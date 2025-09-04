Deportes

Dura crítica de una leyenda del Liverpool a Alejandro Garnacho: “No puedo soportarlo”

Jamie Carragher apuntó contra la actitud del ex delantero del Manchester United, cuando presenció el triunfo del Chelsea ante el Fulham desde las tribunas

Crédito: Prensa Chelsea
Crédito: Prensa Chelsea

La llegada de Alejandro Garnacho al Chelsea fue uno de los movimientos más llamativos del mercado de pases europeo. Sin embargo, para algunos se trató de una transferencia innecesaria, debido al comportamiento extrafutbolístico que ha demostrado el argentino fuera de las canchas.

Es que durante el partido de los Blues ante el Fulham, el ex delantero del Manchester United fue captado en las gradas de Stamford Bridge utilizando su teléfono celular, una actitud que provocó la crítica inmediata de Jamie Carragher, la leyenda del Liverpool que supo conquistar una docena de títulos (incluida la Champions League del 2005) con la entidad de Anfield y que en la actualidad se desempeña como analista en la cadena Sky Sports.

El ex defensor no ocultó su fastidio cuando observó al joven atacante distraído durante un encuentro oficial perteneciente a la Premier League. “¿Sabes lo que no me gusta? Cuando enfocan a los muchachos en las gradas, ven el partido y están con el teléfono. No puedo soportarlo. Esto es una falta grave. No puede estar sentado con el teléfono en un partido del Chelsea”, subrayó.

La transferencia de Garnacho al Chelsea se concretó el sábado, luego de que el futbolista de 21 años buscara una salida tras la decisión de Ruben Amorim, de no contar con el talentoso extremo.

Según reveló el medio británico Daily Mail, el entrenador portugués habría sugerido que Garnacho debía “rezar” para encontrar un nuevo destino, lo que aceleró la decisión del atacante de abandonar Old Trafford. La transferencia, valuada en 40 millones de libras (aproximadamente USD 50.800.000), convirtió al delantero en la venta del cierre del mercado más costosa en la historia del Manchester United, superando los 24,5 millones de libras (USD31.100.000) que el club había recibido por David Beckham en 2003, cuando el ex volante pasó al Real Madrid.

El acuerdo entre Chelsea y Garnacho incluye un contrato por siete años. Además, el Manchester United aseguró una cláusula que le otorga el 10% de una futura venta del jugador. A pesar de su reciente incorporación, el argentino no pudo participar en el encuentro ante el Fulham por cuestiones de tiempo, aunque presenció el partido desde la tribuna.

La expectativa por el debut del extremo argentino con la camiseta de los Blues se mantiene alta. Su primera oportunidad de jugar podría llegar el 13 de septiembre, cuando el equipo se enfrente al Brentford, su rival del oeste de Londres.

Desde la llegada a Inglaterra en 2020 —tras su paso por el Atlético de Madrid—, Garnacho sumó 144 partidos y 26 goles con la camiseta de Manchester United. El extremo, que desde hace semanas había manifestado su deseo de cambiar de club, se convertirá en una pieza relevante para Maresca. El propio entrenador campeón del mundo fue consultado por la inminente incorporación: “Sé que está por aquí. No sé exactamente dónde está, pero está por aquí. ¿En qué posición lo veo? Lo tengo muy claro, es extremo. Yo lo veo como extremo“, declaró.

