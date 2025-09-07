Del enojo con un fanático a la emoción de un niño: los dos episodios de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal que recorren el mundo

Cristiano Ronaldo fue protagonista fuera del campo de juego

En medio de la victoria de Portugal frente a Armenia por las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, dos momentos protagonizados por Cristiano Ronaldo atrajeron la atención internacional. Un video viral mostró cómo el delantero respondió con un empujón a un aficionado que burló la seguridad para acercarse a él, mientras que otro gesto suyo, al abrazar a un niño emocionado durante el protocolo inicial, reflejó una faceta opuesta del astro portugués.

El primero de estos hechos ocurrió mientras la selección portuguesa circulaba por las zonas comunes del hotel de concentración. Una grabación que circuló por internet mostró el momento en el que un fan logró eludir al personal de seguridad e intentó acercarse a Cristiano Ronaldo para pedirle una fotografía. El astro luso pareció sorprenderse y recurrió a un empujón para evitar la cercanía.

El personal de seguridad intervino de inmediato y retiró al admirador del lugar. El episodio no tardó en generar debate en la redes: “Messi te firma la espalda y Ronaldo te empuja. We’re not the same”, comentó un usuario en la plataforma X, en uno de los cientos de mensajes que circularon luego de la difusión del video.

Muchos usuarios señalaron la actitud del jugador de Al-Nassr, aunque otros defendieron la importancia de respetar el espacio personal de los futbolistas. Algunos argumentaron que la irrupción del fan resultó arrolladora y que “debe existir el espacio personal incluso en la vida de los famosos”.

Cristiano Ronaldo fue la figura del triunfo de Portugal sobre Armenia.

A diferencia de esa reacción, el inicio del partido ofreció una imagen diametralmente opuesta. Durante el protocolo oficial previo al encuentro, las cámaras captaron el momento en que un niño que acompañaba a los jugadores rompió en llanto al estar junto a Cristiano Ronaldo. Atento a la emoción del pequeño, el capitán portugués lo abrazó de forma afectuosa. El gesto conmovió a miles de personas y se viralizó en cuestión de minutos, convirtiéndose en uno de los contenidos destacados del día relacionados con el fútbol europeo.

Ambos episodios ocurrieron en el contexto del buen momento que vive la selección de Portugal en las Eliminatorias para la próxima Copa del Mundo. En el partido disputado en el estadio Vazgen Sargsyan de Ereván, el equipo dirigido por Roberto Martínez venció por 5-0 a su par de Armenia, con dos goles de Cristiano Ronaldo.

El rol de Cristiano Ronaldo en la selección lusa sigue siendo determinante en una etapa donde se encuentra cerca de los 40 años y ya no compite en las principales ligas europeas. La posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo mantiene en vilo a los seguidores de Portugal y a los aficionados del fútbol mundial.

Las eliminatorias continúan y la selección portuguesa busca sumar los puntos necesarios para asegurar su boleto a la cita máxima, que se jugará de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. El próximo martes se medirán ante Hungría por la sexta jornada de la Fase de Grupos.