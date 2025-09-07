Los audios de Colapinto con su ingeniero de Alpine en el GP de Italia de F1: del problema físico que sufrió al pedido de cambio con Gasly

El inconveniente físico de Colapinto durante el GP de Italia

Franco Colapinto volvió a padecer por el rendimiento de su Alpine y terminó en el puesto 17 del Gran Premio de Italia en el mítico circuito de Monza. Tras partir en la misma posición, el piloto argentino llegó a estar en el puesto 12 de la carrera, pero tras el ingreso a cambiar los neumáticos quedó en el final de la grilla y al final de la prueba tuvo que cambiar lugares con su compañero de equipo Pierre Gasly, que acabó en el 16° lugar.

Cuando quedaban pocos giros, su ingeniero Stuart Barlow le comunicó por radio la decisión de la escudería de cambiar la posición con el piloto francés. “Tenemos que intercambiar autos, curva 8, urgente, intercambiar autos, curva 8, urgente”, fue el pedido del encargado de guiar a Franco durante la actividad en pista.

Uno de los momentos más particulares de los audios entre el argentino de 22 años y Barlow fue cuando el oriundo de Pilar le comunicó que estaba afrontando un problema físico. “No puedo, me está dando un calambre”, mencionó Franco por la radio del equipo al promediar la prueba que se disputó a 53 vueltas en el trazado italiano.

Durante la carrera, en la que el argentino sufrió por el ritmo de su monoplaza A525 y el ya conocido pobre rendimiento del motor de Alpine, Colapinto también mencionó que sufrió por el grip de los neumáticos. Hay que recordar que el número 43 comenzó la competencia con neumáticos medios y luego, tras el ingreso a boxes, cambió a gomas duras hasta el final.

“¿Cómo va el equilibrio? Desde nuestro lado se ve bastante estable”, le consultó Barlow en una etapa de la prueba. “Sí, simplemente no tengo agarre. No tengo ningún agarre”, le dijo el argentino a su ingeniero. “La parte trasera frena muy mal. Estoy en curva todo el tiempo”, agregó Colapinto.

El problema de Colapinto con los neumáticos en el GP de Italia

“Sigamos haciendo lo mismo que estás haciendo con los frenos. Solo estamos dañando un poco cuando luchamos por Hadjar… Intentemos controlarlo”, acotó su ingeniero por la lucha con el francés de Racing Bulls para mantener su posición.

Ya para el final de la extenuante competencia en Monza se produjo el diálogo final entre el piloto argentino y Barlow. “Fue una tarde muy, muy difícil ahí fuera. Sabíamos que iba a ser difícil. Bien hecho por seguir”, mencionó el empleado de Alpine. ¿Cuál fue la respuesta del piloto que completó su décimo GP con la escudería con sede en Enstone? “Sí, entendido, estuve muy complicado. El neumático duro era mucho mejor”, concluyó.

Una vez que cayó la bandera de cuadros, Colapinto tuvo un breve contacto con los medios en el paddock. Visiblemente cansado, el pilarense remarcó lo complicada que fue la prueba en Monza para Alpine. “Muy larga, muy dura. No teníamos ritmo y nada... muy solo toda la carrera y sin ritmo. Con un poco de bronca. Hay que mejorar para la próxima”, resumió escuetamente su participación del GP de Italia, en diálogo con ESPN.

“No pudimos hacer nada, es una pena. Larga, bastante dura. Complicada. No tuvimos ritmo y faltó bastante”, agregó Colapinto sobre su participación en Monza, al mismo tiempo que catalogó la carrera como “bastante aburrida”.

Ahora, será tiempo de descansar y, en dos semanas, volverá a ver acción en otro circuito conocido tras su estreno el año pasado con Williams: del 19 al 21 de septiembre se llevará a cabo el Gran Premio en las calles de Azerbaiyán.

*La carrera de Franco Colapinto en el GP de Italia