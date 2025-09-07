Se hizo famoso por ser “La Montaña” de Game of Thrones y batió su propio récord en un Mundial

Hafthor Bjornsson, establece un nuevo récord mundial

El atleta islandés Hafthor Bjornsson estableció un nuevo récord mundial de peso muerto al levantar 510 kilogramos (1.124,4 libras) en el Campeonato Mundial, que se llevó a cabo en el Utilita Arena de Birmingham, Inglaterra. El levantamiento, ejecutado frente a una multitud, consolidó al ex campeón de World’s Strongest Man como el principal referente de fuerza a nivel internacional. Cabe destacar que la marca representa el mayor peso alzado en la historia de la disciplina, superando sus propios registros obtenidos en los últimos cinco años.

Conocido internacionalmente por su actuación en la famosa serie de TV Game of Thrones, el islandés de 2,05 metros de altura y más de 200 kilogramos de peso desafió una vez más los límites del deporte. La organización detalló que el atleta empleó un traje de peso muerto y correas de levantamiento, siguiendo las normas de la competición strongman. Durante la ejecución, rodó la barra hacia sus piernas, adoptó una postura convencional y completó el movimiento con una velocidad y firmeza que sorprendieron a los asistentes. Tras mantener la barra por varios segundos en la posición final, el público celebró ruidosamente el logro.

La carrera de Bjornsson en el strongman y los deportes de fuerza presenta una secuencia de avances que lo distinguen en la disciplina. En 2016, el británico Eddie Hall fue el primer atleta en romper la barrera de los 500 kilogramos (1.102,3 libras). Bjornsson batió ese récord en 2020 al levantar 501 kilogramos (1.104,5 libras), aunque el registro generó controversia respecto a las condiciones en las que se obtuvo. Algunos sectores de la comunidad, incluido el propio Hall, cuestionaron la validez de la marca. A raíz de esta rivalidad, ambos competidores pactaron un combate de boxeo en 2022, en el que el islandés resultó vencedor por decisión unánime de los jueces.

Pese a una breve incursión en el boxeo y una significativa reducción de peso —tras bajar a 145 kilogramos (22,8 stones) para su enfrentamiento con Hall—, Bjornsson decidió regresar a los deportes de fuerza con la meta de superar nuevamente los registros de la disciplina. En julio de 2025, levantó 505 kilogramos (1.113,3 libras), aunque manifestó que aún tenía energía suficiente para afrontar un desafío mayor.

Bjornsson batió su propio récord

La sesión del Campeonato Mundial de Peso Muerto en Birmingham significó la culminación de ese objetivo. El propio Bjornsson expresó sentirse confiado antes del intento y no evidenció señales de fatiga durante el levantamiento. Espectadores y usuarios en redes sociales comentaron la aparente facilidad con la que ejecutó el movimiento. Uno de los mensajes destacados fue: “Eso es absurdo”, mientras que otro usuario apuntó: “Podría haberlo repetido, la fuerza es insondable”.

Por su parte, el propio atleta publicó un mensaje en sus redes sociales tras alcanzar el récord: “Rodeado de mi equipo, impulsado por mi gente, respaldado por mis patrocinadores. Los récords van y vienen, pero el LEGADO permanece para siempre”.

La trayectoria deportiva del islandés abarca múltiples victorias en las principales competencias internacionales. Bjornsson ha conquistado títulos como el World’s Strongest Man, Arnold Strongman Classic y Europe’s Strongest Man. Cabe destacar que tras su retiro momentáneo, emergieron nuevos torneos de relevancia como el Strongest Man On Earth y el Rogue Invitational, que ahora representan posibles metas para el atleta.