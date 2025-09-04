La respuesta de Colapinto cuando le preguntaron por la estrategia de Alpine con Gasly en el final del GP de Países Bajos

Franco Colapinto habló tras la situación que vivió con Pierre Gasly en el final del GP de los Países Bajos (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Franco Colapinto afrontará un fin de semana especial en su joven experiencia en la Fórmula 1. Es que además de cumplirse el primer aniversario de su estreno oficial en la categoría, el argentino viene de lograr su mejor resultado en Alpine desde que se convirtió en titular tras reemplazar a Jack Doohan. Luego de terminar en el puesto 11 en Países Bajos, ahora es el turno de volver a decir presente en el Gran Premio de Italia, en el mítico circuito de Monza.

Como sucede todos los jueves previo a una competencia del calendario, los pilotos y jefes de equipo se prestan al media day, el espacio de la prensa especializada para hablar con los protagonistas y Colapinto fue parte de la conferencia oficial de la F1. Allí, el oriundo de Pilar habló de varios temas, y una de las preguntas estuvo orientada en el conflicto que se generó con su compañero Pierre Gasly por las últimas vueltas en Zandvoort y el cambio de posiciones durante la prueba. El periodista Jake Boxall-Legge, del medio Autosport, le preguntó en relación a si recibió alguna “aclaración sobre el incidente” e indagó: “¿Estás contento con cómo se gestionó en retrospectiva?“.

“Sí, creo que fue un fin de semana realmente bueno. En general, estoy muy contento con cómo fue. Encontramos mucho rendimiento, y en la carrera creo que hicimos un buen trabajo con la estrategia. El equipo también hizo un buen trabajo“, dijo Franco, según reprodujo la FIA en su desgrabado de la conferencia de prensa.

Acto seguido, prefirió no hacer hincapié en sus dichos del último domingo en el paddock cuando remarcó que el trabajo de equipo no fue el indicado. “Creo que todo estuvo muy claro. Intercambiamos posiciones y todo salió bien en ese aspecto. Estábamos muy cerca de los puntos, y fue una pena no puntuar, pero estoy seguro de que pronto lo conseguiremos”, agregó el joven de 22 años.

Por su parte, Gasly también se refirió al incidente con el argentino. “Lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera (en cuanto al lugar del circuito establecido para intercambiar posiciones). Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien”, dijo tras la consulta del medio Motorsport.

Hay que recordar que el argentino quedó al borde de sumar sus primeros puntos desde que llegó a la escudería con sede en Enstone y mostró su enojo tras la carrera el domingo pasado. “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”, había planteado Franco sobre la estrategia de Alpine, que lo terminó perjudicando al darle prioridad a Gasly.

“Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo”, relató aquel día.

De regreso a su mirada sobre el fin de semana en Monza, Franco mostró más confianza de cara a lo que será su vuelta a un circuito donde logró tres triunfos en categorías teloneras de la F1. “Sí, me siento mucho más en control, empezando a tener más confianza con el auto, y estoy recuperando rápidamente la sensación que tuve el año pasado”, dijo el 43.

Franco Colapinto y Pierre Gasly (@AlpineF1Team)

“Este año no la tuve tan temprano y creo que ahora el equipo, mis ingenieros, realmente me ayudaron a recuperarla un poco. Seguimos trabajando muy duro, porque no estamos donde queremos estar. Estamos progresando mucho con el auto, pero creo que en general ha sido mucho mejor: las últimas carreras han sido más competitivas y mostramos que estamos muy cerca de los puntos”, sumó en la misma línea.

Por otra parte, Colapinto aprovechó a recordar cómo vivió hace un año su debut en la F1 y el impacto que eso causó en su naciente carrera deportiva. “Es la primera carrera, el primer circuito en el que realmente competí el año pasado, así que a partir de ahora tendremos otras nueve carreras que ya conozco y en las que ya he estado, lo cual siempre es de gran ayuda, pero además son recuerdos muy agradables. Volver aquí a Monza un año después de mi debut trae muchos recuerdos y momentos a la mente, lo cual siempre es muy especial”, mencionó.

“Recibir aquella llamada sorpresa el año pasado, de que iba a subirme al auto ese fin de semana, fue un sueño hecho realidad, y muchas cosas pasaron desde entonces. Es realmente lindo volver aquí a Monza, es un circuito que siempre me gustó y en el que disfruto mucho pilotar. Está lleno de tifosis, gente y fanáticos muy apasionados que nos apoyan, y es un gran circuito para correr, así que sí, tengo muchas ganas de que llegue el momento”. En 2024, el templo de la velocidad se inundó con argentinos que llegaron al circuito para volver a ver a un piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo.

“Hace un año todo era nuevo y era complicado acostumbrarse tan rápido. Ahora tengo mucha más experiencia, mucho más tiempo. Ese paso de, de repente, tener que trabajar con 20 ingenieros o 30 ingenieros en la fábrica”, amplió Colapinto sobre las diferencias que se encontró en la Máxima. “Creo que eso es lo mejor que aprendí: trabajar bien con todos, trabajar bien con el equipo. Entender que, para que todo funcione, tiene que haber una base muy sólida. Creo que trabajar constantemente con el equipo realmente ayuda mucho a hacer que el auto sea rápido, a hacer que el auto haga lo que tú quieres que haga. Eso es realmente importante”, concluyó.

Por otra parte, Colapinto también habló con el periodista Juan Fossaroli de ESPN. En su ya clásica charla previa al inicio de actividad, Franco recordó sus buenos resultados en Monza. “Sí, siempre me fue bien. Gané tres veces acá. Es una buena pista, me cae bien”, dijo.

A continuación, el cronista le preguntó: “¿No pasa nada que tenés que dejar el auto en la práctica 1 no? “No pasa nada”, respondió, rápido, el piloto celeste y blanco. “Es normal, me queda la de acá y después le quedan las dos a Pierre”, explicó en relación al anuncio de que Paul Aron será quien esté a bordo de su A525 durante el primer entrenamiento libre.

A principios de año, la F1 confirmó que las escuderías deberían darle más lugar a los pilotos novatos (no participaron en más de dos carreras) para que puedan girar a lo largo de la temporada. Hay que mencionar que los equipos tenían que contar con un rookie al menos una vez en cada uno de sus coches (dos veces en total) en cada temporada desde 2022. A diferencia de eso, desde la presente campaña, dicha cifra aumenta a dos veces por coche según la nueva normativa. Entonces, al cada equipo estar compuesto por dos monoplazas, eso significa que en cuatro ocasiones al año habrá un piloto reserva en la primera sesión de entrenamientos del fin de semana.

De esta forma, como en Japón fue el piloto local Ryo Hirakawa el que se subió al por entonces Alpine de Doohan (ahora en manos de Colapinto), todavía restaba una carrera para ese monoplaza y la utilizarán el viernes con Aron. El australiano llegó como novato al GP de Australia porque solo tenía una carrera (en Abu Dhabi 2024) y por eso Alpine decidió quedarse con una variante más para que uno de sus reservas aproveche para girar en una práctica libre.