Los mejores memes de la carrera de Colapinto en Italia: las críticas a Alpine por el rendimiento del auto y la estrategia con Gasly

Los fanáticos se pronunciaron sobre la decisión de Alpine

La escudería Alpine volvió a quedar en el centro de la polémica tras el Gran Premio de Italia celebrado en el circuito de Monza, donde tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto se ubicaron en las últimas posiciones, apenas por delante de Lance Stroll y de los pilotos que no lograron completar la carrera (Fernando Alonso y Nico Hulkenberg).

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el eje de la conversación se trasladó a las redes sociales, donde los seguidores de la escudería francesa protagonizaron un intenso malestar por el desempeño del equipo y sus decisiones estratégicas. El nombre de Alpine se convirtió rápidamente en tendencia global tras la competencia.

En plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, los fanáticos manifestaron su malestar por los persistentes problemas técnicos de Alpine y cuestionaron la capacidad del equipo para ofrecer condiciones competitivas a sus pilotos. Comentarios como “En este equipo les gustan los problemas innecesarios” o “Le pidieron a Franco que deje pasar a Gasly ‘urgente’ en la última vuelta por un puesto 16” reflejaron la frustración. La controversia creció cuando se conoció que el equipo le comunicó al argentino para que facilitara el adelantamiento de Gasly al cierre de la carrera, pese a tratarse de posiciones alejadas de la zona de puntos.

Esta orden de equipo generó especial indignación entre los seguidores latinoamericanos, quienes resaltaron que Franco Colapinto había mantenido una mejor actuación durante varios pasajes de la competencia. “Franco le venía ganando a Gasly. Pero Alpine le dio la orden de dejarlo pasar a Pierre en la última vuelta. Lo importante es que Franco le viene ganando a Gasly y Alpine lo sabe”, escribió un usuario.

La situación del equipo francés se agravó por las circunstancias de la carrera. Mientras Max Verstappen dominó la competencia y sumó su victoria número 65 en la categoría, los dos Alpine no lograron salir de la parte baja de la clasificación. Tras quedar afuera en la Q1, el argentino largó en el puesto 17 y cruzó la meta en ese mismo lugar, completando una labor consistente pero limitada por el bajo rendimiento del A525. Pierre Gasly concluyó una posición por encima del N° 43 y sin oportunidades reales de recuperar lugares.

El bajo rendimiento del monoplaza no es un hecho aislado sino parte de una tendencia de la temporada. La escudería con sede en Enstone continúa en el fondo del Campeonato de Constructores con 20 puntos, todos acumulados por Gasly, quien anunció la renovación de su contrato hasta fines de 2028.

Desde la llegada de Colapinto como titular en reemplazo de Jack Doohan, Alpine no consiguió revertir la dinámica negativa. El argentino ejecutó una única parada para intercambiar neumáticos medios por duros en la vuelta 34, sosteniendo el ritmo hasta el final, aunque se mantuvo lejos de quienes luchaban por los puntos.

Colapinto y el resto de la parrilla tendrán ahora una pausa de dos semanas hasta el Gran Premio de Azerbaiyán, programado entre el 19 y el 21 de septiembre en el circuito urbano de Bakú. Mientras tanto, el debate en redes sociales promete continuar, con la base de fanáticos del oriundo de Pilar apuntando contra las decisiones de la escudería, tanto en la estrategia como en el desarrollo técnico de la escudería.

Los memes del Gran Premio de Italia de F1: