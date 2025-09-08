“Es el errado de todos los tiempos”: la chance de gol fallada en el fútbol argentino que dio la vuelta al mundo

El insólito fallo debajo del arco en la Liga de Chajarí

La Liga de Chajarí es uno de los Torneos Regionales más importantes de Entre Ríos. A pesar de que sus equipos no se encuentran en la élite del fútbol argentino, el certamen se volvió viral en las últimas horas por un insólito fallo de un jugador.

Se enfrentaban Vélez Sarsfield e Independiente (Villa del Rosario), ambos de la Federación Entrerriana de Fútbol, por la fecha 20 del torneo de Chajarí cuando tuvo lugar una de las chances erradas más increíbles del último tiempo.

Enzo Salas, delantero del Fortín entrerriano, estaba firmando una actuación destacada, ya que había convertido dos tantos en la jornada, pero su participación quedó eclipsada por el gol que no pudo convertir debajo del arco.

Salas había recuperado el balón luego de un error en salida compartido con el defensor con el dorsal número 4 y el arquero del Rojo. Rápidamente, se perfiló hacia el arco, dejó en el camino al guardameta con una gambeta deliciosa y quedó sin oposición para marcar su triplete personal.

Salas, debajo del arco tras fallar la clara chance

Sin embargo, cuando todos creían que el gol era inminente e incluso algunos ya se animaban a festejarlo, un mal pique de la pelota en el terreno de juego, que se observaba con varias imperfecciones e irregularidades, le jugó una mala pasada: definió, pero su remate se terminó yendo por arriba del travesaño.

Incrédulo por la ocasión que acababa de marrar, el número 9 se tomó la cabeza, gesto que repitió uno de sus compañeros. Como era de esperarse en tiempo de redes sociales, la jugada se viralizó y las reacciones no se hicieron esperar.

“No tiene ningún sentido”, escribió la reconocida cuenta de X (antes Twitter) Ataque Futbolero, que suma más 480.000 seguidores. En el mismo tono, el perfil brasileño dedicado a este tipo de contenido, Planeta do Futebol, citó el video y expresó: “No es posible”.

Otro de los comentarios que más repercusiones tuvo fue el de otro usuario que indicó: “Es el errado de todos los tiempos”. También hubo tiempo para que algunos internautas se burlaran de la situación y nombraran a algunos reconocidos delanteros del fútbol argentino e internacional, insinuando que ellos podrían replicar el fallo.

La ocasión más mencionada fue la ya icónica jugada de Cristian Fabbiani con la camiseta de Newell’s Old Boys, en un clásico frente a Rosario Central. En aquella ocasión, el Ogro se generó la oportunidad con su potencia y gambeta, pero cuando definió lo hizo por arriba del travesaño. En la memoria colectiva ese fallo quedó atado a la voz de Walter Nelson que relató: “Era el gol de la fecha, (Fernando) Gamboa”, la cual fue citada por algunos usuarios.

Para fortuna de Salas, su equipo se llevó los tres puntos en la noche entrerriana, debido a que se impuso con un contundente 5 a 3 sobre su rival.

En la Liga de Chajarí, Vélez e Independiente son de los equipos más importantes, puesto que ambos poseen varios títulos del certamen, que se juega desde 1952.

TODOS LOS CAMPEONES DE LA LIGA DE CHAJARÍ

1952 – Club Atlético Santa Rosa

1953 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

1954 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1955 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1956 – Centro de Suboficiales Sargento Cabral

1957 – Centro de Suboficiales Sargento Cabral

1958 – Club Atlético Chajarí

1959 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1960 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1961 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1962 – Club Atlético Mocoretá

1963 – Club Atlético Ferrocarril

1964 – No hubo competencia oficial

1965 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1966 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1967 – Club Atlético Ferrocarril

1968 – Club Atlético Ferrocarril

1969 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)

1970 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1971 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1972 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1973 – Club Atlético Ferrocarril

1974 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1975 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

1976 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)

1977 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)

1978 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

1979 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

1980 – Club Atlético Santa Rosa

1981 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

1982 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1983 – Club Social y Deportivo Federación

1984 – Club Atlético Mocoretá

1985 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1986 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1987 – Club Social y Deportivo Federación

1988 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1989 – Club Atlético Santa Rosa

1990 – Club Social y Deportivo Federación

1991 – Club Social y Deportivo Federación

1992 – Club Social y Deportivo Federación

1993 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

1994 – Club Atlético Santa Rosa

1995 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

1996 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1997 – Club Atlético Vélez Sarsfield

1998 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

1999 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

2000 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)

2001 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)

2002 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

2003 – Torneo suspendido

2004 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)

2005 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)

2006 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

2007 – Centro Social y Deportivo Santa Ana

2008 – Centro Social y Deportivo Santa Ana

2009 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

2010 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

2011 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)

2012 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

2013 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)

2014 – Club Atlético Santa Rosa

2015 – Club Atlético San Clemente

2016 – Club Atlético Independiente (Villa del Rosario)

2017 – Club Tiro Federal

2018 – Club Atlético Santa Rosa

2019 – Club Tiro Federal

2020 – No hubo competencia oficial debido a la Pandemia Covid 19

2021 – Club Atlético Santa Rosa

2022 – Club Deportivo 1ro. de Mayo

2023 – Club Social y Deportivo La Florida

2024 – Club Deportivo 1ro. de Mayo