Deportes

La sugerente decisión de Lamine Yamal y Nicki Nicole que desató rumores de ruptura 13 días después de confirmado el romance

El futbolista del Barcelona y la cantante argentina tomaron una postura que no pasó desapercibida en las redes sociales

Guardar
La imagen de Nicki Nicole
La imagen de Nicki Nicole y Lamine Yamal que el futbolista borró de sus redes sociales (@lamineyamal).

La reciente eliminación de fotografías conjuntas en Instagram por parte de Lamine Yamal y Nicki Nicole reavivó las especulaciones sobre el estado de su vínculo sentimental, con solo 13 días de romance y en un contexto marcado por la presión mediática y la ausencia de declaraciones oficiales.

La decisión de ambos de borrar imágenes en las que aparecían juntos, sumada a los cambios en el perfil del futbolista, generó una ola de interpretaciones y debates en redes sociales, donde la incertidumbre predomina entre seguidores y medios de comunicación.

Sin Nicki Nicole, los cambios
Sin Nicki Nicole, los cambios en el perfil de Instagram de Lamine Yamal

El episodio que disparó la controversia fue la desaparición de las fotos que mostraban a Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona, junto a la cantante argentina Nicki Nicole. El futbolista no solo eliminó estas imágenes, sino que también retiró su foto de perfil, dejando únicamente su biografía con el distintivo “LY10” y el mensaje “God bless me”.

Estas acciones fueron vistas por numerosos usuarios como indicios de un posible distanciamiento, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de una ruptura.

La reacción de los fans
La reacción de los fans en las redes de Nicki Nicole y Lamine Yamal

La relación entre ambos se hizo pública el 25 de agosto, cuando Lamine Yamal compartió en sus historias de Instagram una imagen celebrando el cumpleaños número 25 de Nicki Nicole. En esa fotografía, ambos aparecían tomados de la mano, rodeados de rosas y globos, lo que puso fin a semanas de rumores y confirmó la relación ante sus seguidores.

Antes de este anuncio, la presencia de la cantante en el 18 cumpleaños del futbolista y en partidos del Barça, donde lució la camiseta azulgrana con el dorsal 10, ya había alimentado las sospechas sobre un posible romance. Además, la pareja fue vista paseando por Mónaco y compartiendo momentos en Ibiza.

Nicki Nicole en el cumpleaños
Nicki Nicole en el cumpleaños de Lamine Yamal en Barcelona

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Usuarios de plataformas como X (antes Twitter) difundieron capturas de pantalla y teorías sobre la duración de la relación, con mensajes como “La relación ha durado 13 días” o “Nunca ha subido una publicación con ella”. Otros seguidores defendieron a la pareja, señalando que la única imagen pública fue la historia de Instagram, la cual desaparece automáticamente tras 24 horas, y que en el perfil de Lamine Yamal solo permanece una foto grupal de su cumpleaños donde aparece Nicki Nicole.

La pareja fue vista paseando
La pareja fue vista paseando por Mónaco y compartiendo momentos en Ibiza (Photo © 2025 Emilio Utrabo/The Grosby Group)

La escasez de publicaciones conjuntas ha dado lugar a interpretaciones opuestas: algunos consideran que todo fue una estrategia mediática, mientras que otros sostienen que la pareja prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público.

Hasta el momento, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole han emitido declaraciones públicas sobre el estado de su relación. El entorno de la cantante mantiene una estricta discreción, y ambos continúan siguiéndose en Instagram, lo que añade más incertidumbre a la situación. La ausencia de comunicados oficiales y el silencio de los protagonistas han contribuido a que la historia permanezca en el terreno de la especulación, mientras los medios y los seguidores permanecen atentos a cualquier novedad.

Polémica en Barcelona por el
Polémica en Barcelona por el cruce entre Lamine Yamal y el DT Hansi Flick por los “egos” dentro del vestuario

Mientras tanto, en España se desató la polémica en el vestuario del FC Barcelona tras el empate 1-1 ante Rayo Vallecano, con un cruce público entre Lamine Yamal y el entrenador Hansi Flick por la gestión de los egos en el equipo, según informó RTVE.

En la rueda de prensa posterior al partido, Flick rechazó excusas relacionadas con el mal estado del césped o el fallo del VAR, y subrayó: “No hay excusas, ya saben cómo soy. Tenemos que controlar más el balón y tener más posesión porque este es nuestro estilo de juego. La intensidad no ha sido buena. El estado del césped no tiene nada que ver”. El técnico insistió en que el problema fue interno y no externo, y remarcó: “Concuerdo con Lamine sobre la falta de intensidad, pero hemos hecho demasiados errores. En la primera parte pudimos hacer un segundo gol, pero el Rayo ha jugado de manera fantástica. No estoy contento con el equipo porque hemos tenido demasiadas pérdidas de balón”.

