Marruecos se convirtió en la primera selección africana en sacar su boleto al Mundial 2026: los 17 clasificados

El combinado nacional liderado por Achraf Hakimi ya tiene su lugar asegurado en la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá

Marruecos ya tiene su lugar asegurado en el Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 empieza a tomar forma y los 48 cupos comienzan a tener un representante para la cita que se llevará a cabo en los Estados Unidos, México y Canadá. A falta de menos de un año para el arranque, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ya tiene su primera selección clasificada al Mundial: Marruecos se impuso por 5-0 sobre Níger y sacó su boleto al certamen internacional. Su pasaje se concretó en un día histórico para el país, que inauguró oficialmente el estadio Príncipe Moulay Abdellah, que se postula como una hipotética sede para el 2030.

El elenco de Walid Regragui se quedó con el triunfo de forma contundente. Luego de que el elenco visitante se quedara con un futbolista menos a los 26 minutos del primer tiempo, Marruecos hizo valer su localía. La selección marroquí se impuso con goles de Ismael Saibari por duplicado, Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane y Azzedine Ounahi.

Cabe destacar que Marruecos será el séptimo Mundial que jugará a lo largo de toda su historia: se clasificó en 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022. En este último concretó una actuación histórica en la que llegó hasta las semifinales y se quedó con el cuarto puesto en Qatar. Tras quedar cima en la fase de grupos sobre Croacia, Bélgica y Canadá, el combinado africano se impuso sobre España y Portugal en las eliminatorias. Su camino se cortó al caer por 2-0 contra Francia.

Ya hay 17 selecciones clasificadas al Mundial 2026

De esta manera, ya son 17 las selecciones clasificadas al Mundial 2026, que se suman a los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá). Nueva Zelanda sacó su boleto desde Oceanía, mientras que en Asia también ya hay varios participantes confirmados: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

A falta de una fecha por jugarse, las Eliminatorias Sudamericanas ya tienen a las seis selecciones que clasificaron de forma directa: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay. El único puesto que resta por definirse es el séptimo lugar, que deberá disputar el repechaje. Venezuela suma 18 unidades, mientras que Bolivia tiene 17. Vale destacar que en Europa todavía restan varias jornadas por disputarse.

El campeonato mundial tendrá por primera vez 48 equipos participando en 16 ciudades diferentes de los tres países que serán anfitriones (11 de Estados Unidos, 3 de México y 2 de Canadá). Los dos primeros de cada uno de los 12 grupos se clasificarán de forma directa, mientras que también sacarán su boleto a los 16avos de final los ocho mejores terceros.

Argentina defenderá el título en la Copa del Mundo 2026

El certamen se iniciará el jueves 11 de junio con dos partidos entre la presentación del local en el mítico Estadio Azteca y otro duelo del Grupo A en el Estadio Akron de Guadalajara. La gran final se celebrará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

La expandida Copa del Mundo repartirá 16 boletos a los equipos de la UEFA, 9 en África, 8 en Asia, 6 en Conmebol, 1 en Oceanía y 3 en Concacaf, teniendo en cuenta que esta federación ya obtuvo tres clasificados directamente con los organizadores. Además, se dirimirán los últimos dos pasaportes en un Repechaje que tendrá dos selecciones Concacaf y una de Asia, África, Conmebol y Oceanía.

El bolillero que ordenará al Mundial, que albergará a 48 equipos por primera vez en la historia, girará a partir de las 12 horas (local) del viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC.

Estados Unidos tendrá la mayor cantidad de sedes con 11 de los 16 estadios: Seattle, la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. México (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá (Vancouver y Toronto), con 3 y 2 sedes respectivamente, completarán la grilla.

LOS CLASIFICADOS AL MUNDIAL 2026 HASTA EL MOMENTO

  • Canadá (Organizador)
  • México (Organizador)
  • Estados Unidos (Organizador)
  • Japón (Asia)
  • Irán (Asia)
  • Nueva Zelanda (Oceanía)
  • Argentina (Sudamérica)
  • Brasil (Sudamérica)
  • Ecuador (Sudamérica)
  • Uruguay (Sudamérica)
  • Colombia (Sudamérica)
  • Paraguay (Sudamérica)
  • Irán (Asia)
  • Uzbekistán (Asia)
  • Corea del Sur (Asia)
  • Jordania (Asia)
  • Australia (Asia)
  • Marruecos (África)

CALENDARIO DEL MUNDIAL 2026

El calendario completo de la Copa del Mundo 2026

