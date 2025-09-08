El fuerte cruce entre los padres de Max Verstappen y Checo Pérez por el pasado de sus hijos en Red Bull: “Qué cobarde es”

El fuerte cruce entre el padre de Verstappen y Checo Pérez

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 junto a Cadillac ha reavivado una de las polémicas más persistentes del paddock: las declaraciones cruzadas entre el padre del mexicano, Antonio Pérez Garibay, y Jos Verstappen, papá de Max Verstappen. Ambos tuvieron fuertes choques mientras sus hijos compartieron equipo en Red Bull, y volvieron a florecer con el retorno de corredor de 35 años a la Máxima.

En las últimas horas, el latinoamericano volvió a abrir el debate al afirmar que los títulos mundiales del neerlandés no habrían sido posibles sin el apoyo de su hijo, y que, de haber contado con el mismo monoplaza, el propio Checo habría alcanzado la corona de campeón.

La controversia se reavivó cuando, en un evento reciente, Antonio Pérez Garibay se refirió a la etapa de su hijo en el team con sede en Milton Keynes. El padre del piloto respondió con contundencia: “Checo estuvo cuatro años en Red Bull. ¿Cuántos años fue campeón Red Bull? Los cuatro”.

A esto, en diálogo con Victory Media, añadió: “Checo Pérez convirtió a Verstappen en campeón del mundo. Si a Checo Pérez le hubieran dado el coche que le dieron el primer año, el último año Checo también hubiera sido campeón del mundo de F1”. Con estas palabras, Garibay insinuó que su hijo no dispuso del mismo material que Verstappen y que su contribución fue determinante para los éxitos del equipo.

La polémica respuesta de Jos Verstappen a las declaraciones del padre de Checo

En la misma línea, sostuvo que Red Bull necesitó de Checo Pérez para asegurar el primer título de Verstappen, destacando su papel al mantener detrás al múltiple campeón Lewis Hamilton: “A Checo Pérez Red Bull lo necesitaba el primer año para que Verstappen fuera campeón del mundo, le dieron un gran coche y mantuvo detrás a un ocho veces campeón del mundo, a Lewis Hamilton, así que Checo tiene mucho que ver en los campeonatos del mundo de Red Bull”.

Las declaraciones de Antonio Pérez Garibay no pasaron desapercibidas para Jos Verstappen, padre de Max, quien rompió seis meses de silencio en su cuenta de X (antes Twitter) para responder de manera tajante. En su publicación, el neerlandés escribió: “Qué cobarde es. Siempre le han dado el mismo material, pero tiene que pisar el acelerador”.

Durante su etapa en Red Bull entre 2021 y 2024, Sergio Pérez compartió equipo con Max Verstappen, quien se consagró campeón del mundo en cada una de esas temporadas. El mexicano fue clave en varios Grandes Premios en los que defendió férreamente la posición sobre el británico de Mercedes. La que más se destaca es en el GP de Abu Dhabi 2021, donde le hizo perder tiempo en la carrera en la que Mad Max se consagró campeón de la F1.

Verstappen y Checo Pérez compartieron equipo durante cuatro años (REUTERS/Raquel Cunha)

El mexicano, pese a lograr un subcampeonato, no pudo igualar el rendimiento de su compañero, quien en 2023 ganó 19 de las 22 carreras disputadas, una diferencia que marcó la dinámica interna del equipo. Al finalizar la temporada 2024, la escudería austríaca decidió prescindir de los servicios de Pérez, a pesar de que tenía contrato vigente, debido a una prolongada caída en su rendimiento y la falta de señales de recuperación para 2025.

Luego de varios meses sin actividad en pista, el futuro inmediato de Sergio Pérez lo vincula a Cadillac, equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva normativa. El mexicano compartirá garaje con Valtteri Bottas, y según su padre, el objetivo de la colaboración es claro: “La colaboración entre Checo Pérez y Cadillac tiene un único objetivo: convertirse en campeones mundiales de Fórmula 1”.

“No siento que tenga nada que demostrar. No solo por los pilotos actuales o los próximos que ocupen mi asiento, sino incluso antes de eso. Ahora todos se olvidan. Ha sido un lugar muy complicado, donde hay que adaptarse constantemente y construir confianza mentalmente. Es un desafío muy particular”, comentó el propio Checo Pérez cuando fue confirmado como piloto titular de la flamante escudería estadounidense.

En ese momento, el mexicano hizo hincapié en cuáles son sus objetivos al regresar a la Fórmula 1, donde hizo alusión a su abrupta salida de Red Bull: “Para mí se trata más de volver a disfrutar del deporte. Quiero disfrutar del deporte que amo, del deporte que me ha dado tanto. No podía darme el lujo de irme de la forma en que me fui. Por eso estoy volviendo con este nuevo proyecto. Espero que sea muy exitoso, pero más que nada quiero disfrutar este regreso”.

Tras su inicio con Sauber en 2011, Pérez pasó por McLaren, Force India y Racing Point antes de un último capítulo con Red Bull que terminó con una mediática salida a finales de 2024 a raíz de los malos resultados: su lugar lo ocupó Liam Lawson por un puñado de carreras antes de ser reemplazado por Yuki Tsunoda.