Copa Davis: la Selección Argentina de Tenis tuvo su despedida antes de partir a Groningen

La Selección Argentina de Copa Davis disputará el 12 y 13 de septiembre la segunda ronda de los Qualifiers de Copa Davis visitando a Países Bajos (Foto: AAT)

La Selección Argentina de Tenis YPF tuvo este viernes su despedida en el Tenis Club Argentino, antes de emprender este domingo el viaje a Países Bajos para disputar la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis. El conjunto nacional buscará un lugar en el Final 8 que se celebrará en noviembre en Bolonia, Italia.

Sobre las canchas de superficie rápida del club de Palermo, el equipo completó una intensa sesión de entrenamientos bajo la supervisión del capitán Javier Frana y su asistente Eduardo Schwank. Estuvieron presentes Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Andrés Molteni, quienes ajustaron los últimos detalles de cara a la serie. La ausencia más notoria fue la de Horacio Zeballos, finalista en el US Open, quien tras su participación en Nueva York se sumará directamente en Groningen.

Culminada la práctica, el conjunto nacional tuvo una activación con representantes de los sponsors y los socios de la AAT seleccionados a través de un sorteo. Jugaron con ellos, se sacaron fotos y les firmaron autógrafos. Además, los protagonistas participaron de una actividad lúdica: pintaron un cuadro con el desafío de llevar el arte argentino a la tierra de grandes pintores de la historia tales como Rembrandt, Vermeer y Van Gogh.

El capitán de la Selección Argentina de Tenis, Javier Frana, estará por segunda vez al frente del equipo nacional en la visita a Países Bajos el 12 y 13 de septiembre por los Qualifies (Foto: AAT)

El capitán albiceleste, Frana, quien tendrá su segunda participación al mando del equipo, comentó: “Estamos contentos, con muy, muy lindo ánimo, muy lindo clima. Lógicamente, tratando también de que los chicos descansen lo máximo posible, porque vienen de un año intenso. Pasaste la mitad, estás como casi en el último envión, ¿viste? Y es la parte donde no siempre las energías sobran y hay que cuidarlas, y hay que estimularlas”.

En cuanto al rival, el estratega expresó: “El análisis es que es una serie difícil, es compleja. Cualquier resultado se puede llegar a dar. O sea, la verdad es que no es una serie donde haya un favoritismo. Ellos tienen a jugadores como Botic van de Zandschulp que es un jugador súper experimentado en Copa Davis, está acostumbrado y sabe lo que es jugarla. Nos espera un gran desafío”.

La serie ante los neerlandeses tendrá un condimento especial para Francisco Comesaña. El marplatense de 24 años atraviesa un momento ascendente en su carrera y está viviendo su primera experiencia junto al equipo argentino de Copa Davis, un sueño que empieza a hacerse realidad tras su crecimiento en el circuito: “Con tanto sacrificio, tanto trabajo, pude tener esta posibilidad. Creo que es mi mejor momento, vengo de un año muy importante para mí, que ya lo encaré de lleno jugando todo lo que es ATP, viviendo todos los torneos ahí adentro, jugando contra los mejores, entrenando también con los mejores. Sigo aprendiendo, obviamente, y también disfrutando donde estoy”.

Francisco Comesaña tendrá su debut absoluto con en la Selección Argentina de Tenis en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis (Foto: Prensa AAT)

“La Copa Davis siempre fue para mí una competencia muy importante, más que nada porque a mí me gusta, soy mucho de querer representar a mi país. Lo hice una vez cuando era chiquito y ahora tengo la posibilidad de hacerlo en la Copa Davis, que es la competencia máxima por países”, cerró Comesaña.

Más voces del equipo argentino:

Francisco Cerúndolo: “Estoy contento, porque nunca es fácil perderse una serie de Copa Davis como me pasó en enero. A mí me gusta mucho representar a mi país. En cuanto a ellos, creo que los dos singlistas, tanto Botic van de Zandschulp como Tallon De Jong, son dos rivales muy duros”,

Tomás Etcheverry: “Ya jugué un par de series y cada una es diferente. Jugar la Copa Davis te puede potenciar en momentos que, quizás, no son tan buenos, y también al revés: te puede mover el piso cuando tal vez venís muy arriba. O sea, es totalmente distinto a lo que sucede en el circuito”.

Andrés Molteni: “Sabemos que va a ser una serie, como ocurre con todas las de Copa Davis, siempre difícil, y más jugando de visitante. A los que están convocados para el doble los conocemos, jugamos en contra en varios torneos. Son chicos que juegan muy bien el dobles. Va a ser una serie cerrada”.

Destino, Países Bajos

El próximo domingo 7 de septiembre el equipo argentino de Copa Davis parte con destino a Países Bajos para disputar la segunda serie de los Qualfiers 2025 (Foto: Prensa AAT)

Este domingo 7 en horas del mediodía, la Selección Argentina de Tenis YPF partirá rumbo a Groningen, donde arribará el lunes por la mañana. Ese mismo día realizará su primer entrenamiento y luego se entrenará en doble turno hasta el jueves (inclusive), día en que se realizará el sorteo para definir el orden de los partidos.

La serie, al mejor de cinco puntos, comenzará el viernes 12 de septiembre a las 9:00 (hora argentina), con dos partidos de singles. La jornada del sábado 13 se abrirá a la misma hora con el dobles y continuará con dos encuentros de singles.

Los partidos se disputarán en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 espectadores ubicado en Groningen, una ciudad de 240.000 habitantes que se encuentra a 180 kilómetros de Amsterdam, la capital del país. Los encuentros serán transmitidos por televisación de TyC Sports y DSPORTS.

El conjunto neerlandés

El capitán neerlandés, Paul Haarhuis, convocó a sus singlistas Jesper de Jong (83°), Botic Van de Zandschulp (73°) y Guy den Ouden (161°), junto a los doblistas Sander Arends (24°) y Sem Verbeek (43°), conformando el equipo local para la serie. La gran ausencia será Tallon Grieskpoor (30°), la raqueta número uno de Países Bajos.