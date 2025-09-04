Deportes

Una figura de Boca Juniors se nacionalizará para jugar en Paraguay y sueña con ir al Mundial 2026

El delantero Milton Giménez no participó de la práctica ya que viajó al vecino país para obtener la ciudadanía

Milton Giménez está tramitando su
Milton Giménez está tramitando su nacionalización (Foto: @BocaJrsOficial)

La ausencia de un importante jugador de Boca Juniors hizo ruido en el entrenamiento matutino del Xeneize en el predio que tiene el club en Ezeiza. A la baja del técnico Miguel Ángel Russo, quien se está recuperando de una infección urinaria, se le sumó la del delantero Milton Giménez, con permiso del cuerpo técnico.

El atacante de 29 años y nacido en Grand Bourg, provincia de Buenos Aires, viajó este jueves 4 de septiembre a Paraguay para completar los trámites legales, obtener la nacionalidad en el vecino país y así poder ser convocado a la selección albirroja en un futuro, según confirmó ESPN.

Dentro de las averiguaciones que realizaron desde la selección paraguaya, se encontraron con que el padre de Milton es oriundo de Paraguay. Esto motivó a la aceleración de los trámites y el jugador podría soñar con disputar una Copa del Mundo, si la Albirroja clasifica y si el técnico lo incluye en una potencial lista.

Sin embargo, al margen de lo futbolístico, suena por estas horas un objetivo difícil de cumplir para este Mundial 2026 si se tiene en cuenta que el ex Banfield no participó del proceso clasificatorio para la Copa del Mundo (que podría quedar sellado este mismo jueves en el duelo ante Ecuador) y el DT argentino habitualmente prioriza la armonía grupal en cada proceso. De todos modos, con la ilusiones intactas, nada le cierre las puertas también a futuras convocatorias.

Uno de los datos alentadores para Milton Giménez, hoy en día suplente en Boca por detrás de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, es que en la selección paraguaya hay otros argentinos con la doble ciudadanía convocados. Agustín Sández, Andrés Cubas y Alejandro Romero Gamarra, son ejemplos de la actualidad. En el pasado hubo otros nombres reconocidos como Néstor Ortigoza, Jonathan Santana, Lucas Barrios, Juan Iturbe y Jonathan Fabbro, entre otros.

Milton Giménez, de 29 años,
Milton Giménez, de 29 años, inició los trámites para convertirse en ciudadano paraguayo

Al momento, Paraguay está al borde de la clasificación al Mundial 2026 y con un empate esta noche ante el ya clasificado Ecuador se asegurará una plaza en la cita que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. En la última jornada de Eliminatorias, del próximo martes, los dirigidos por Alfaro cerrarán su participación ante Perú, en Lima.

Para Milton Giménez, de no mediar inconvenientes en la obtención de la ciudadanía, significará una posibilidad de sumarse a un seleccionado y así al menos poder competir por un puesto en el ataque, que está integrado por jugadores del nivel de Ángel Romero, Ramón Sosa, Miguel Almirón y Adrián Alcaraz, entre otros. En la posición de centro delantero se encuentran Gabriel Ávalos, Alex Arce y Ronaldo Martínez. Estos últimos, jugadores de la Liga Profesional.

En Boca Juniors, Milton Giménez lleva disputados 48 partidos, con 13 goles y 4 asistencias. Su mejor temporada la hizo en Banfield, donde marcó 20 tantos en 50 encuentros oficiales. El delantero bonaerense tuvo pasos por el Necaxa de México (9 goles en 38 partidos), Central Córdoba de Santiago del Estero (16 anotaciones en 33 cotejos) y Atlanta (2 festejos).

