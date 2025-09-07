Deportes

Los audios de Colapinto con su ingeniero de Alpine en el GP de Italia de F1: del problema físico que sufrió al pedido de cambio con Gasly

El piloto argentino volvió a sufrir por el rendimiento de su monoplaza y acabó en el puesto 17 en Monza

Guardar
El inconveniente físico de Colapinto durante el GP de Italia

Franco Colapinto volvió a padecer por el rendimiento de su Alpine y terminó en el puesto 17 del Gran Premio de Italia en el mítico circuito de Monza. Tras partir en la misma posición, el piloto argentino llegó a estar en el puesto 12 de la carrera, pero tras el ingreso a cambiar los neumáticos quedó en el final de la grilla y al final de la prueba tuvo que cambiar lugares con su compañero de equipo Pierre Gasly, que acabó en el 16° lugar.

Cuando quedaban pocos giros, su ingeniero Stuart Barlow le comunicó por radio la decisión de la escudería de cambiar la posición con el piloto francés. “Tenemos que intercambiar autos, curva 8, urgente, intercambiar autos, curva 8, urgente”, fue el pedido del encargado de guiar a Franco durante la actividad en pista.

Uno de los momentos más particulares de los audios entre el argentino de 22 años y Barlow fue cuando el oriundo de Pilar le comunicó que estaba afrontando un problema físico. “No puedo, me está dando un calambre”, mencionó Franco por la radio del equipo al promediar la prueba que se disputó a 53 vueltas en el trazado italiano.

Durante la carrera, en la que el argentino sufrió por el ritmo de su monoplaza A525 y el ya conocido pobre rendimiento del motor de Alpine, Colapinto también mencionó que sufrió por el grip de los neumáticos. Hay que recordar que el número 43 comenzó la competencia con neumáticos medios y luego, tras el ingreso a boxes, cambió a gomas duras hasta el final.

“¿Cómo va el equilibrio? Desde nuestro lado se ve bastante estable”, le consultó Barlow en una etapa de la prueba. “Sí, simplemente no tengo agarre. No tengo ningún agarre”, le dijo el argentino a su ingeniero. “La parte trasera frena muy mal. Estoy en curva todo el tiempo”, agregó Colapinto.

El problema de Colapinto con los neumáticos en el GP de Italia

“Sigamos haciendo lo mismo que estás haciendo con los frenos. Solo estamos dañando un poco cuando luchamos por Hadjar… Intentemos controlarlo”, acotó su ingeniero por la lucha con el francés de Racing Bulls para mantener su posición.

Ya para el final de la extenuante competencia en Monza se produjo el diálogo final entre el piloto argentino y Barlow. “Fue una tarde muy, muy difícil ahí fuera. Sabíamos que iba a ser difícil. Bien hecho por seguir”, mencionó el empleado de Alpine. ¿Cuál fue la respuesta del piloto que completó su décimo GP con la escudería con sede en Enstone? “Sí, entendido, estuve muy complicado. El neumático duro era mucho mejor”, concluyó.

Una vez que cayó la bandera de cuadros, Colapinto tuvo un breve contacto con los medios en el paddock. Visiblemente cansado, el pilarense remarcó lo complicada que fue la prueba en Monza para Alpine. “Muy larga, muy dura. No teníamos ritmo y nada... muy solo toda la carrera y sin ritmo. Con un poco de bronca. Hay que mejorar para la próxima”, resumió escuetamente su participación del GP de Italia, en diálogo con ESPN.

“No pudimos hacer nada, es una pena. Larga, bastante dura. Complicada. No tuvimos ritmo y faltó bastante”, agregó Colapinto sobre su participación en Monza, al mismo tiempo que catalogó la carrera como “bastante aburrida”.

Ahora, será tiempo de descansar y, en dos semanas, volverá a ver acción en otro circuito conocido tras su estreno el año pasado con Williams: del 19 al 21 de septiembre se llevará a cabo el Gran Premio en las calles de Azerbaiyán.

*La carrera de Franco Colapinto en el GP de Italia

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoAlpineF1F1 hoyFórmula 1Pierre GaslyFlavio BriatoreGran Premio de Italia

Últimas Noticias

Los mejores memes de la carrera de Colapinto en Italia: las críticas a Alpine por el rendimiento del auto y la estrategia con Gasly

El argentino no avanzó más allá del puesto 17 y su compañero de equipo quedó por encima, en una decisión de la escudería que retumbó en las redes

Los mejores memes de la

La frustración de Colapinto tras el GP de Italia de Fórmula 1: “No pudimos hacer nada”

El argentino de Alpine sufrió la carencia de rendimiento de su monoplaza y quedó en la parte baja de la grilla en Monza

La frustración de Colapinto tras

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Italia de F1: los problemas de potencia de Alpine no ayudaron a su ritmo

El argentino hizo lo que pudo con un motor carente de potencia y terminó en el puesto 17 en el circuito de Monza

Radiografía de la carrera de

M25 Mar del Plata: Lautaro Midón perdió la final ante Daniel Vallejo

El tenista paraguayo venció en el partido decisivo del certamen marplatense al correntino en sets consecutivos por 7-6(4) 6-3

M25 Mar del Plata: Lautaro

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda tras el Gran Premio de Italia

Tras su actuacióon en el circuito de Monza, el argentino volverá a ver acción en Azerbaiyán

Cuándo volverá a correr Franco
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Buenos Aires 2025, en

Elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: pasado el mediodía, la participación electoral no llegaba al 30% del padrón

La web para consultar el padrón estuvo caída y desde LLA apuntaron contra el gobierno bonaerense

Perlitas de las elecciones Buenos Aires 2025, en vivo: un joven salió corriendo para no ser presidente de mesa, pero la Policía lo persiguió y lo obligó a cumplir con esa función

Uno por uno: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más baratos del mercado

Axel Kicillof votó en La Plata, habló de una elección “muy importante” y dijo que ganará “quien tuvo más votos”

INFOBAE AMÉRICA
El auge de las “parejas

El auge de las “parejas virtuales” entre los jóvenes y sus efectos en la salud mental

La OPEP+ aumentará en octubre su producción de petróleo en 137.000 barriles diarios

Detienen a miembro de Pussy Riot en la frontera polaca

El santuario perdido de Odiseo en Ítaca sale a la luz tras un hallazgo arqueológico sorprendente

Un dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen hirió a un hombre tras impactar en el aeropuerto de Ramon en el sur de Israel

TELESHOW
Luisana Lopilato sorprendió con su

Luisana Lopilato sorprendió con su llamativo look para buscar a sus hijos adolescentes: “¿No tenés ropa?"

La excéntrica fiesta de cumpleaños de Zaira Nara con Wanda, familia y amigos famosos: looks cowboy en una noche mágica

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutaron del show de Lali Espósito en Vélez y causaron furor en las redes

Una mesa, 20 años y una reconciliación: la historia detrás del reencuentro entre Mirtha Legrand y Nora Cárpena

Shakira y Antonio de la Rúa: la historia de amor que comenzó en Buenos Aires hace 25 años y los rumores de reconciliación