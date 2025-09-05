El argentino Gustavo Fernández se clasificó a la final del US Open y quedó a un paso de lograr un hecho inédito

Gustavo Fernández se metió en la final del US Open

El acceso a la final del US Open 2025 representa para Gustavo Fernández la posibilidad de alcanzar un logro inédito en su carrera: conquistar al menos un título en cada uno de los cuatro torneos de Grand Slam. El tenista argentino, actualmente ubicado en el cuarto puesto del ranking mundial de tenis adaptado, superó en una exigente semifinal al británico Alfie Hewett, número dos del mundo, con parciales de 6-7 (4), 6-1 y 7-5.

El enfrentamiento entre Gusti Fernández y Hewett se desarrolló en las canchas de Flushing Meadows y se caracterizó por su intensidad y nivel competitivo. Tras perder el primer set en un desempate, el cordobés desplegó un tenis de alto vuelo, logrando revertir el marcador y sellar su pase a la final.

En el segundo set, Gusti impuso su ritmo y se adjudicó el parcial por 6-1. El desenlace del partido llegó en el tercer set, donde, tras desperdiciar un primer punto de partido con el marcador 5-4 a su favor, Fernández concretó la victoria en su segunda oportunidad, asegurando así su regreso a la definición del torneo neoyorquino por primera vez desde 2014.

El camino del argentino hacia la final incluyó victorias previas ante Stephane Houdet y Ruben Spaargaren en las rondas anteriores. En la semifinal, su desempeño se reflejó en los 38 winners que conectó y los 13 errores no forzados que cometió, cifras que evidencian tanto su agresividad como su precisión en los momentos decisivos.

Gustavo Fernández se enfrentará al japonés Oda en la final (FernándezREUTERS/Francis Mascarenhas)

A sus 31 años, el Lobito buscará en la final ante el japonés Tokito Oda, actual número uno del mundo, sumar el sexto trofeo grande de su carrera y el primero en el US Open. Hasta el momento, su palmarés en torneos de Grand Slam incluye los títulos del Australian Open en 2017 y 2019, Roland Garros en 2016 y 2019, y Wimbledon en 2019. De lograr la consagración en Nueva York, Fernández completaría el círculo de victorias en los cuatro grandes escenarios del tenis adaptado.

Además, el argentino obtuvo la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile (2023), Lima (2019), Toronto (2015) y Guadalajara (2011). En dobles, sumó un Abierto Francés (2019) y dos All England (2015 y 2022), junto a tres medallas doradas parapanamericanas en esa modalidad. Su desempeño en los Juegos Paralímpicos de París 2024 le valió la medalla de bronce.

Por otro lado, también se encuentra en la final del certamen de dobles, en el que, curiosamente, hace pareja junto al japonés, Oda, su rival en la final del singles. En dicho encuentro, la dupla se enfrentará a la conformada por los británicos Alfie Hewett, a quien Gusti dejó en el camino en el torneo individual, y Gordon Reid.

Una vez finalizado el partido, en diálogo con Mundo Tenis Arg, Fernández habló sobre lo que significó el encuentro: “Es una cosa de locos, no tengo mucho para decir ahora. No lo puedo creer. Estoy contento. Ahora, a pensar en mañana, pero en algún momento, quiero digerir esto que es muy importante para mi”.

Fernández, quien desde los 18 meses utiliza una silla de ruedas debido a una lesión medular, ha construido una carrera excepcional, buscará dar un salto más en la final del US Open.