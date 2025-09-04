Miguel Ángel Russo continuará internado por una infección urinaria: la visita especial que recibió

Miguel Ángel Russo continuará internado en una clínica de Capital Federal al menos un día más luego de haber sido diagnosticado con una infección urinaria. Los médicos decidieron extender la hospitalización para monitorear de cerca su evolución y no autorizarán el alta hasta que la situación esté controlada. De esta manera, el director técnico de Boca Juniors no podrá retomar los entrenamientos con el plantel profesional.

El cuerpo médico identificó que la infección es causada por una bacteria resistente, lo que llevó a descartar un tratamiento ambulatorio y a mantener a Russo bajo observación. El entrenador de 69 años había ingresado el martes 2 de septiembre por la mañana al centro médico para realizarse chequeos de rutina, pero le detectaron una infección urinaria que lo obligó a permanecer bajo observación por 24 horas. Durante la noche del martes, Miguel Russo recibió antibióticos e hidratación por vía intravenosa. En caso de una evolución favorable, podría regresar a su domicilio el jueves por la mañana.

A pesar de la situación, allegados al entrenador aseguraron que “se encuentra muy bien de ánimo” y que desde la noche anterior insiste en volver a su casa para retomar sus funciones. Este miércoles, el entrenador recibió la visita de su hijo Ignacio Russo, delantero de Tigre.

Miguel Ángel Russo en La Bombonera durante el encuentro entre Boca Juniors y Banfield por el Torneo Clausura 2025 (Fotobaires)

Hasta el momento, el club Boca Juniors no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el estado de salud de su entrenador. Desde el Xeneize como el círculo íntimo de Miguel Russo fueron siempre muy herméticos respecto a su estado de salud. Hay que recordar que el DT tomó las riendas del plantel profesional azul y oro a mediados de año, justo antes de afrontar el Mundial de Clubes en Estados Unidos tras su paso por San Lorenzo.

Russo afrontó una batalla contra el cáncer de próstata que comenzó en 2017, mientras dirigía al equipo colombiano Millonarios. A pesar de iniciar un tratamiento, decidió no alejarse de sus obligaciones como técnico y llevó al equipo a ganar el Torneo Finalización en 2017, convirtiéndose en una figura de inspiración y resistencia.

“Como que nunca me entró en la cabeza, no el valor de la enfermedad, sino la dimensión de todo eso. Yo la dejé de lado. Tuve gente que me ayudó mucho, como Mónica, mi mujer; y los colombianos me ayudaron muchísimo también. Yo digo que en todo lo que sea la enfermedad, no es que sea ignorante, pero no la valoro de la forma en la que muchos la valoran”, fue la declaración que hizo en una entrevista con Infobae en noviembre del año pasado, luego de asumir en San Lorenzo.

Si bien se mencionó que estuvo inactivo en algunos entrenamientos con el plantel profesional, algo que había ocurrido durante su último mandato en el Ciclón, el entrenador que también tuvo pasos por Rosario Central, Estudiantes y Vélez, no faltó al banco de suplentes a ninguno de los compromisos que tuvo el primer equipo de Boca en lo que va de su tercer ciclo (Mundial de Clubes, Copa Argentina y Torneo Clausura). Lleva 11 cotejos dirigidos, con las últimas tres victorias en fila que levantaron la moral de su conjunto y acomodaron al Xeneize en su Zona y la Tabla Anual.

Boca volvió a entrenarse luego de los dos días libres tras el triunfo ante Aldosivi (Photo by Chandan KHANNA / AFP)

Mientras tanto, el plantel retomó los entrenamientos en Ezeiza sin la presencia de Russo, bajo la dirección de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes también estarán a cargo de la práctica del jueves. El cuerpo técnico recibió tres novedades positivas durante la sesión vespertina: Ander Herrera se reincorporó a los entrenamientos tras más de dos meses de recuperación, Ayrton Costa participó del fútbol reducido sin molestias pese a los dolores sufridos en el último partido, y Marco Pellegrino realizó ejercicios con pelota, lo que indica un avance en su recuperación y la posibilidad de regresar antes de lo previsto.

La ausencia de Russo no alteró la dinámica habitual, ya que sus asistentes suelen tener un rol activo en la toma de decisiones y en la comunicación con los jugadores. Úbeda se enfoca en los aspectos tácticos, mientras que Rodríguez interviene ante situaciones puntuales durante los partidos.

Debido a la doble fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas, el plantel no tiene compromisos oficiales este fin de semana y se prepara para el próximo encuentro frente a Rosario Central, con la expectativa de contar con el regreso de varios futbolistas clave.