Deportes

Los mejores memes de la carrera de Colapinto en Italia: las críticas a Alpine por el rendimiento del auto y la estrategia con Gasly

El argentino no avanzó más allá del puesto 17 y su compañero de equipo quedó por encima, en una decisión de la escudería que retumbó en las redes

Guardar
Los fanáticos se pronunciaron sobre
Los fanáticos se pronunciaron sobre la decisión de Alpine

La escudería Alpine volvió a quedar en el centro de la polémica tras el Gran Premio de Italia celebrado en el circuito de Monza, donde tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto se ubicaron en las últimas posiciones, apenas por delante de Lance Stroll y de los pilotos que no lograron completar la carrera (Fernando Alonso y Nico Hulkenberg).

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el eje de la conversación se trasladó a las redes sociales, donde los seguidores de la escudería francesa protagonizaron un intenso malestar por el desempeño del equipo y sus decisiones estratégicas. El nombre de Alpine se convirtió rápidamente en tendencia global tras la competencia.

En plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, los fanáticos manifestaron su malestar por los persistentes problemas técnicos de Alpine y cuestionaron la capacidad del equipo para ofrecer condiciones competitivas a sus pilotos. Comentarios como “En este equipo les gustan los problemas innecesarios” o “Le pidieron a Franco que deje pasar a Gasly ‘urgente’ en la última vuelta por un puesto 16” reflejaron la frustración. La controversia creció cuando se conoció que el equipo le comunicó al argentino para que facilitara el adelantamiento de Gasly al cierre de la carrera, pese a tratarse de posiciones alejadas de la zona de puntos.

Esta orden de equipo generó especial indignación entre los seguidores latinoamericanos, quienes resaltaron que Franco Colapinto había mantenido una mejor actuación durante varios pasajes de la competencia. “Franco le venía ganando a Gasly. Pero Alpine le dio la orden de dejarlo pasar a Pierre en la última vuelta. Lo importante es que Franco le viene ganando a Gasly y Alpine lo sabe”, escribió un usuario.

La situación del equipo francés se agravó por las circunstancias de la carrera. Mientras Max Verstappen dominó la competencia y sumó su victoria número 65 en la categoría, los dos Alpine no lograron salir de la parte baja de la clasificación. Tras quedar afuera en la Q1, el argentino largó en el puesto 17 y cruzó la meta en ese mismo lugar, completando una labor consistente pero limitada por el bajo rendimiento del A525. Pierre Gasly concluyó una posición por encima del N° 43 y sin oportunidades reales de recuperar lugares.

El bajo rendimiento del monoplaza no es un hecho aislado sino parte de una tendencia de la temporada. La escudería con sede en Enstone continúa en el fondo del Campeonato de Constructores con 20 puntos, todos acumulados por Gasly, quien anunció la renovación de su contrato hasta fines de 2028.

Desde la llegada de Colapinto como titular en reemplazo de Jack Doohan, Alpine no consiguió revertir la dinámica negativa. El argentino ejecutó una única parada para intercambiar neumáticos medios por duros en la vuelta 34, sosteniendo el ritmo hasta el final, aunque se mantuvo lejos de quienes luchaban por los puntos.

Colapinto y el resto de la parrilla tendrán ahora una pausa de dos semanas hasta el Gran Premio de Azerbaiyán, programado entre el 19 y el 21 de septiembre en el circuito urbano de Bakú. Mientras tanto, el debate en redes sociales promete continuar, con la base de fanáticos del oriundo de Pilar apuntando contra las decisiones de la escudería, tanto en la estrategia como en el desarrollo técnico de la escudería.

Los memes del Gran Premio de Italia de F1:

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoFórmula 1F1F1 hoyGran Premio de ItaliaPierre GaslyFlavio Briatore

Últimas Noticias

Los audios de Colapinto con su ingeniero de Alpine en el GP de Italia de F1: del problema físico que sufrió al pedido de cambio con Gasly

El piloto argentino volvió a sufrir por el rendimiento de su monoplaza y acabó en el puesto 17 en Monza

Los audios de Colapinto con

La frustración de Colapinto tras el GP de Italia de Fórmula 1: “No pudimos hacer nada”

El argentino de Alpine sufrió la carencia de rendimiento de su monoplaza y quedó en la parte baja de la grilla en Monza

La frustración de Colapinto tras

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Italia de F1: los problemas de potencia de Alpine no ayudaron a su ritmo

El argentino hizo lo que pudo con un motor carente de potencia y terminó en el puesto 17 en el circuito de Monza

Radiografía de la carrera de

M25 Mar del Plata: Lautaro Midón perdió la final ante Daniel Vallejo

El tenista paraguayo venció en el partido decisivo del certamen marplatense al correntino en sets consecutivos por 7-6(4) 6-3

M25 Mar del Plata: Lautaro

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Italia

Tras su actuacióon en el circuito de Monza, el argentino volverá a ver acción en Azerbaiyán

Cuándo volverá a correr Franco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Buenos Aires 2025, en

Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: pasado el mediodía, la participación electoral no llegaba al 30% del padrón

La web para consultar el padrón estuvo caída y desde LLA apuntaron contra el gobierno bonaerense

Perlitas de las elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: un joven salió corriendo para no ser presidente de mesa, pero la Policía lo persiguió y lo obligó a cumplir con esa función

Uno por uno: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más baratos del mercado

Axel Kicillof votó en La Plata, habló de una elección “muy importante” y dijo que ganará “quien tuvo más votos”

INFOBAE AMÉRICA
El auge de las “parejas

El auge de las “parejas virtuales” entre los jóvenes y sus efectos en la salud mental

La OPEP+ aumentará en octubre su producción de petróleo en 137.000 barriles diarios

Detienen a miembro de Pussy Riot en la frontera polaca

El santuario perdido de Odiseo en Ítaca sale a la luz tras un hallazgo arqueológico sorprendente

Un dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen hirió a un hombre tras impactar en el aeropuerto de Ramon en el sur de Israel

TELESHOW
Luisana Lopilato sorprendió con su

Luisana Lopilato sorprendió con su llamativo look para buscar a sus hijos adolescentes: “¿No tenés ropa?"

La excéntrica fiesta de cumpleaños de Zaira Nara con Wanda, familia y amigos famosos: looks cowboy en una noche mágica

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutaron del show de Lali Espósito en Vélez y causaron furor en las redes

Una mesa, 20 años y una reconciliación: la historia detrás del reencuentro entre Mirtha Legrand y Nora Cárpena

Shakira y Antonio de la Rúa: la historia de amor que comenzó en Buenos Aires hace 25 años y los rumores de reconciliación