Consultado sobre una posible “Laminedependencia”, Flick negó que el equipo dependa exclusivamente de Yamal y mencionó a otros jugadores clave como Pedri, Raphinha y Frenkie. Además, advirtió sobre el peligro de los individualismos: “Lo más importante es que no haya egos porque esto mata al éxito del equipo”.

La respuesta de Lamine Yamal llegó en declaraciones a RTVE, donde minimizó la existencia de una crisis interna y defendió el rendimiento del grupo: “Eso es lo que piensa cada uno, después de un empate sale de estar caliente, al final hay que ganar, pero no creo que tenga nada que ver”. El futbolista destacó que el equipo ha sumado siete puntos de nueve en campos difíciles y atribuyó el bajón a una cuestión de ritmo: “Yo creo que tiene más que ver en que no empezamos la temporada con la intensidad con la que acabamos la anterior, más que por los egos del vestuario”.

Sobre la presión mediática, Yamal afirmó: “La verdad es que no me afectan. Ya me he dado cuenta de que todo lo que pase en mi vida será hablado y por muchas partes, inventado porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía. No me importa mucho, al final ya lo dije el día de mi renovación, tanto para lo bueno como para lo malo, solo escucho a mi círculo que es el que de verdad sabe las cosas y lo que importa”.

Temas Relacionados

deportes-internacionaldeportes-argentinaLamine YamalNicki NicoleFC Barcelona

Últimas Noticias

Las crudas declaraciones del técnico de la selección de Chile antes del duelo ante Brasil: “El panorama es desolador”

Nicolás Córdova, orientador interino tras la salida de Ricardo Gareca, decidió no citar a la “Generación Dorada” para promover la renovación: “Se les agradece, se les admira, pero no son eternos”

Las crudas declaraciones del técnico

Manchester United pudo evitar la eliminación ante un equipo de Cuarta División, pero descartó un tecnicismo por una insólita razón

Desde Inglaterra afirman que los Diablos Rojos declinaron la posibilidad de denunciar una alineación indebida del Grimsby Town por la Copa de la Liga. Los detalles

Manchester United pudo evitar la

Entrenamiento en tres idiomas: el video del ayudante de campo de Ancelotti en Brasil que sorprendió al mundo

Paul Clement trabaja desde hace tiempo con el exitoso entrenador. En una práctica les habló a los jugadores en inglés, italiano y en español

Entrenamiento en tres idiomas: el

Argentina se entrenó a 48 horas de jugar con Venezuela: las sonrisas de Messi, los dos ausentes y el probable equipo

La Selección practicó este martes en Ezeiza bajo las órdenes de Scaloni de cara al duelo del jueves en el Monumental

Argentina se entrenó a 48

Les aplicaron el derecho de admisión a 40 barras de Independiente por los incidentes ante la U de Chile

La medida incluyó a Mario Nadalich, uno de los líderes de la facción oficial. El otro, Juan Ignacio Leckzniki, ya tenía prohibición de ingreso. Además, la Aprevide prohibió la presencia de hinchas de la U de Chile en territorio bonaerense hasta el 31 de diciembre de 2027

Les aplicaron el derecho de
ÚLTIMAS NOTICIAS
La oposición avanza en Diputados

La oposición avanza en Diputados con las investigaciones de las coimas en la ANDIS, el fentanilo y $Libra

Por un conflicto gremial, se paralizó el alto horno de la planta de Ternium en San Nicolás

El gobierno de Kicillof advirtió por las condiciones de seguridad para el cierre de campaña de Milei en Moreno

Se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA el primer Congreso Internacional sobre Discapacidad en la Justicia

La Corte Suprema confirmó la condena de la organizadora de varios atentados contra jueces en nombre de Los Monos

INFOBAE AMÉRICA
Quién es José Gregorio Noriega,

Quién es José Gregorio Noriega, el agente del régimen de Nicolás Maduro que ingresó a la Argentina

3I/ATLAS y su paso por el sistema solar: cómo este cometa podría cambiar lo conocido sobre el universo

República Dominicana declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista

Ante la amenaza rusa, Reino Unido negocia la construcción de fragatas para Dinamarca y Suecia

Inspectores del OIEA detectaron uranio en un sitio vinculado a un programa nuclear secreto en Siria

TELESHOW
La gran felicidad de Lizardo

La gran felicidad de Lizardo Ponce al presentar su primera casa: “Uno de los sueños más grandes de mi vida”

El profundo posteo de Tití Fernández a 11 años de la muerte de su hija: “Nos hacés falta”

“Lo que hacían con las fotos no era mi problema”: así se defendió la madre de Ayelén Paleo

La boda de Matías Ale y Martina Vignolo: fecha, vestidos de diseñador y el trámite que podría postergarla

La reacción de Naanim Timoyko luego de que Juan Alberto Mateyko aseguró que era el amor de su vida y criticó a su actual pareja