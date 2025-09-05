Carlos Alcaraz venció con contundencia a Novak Djokovic y se clasificó a la final del US Open

Carlos Alcaraz volvió a dar una clase de autoridad en el Abierto de los Estados Unidos y venció a Novak Djokovic en el Arthur Ashe Stadium para meterse en la final del certamen. En 2 horas y 23 minutos de partido, el español impuso las condiciones en la cancha y se quedó con el encuentro con parciales 6-4, 7-6 (4) y 6-2.

Por su parte, a pesar de dejar una actuación impecable, el serbio quedó eliminado nuevamente en las semifinales, algo que se replicó en todos los Grand Slams del año. Ahora, el murciano aguarda en la final al vencedor del duelo entre el italiano y número uno del mundo, Jannik Sinner, y el canadiense Félix Auger-Aliassime. En lo que va del US Open, el tenista de 22 años no cedió ningún set.

El registro que marcó la inflexión en el primer set fue el servicio. Alcaraz hizo valer cada saque y le generó grandes dificultades a Djokovic, que no pudo imponer condiciones cada vez que empezaba el punto. De hecho, el español logró quebrar en el primer game del encuentro, algo que marcó la tónica de la manga. Pese a que Nole se mantuvo a tiro, Carlitos mantuvo su racha sin ceder sets y se quedó con el inicio de las semifinales con un 6-4 a favor.

Con los motores ya encendidos y con puntos deslumbrantes por parte de ambos participantes, el público empezó a jugar su partido para alentar a los tenistas. En este contexto, Djokovic tuvo un comienzo demoledor en el que logró quebrar el servicio del murciano y ponerse 3-0. Sin embargo, Alcaraz reaccionó rápidamente y recuperó el break para ponerse 3-3. La paridad en el marcador se mantuvo hasta llevar la manga a una intensa definición en el tie-break, en donde el español impuso condiciones para quedarse con el set por 7-4.

Esto supuso un fuerte desgaste físico para Djokovic, que pidió que ingresara el médico al court para que le haga unos masajes antes del inicio del tercer set. No obstante, el rendimiento del balcánico mermó considerablemente y Carlitos pudo quebrar su servicio para ponerse 3-1, en un game en el que el serbio concretó una doble falta en el punto decisivo. Desde entonces, se vieron ciertos momentos en los que el experimentado tenista mostró algunas dificultades para pisar.

Alcaraz aprovechó la oportunidad y mostró una voracidad ofensiva implacable. Ante un Djokovic que empezó a cometer errores no forzados, el murciano lo avasalló en los últimos games de la tercera manga. El español se quedó con el tercer set por 6-2 y concretó su victoria en 2 horas y 23 minutos de partido. De esta manera, llega a la final sin conceder ningún set, algo que demuestra la clase de autoridad que está demostrando el tenista de 22 años en el US Open.

Novak Djokovic venía mostrando un nivel sobresaliente en el US Open, atravesando todas las etapas sin la necesidad de llegar al quinto set. Tras despachar a Learner Tien y Zachary Svajda en las primeras rondas, se impuso de forma contundente sobre Cameron Norrie y Jan-Lennard Struff. En los cuartos de final impuso las condiciones en su duelo contra Taylor Fritz y lo dejó en el camino al local con parciales de 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4.

Con este resultado, Alcaraz recortó distancias en el duelo mano a mano contra Djokovic: en nueve duelos cara a cara, Nole se impuso en cinco y el español, en cuatro (REUTERS/Eduardo Munoz)

El paso de Carlos Alcaraz hasta la final del US Open es perfecto. El tenista español avanzó hasta dicha instancia sin ceder ningún set. En el camino quedaron Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech y Jiří Lehečka. A este último le ganó por 6-4, 6-2 y 6-4 en los cuartos de final. A sus víctimas agregó a Djokovic: en el mano a mano entre sí, el serbio sigue arriba con cinco victorias contra cuatro del murciano.

De esta manera, Alcaraz volverá a disputar la final del US Open tras su consagración en el 2022 (le ganó a Casper Ruud), lo que significó su primer triunfo en un Grand Slam. Desde entonces, el tenista español se había quedado en el camino en las pasadas dos ediciones, con derrotas en una semifinal y en la segunda ronda. Cabe recordar que en el presente curso, el murciano cayó en los cuartos de final del Australian Open, en la final de Wimbledon (frente a Jannik Sinner), y se quedó con el título en Roland Garros.

Por su parte, vale recordar que la última conquista de Djokovic en el Abierto de Estados Unidos fue en el año 2023, cuando se impuso sobre Daniil Medvédev en la final. Esto supuso el cuarto título de US Open para el serbio, quien también se quedó con las ediciones de 2011, 2015 y 2018.

Del otro lado del cuadro también se espera un duelo con grandes emociones: Jannik Sinner chocará contra el canadiense Félix Auger-Aliassime. En caso de que el número uno del ranking ATP se imponga en la llave, jugará una nueva final de Grand Slam frente a Alcaraz: el español ganó en Roland Garros y el tano se quedó con el título en Wimbledon. Cabe recordar que también ganó el Australian Open, aunque en la final se impuso sobre Alexander Zverev.