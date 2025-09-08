El Galatasaray de Mauro Icardi busca quedarse con una de las figuras del fútbol argentino

El volante chileno, de 24 años, ya habìa sonado en la Bundesliga (Fotobaires)

El Galatasaray, vigente campeón de la Süper Lig de Turquía, que tiene como capitán a Mauro Icardi, ha acelerado sus gestiones en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su centro del campo antes del cierre del periodo de transferencias en el país, previsto para el 12 de septiembre de 2025. Según información de Hurriyet, el club mantiene negociaciones avanzadas para incorporar a dos futbolistas destacados: Hakan Çalhanoğlu, actualmente en el Inter de Milán, y Felipe Loyola, pieza clave de Independiente de Argentina. La posible salida del chileno ha generado inquietud en el club argentino, mientras que las cifras y condiciones de ambos traspasos se encuentran en el centro de las conversaciones.

En el caso de Hakan Çalhanoğlu, de 31 años, el Galatasaray ha presentado una oferta cercana a los EUR 10 millones (USD 10,8 millones) para lograr su traspaso desde el Inter de Milán. Ante la complejidad de la operación y la proximidad de la fecha límite del mercado, la directiva turca también contempla la opción de una cesión con opción de compra. El club busca cerrar la llegada del internacional turco durante el verano, aunque no descarta posponer su incorporación hasta enero si las negociaciones no prosperan en los próximos días.

El interés del Galatasaray en Çalhanoğlu responde a la necesidad de fortalecer el mediocampo tras la reciente incorporación de İlkay Gündoğan. La directiva considera que la llegada del jugador del Nerazzurro aportaría experiencia y calidad al equipo, y el propio futbolista ha mostrado su disposición a sumarse al proyecto, lo que refuerza la posición del club en las conversaciones.

Paralelamente, el club turco ha iniciado gestiones para fichar a Felipe Loyola, mediocampista chileno de 24 años que milita en Independiente. El Galatasaray estaría dispuesto a desembolsar hasta USD 9 millones por el 100% de la ficha del jugador, quien actualmente se encuentra concentrado con la selección de Chile para el partido ante Uruguay, correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026. Loyola llegó a Independiente a mediados del año anterior, procedente de Huachipato, y desde entonces se ha consolidado como una de las figuras del equipo dirigido por Julio Vaccari.

Icardi, máximo refeente del Galatasaray (REUTERS/Dilara Senkaya)

La posible transferencia de Loyola ha generado preocupación en Independiente, especialmente en el cuerpo técnico encabezado por Vaccari, quien considera que la salida del chileno podría afectar los objetivos deportivos del club. La venta representaría un ingreso económico relevante, aunque hasta el momento no ha recibido una oferta formal por parte del Galatasaray. El contrato de Loyola incluye una cláusula de rescisión de USD 15 millones, que podría activarse si el propio jugador lo solicita, aunque la intención del club turco es negociar una cifra inferior.

El contexto institucional de Independiente también se ha visto alterado por la reciente descalificación del club de la Copa Sudamericana, decisión adoptada por la Unida Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), luego de los graves incidentes en el duelo ante la Universidad de Chile, por los cuartos de final.

En el Torneo Clausura, el Rojo aparece último en la Zona B, con tres puntos. En la tabla anual, está a tres unidades de los puestos que otorgan plaza para la próxima Copa Sudamericana. Ante esta coyuntura, ¿aceptará la dirigencia negociar a una de sus máximas figuras, que ya sonó en la Bundesliga? ¿O priorizará lo deportivo en busca de mejorar el rendimiento?