X (antes Twitter) Ataque Futbolero, que suma más 480.000 seguidores. En el mismo tono, el perfil brasileño dedicado a este tipo de contenido, Planeta do Futebol, citó el video y expresó: “No es posible”.
Otro de los comentarios que más repercusiones tuvo fue el de otro usuario que indicó: “Es el errado de todos los tiempos”. También hubo tiempo para que algunos internautas se burlaran de la situación y nombraran a algunos reconocidos delanteros del fútbol argentino e internacional, insinuando que ellos podrían replicar el fallo.
La ocasión más mencionada fue la ya icónica jugada de Cristian Fabbiani con la camiseta de Newell’s Old Boys, en un clásico frente a Rosario Central. En aquella ocasión, el Ogro se generó la oportunidad con su potencia y gambeta, pero cuando definió lo hizo por arriba del travesaño. En la memoria colectiva ese fallo quedó atado a la voz de Walter Nelson que relató: “Era el gol de la fecha, (Fernando) Gamboa”, la cual fue citada por algunos usuarios.
Para fortuna de Salas, su equipo se llevó los tres puntos en la noche entrerriana, debido a que se impuso con un contundente 5 a 3 sobre su rival.
En la Liga de Chajarí, Vélez e Independiente son de los equipos más importantes, puesto que ambos poseen varios títulos del certamen, que se juega desde 1952.
TODOS LOS CAMPEONES DE LA LIGA DE CHAJARÍ
1952 – Club Atlético Santa Rosa
1953 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
1954 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1955 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1956 – Centro de Suboficiales Sargento Cabral
1957 – Centro de Suboficiales Sargento Cabral
1958 – Club Atlético Chajarí
1959 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1960 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1961 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1962 – Club Atlético Mocoretá
1963 – Club Atlético Ferrocarril
1964 – No hubo competencia oficial
1965 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1966 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1967 – Club Atlético Ferrocarril
1968 – Club Atlético Ferrocarril
1969 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)
1970 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1971 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1972 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1973 – Club Atlético Ferrocarril
1974 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1975 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
1976 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)
1977 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)
1978 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
1979 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
1980 – Club Atlético Santa Rosa
1981 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
1982 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1983 – Club Social y Deportivo Federación
1984 – Club Atlético Mocoretá
1985 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1986 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1987 – Club Social y Deportivo Federación
1988 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1989 – Club Atlético Santa Rosa
1990 – Club Social y Deportivo Federación
1991 – Club Social y Deportivo Federación
1992 – Club Social y Deportivo Federación
1993 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
1994 – Club Atlético Santa Rosa
1995 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
1996 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1997 – Club Atlético Vélez Sarsfield
1998 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
1999 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
2000 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)
2001 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)
2002 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
2003 – Torneo suspendido
2004 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)
2005 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)
2006 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
2007 – Centro Social y Deportivo Santa Ana
2008 – Centro Social y Deportivo Santa Ana
2009 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
2010 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
2011 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)
2012 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
2013 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)
2014 – Club Atlético Santa Rosa
2015 – Club Atlético San Clemente
2016 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)
2017 – Club Tiro Federal
2018 – Club Atlético Santa Rosa
2019 – Club Tiro Federal
2020 – No hubo competencia oficial debido a la Pandemia Covid 19
2021 – Club Atlético Santa Rosa
2022 – Club Deportivo 1ro. de Mayo
2023 – Club Social y Deportivo La Florida
2024 – Club Deportivo 1ro. de Mayo