La desopilante anécdota de una ex figura de la selección de Paraguay con Juan Román Riquelme: “Ni pinta de jugador tenés”

Paulo Da Silva contó una anécdota con Riquelme

Tras el retiro del fútbol profesional, al emblemático ex defensor paraguayo Paulo César Da Silva le quedaron recuerdos maravillosos, incluidas anécdotas con rivales de renombre como la que contó que protagonizó con Juan Román Riquelme durante un partido entre Argentina y Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas.

En vísperas del empate del equipo de Gustavo Alfaro con Ecuador que clasificó a la Albirroja a una Copa del Mundo después de 16 años, el hombre que fue mundialista en dos ocasiones con la insignia de su país detalló un diálogo desopilante con el ex enganche albiceleste.

“A Riquelme le metí una patada y me miró así (de reojo). Me dijo ‘mirá lo que sos, no tenés ni pinta de jugador’. Le conté a mis compañeros y se cagaron de risa. Porque yo era uno de los pocos jugadores que usaba unos clavos (tapones) así, usaba unas medias… antiestético total. Aparte me miró así y le dije ‘ey, ey, ey’. Cuando me dijo que no tenía ni pinta de jugador, me quedé así (abre los ojos). Y qué le iba a decir, si tenía razón”, fue el relato que despertó risas en Somos Gen de Paraguay.

Da Silva en acción ante Messi en un partido por Eliminatorias 2010 en el Monumental (FOTO NA: Mariano Sanchez)

Al margen de haberse desempeñado en sus inicios en Paraguay, Da Silva pasó por el fútbol italiano (Perugia 1999 y Venezia 2002), argentino (Lanús 2000/2001), inglés (Sunderland 2009 a 2011) y español (Zaragoza 2011/2012). Con la camiseta de su seleccionado nacional disputó un partido en el Mundial de Alemania 2006 y cinco en Sudáfrica 2010, en aquella histórica campaña del elenco conducido por el Gerardo Martino que fue eliminado por la España campeona en cuartos de final.

El ex defensor, pilar en el once del Tata, también repasó una anécdota con el entrenador argentino: “A Martino lo encontraba en (la discoteca) Face’s, pero él saliendo de cenar. Viste que eso era un complejo que se comía algo y, después, olvidate. A las 11.30 de la noche el Tata se iba y el capitán (por él mismo) llegaba. ‘Ah, bueno’, me dijo un día. ‘Profe, voy a tomar algo y me voy’, le respondí. ‘No importa, yo no soy policía’. Él cenaba ahí, nunca lo encontré a las 2 o 3 de la mañana. A las 11.30 él se iba y yo llegaba. Y no fue una vez, como cuatro o cinco veces lo encontré”.

Paulo Da Silva contó una anécdota con Riquelme

Da Silva, capitán en reiteradas ocasiones de la selección paraguaya, se retiró del fútbol a los 44 años tras su paso por Atlántida Sport Club, club que milita en la tercera división y en el que había dado sus primeros pasos como jugador. Da Silva también vistió las camisetas de Presidente Hayes, Sport Colombia, Cerro Porteño, Toluca, Pachuca, 12 de octubre, Independiente de Campo Grande y 12 de junio.

Paradójicamente, en sus últimos años en la elite del fútbol profesional, fue capitán del Libertad de Paraguay que enfrentó al Boca de Miguel Russo en la Libertadores 2020, época en la que Riquelme hacía sus primeras armas como dirigente xeneize. En aquella oportunidad, el Gumarelo rescató un empate sin goles por la quinta jornada de la fase de grupos.