Dolor en el mundo del fútbol: a los 57 años, murió Miguel Ángel Ortolá

Ortolá, con las casacas de Ferro y Chaco For Ever

El fútbol argentino despidió a Miguel Ángel Ortolá, ex futbolista de Ferro, Chaco For Ever, entre otros clubes, quien falleció a los 57 años, tras luchar contra una enfermedad. Su partida generó un profundo pesar en Eldorado, Misiones, donde residía desde hacía años.

Ortolá, nacido el 16 de marzo de 1968 en Tres Isletas, Chaco, se distinguió por su versatilidad y esfuerzo en el campo de juego. Se inició como volante bajo la guía de su padre en su ciudad natal y pronto se abrió camino en el fútbol profesional. Su salto al primer plano se produjo en 1988, cuando una prueba en la primera local de Chaco For Ever bastó para que el entonces entrenador Rodolfo Motta lo sumara al plantel profesional. Al año siguiente, integró el equipo que logró el histórico ascenso a la Primera División del fútbol argentino, una etapa en la que anotó goles decisivos que aún permanecen en la memoria de los hinchas, como el tanto en el desempate en La Bombonera ante Racing de Córdoba y el gol al Olimpia de Paraguay, campeón de América en ese momento.

A lo largo de su carrera en Argentina, Ortolá disputó 166 partidos y marcó 16 goles en cuatro categorías distintas, defendiendo los colores de clubes como Ferrocarril Oeste, El Porvenir, Deportivo Italiano, General Pico, Temperley y Dock Sud. Su recorrido también incluyó una etapa internacional, con 19 partidos y 6 goles en equipos como Deportivo Pereyra de Colombia y Deportivo Cuenca de Ecuador.

En el conjunto de Caballito fue reclutado por el recordado Carlos Timoteo Griguol, quien lo reconvirtió en lateral a partir de su despliegue y proyección por la banda y su tranco largo.

“El Viejo fue todo para mí, dio la orden de que compraran mi pase cuando la política de Ferro era subir a jugadores de sus Inferiores. Él me enseñó todos los secretos de cada puesto; se quedaba conmigo después de la práctica para enseñarme el oficio de volante y de marcador de punta, haciendo que dejara de ser puntero. Siempre decía que yo era un diamante en bruto, que de haber tenido Inferiores daba para un nivel superior. Con Ferrocarril Oeste en Primera A tuve compañeros que fueron figuras en la selección argentina, como el Mono Burgos o el Ratón Ayala", supo recordar, según declaraciones publicadas por Diario Norte.

El legado de Ortolá no se limitó a su desempeño como jugador. En Eldorado, Misiones, encontró un nuevo espacio para su pasión por el fútbol, esta vez desde el banco de suplentes. Como director técnico de Deportivo Vicov, condujo al equipo a la obtención de múltiples títulos y consolidó un vínculo que trascendió lo deportivo. Más adelante, al frente del Nacional de Piray, también dio la vuelta olímpica.

En julio, había sido noticia porque, para reunir fondos para costear el tratamiento de la enfermedad y ante la imposibilidad de trabajar, encabezó una rifa a beneficio en la que el primer premio era una camiseta de Javier Pupi Zanetti.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del ex jugador Miguel Ángel Ortolá, quien vistió la camiseta de Ferro entre 1992 y 1995. Enviamos un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, lo despidió Oeste en sus redes sociales.

“El Club Atlético Chaco For Ever, su Comisión Directiva, lamenta el reciente fallecimiento de Miguel Ortola, quien fuera jugador de nuestra institución durante el campeonato de Nacional “B” 1989 y las siguientes etapas en la máxima categoría del fútbol argentino", fue el mensaje del conjunto de Resistencia.