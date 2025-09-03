La sugerente decisión de Lamine Yamal y Nicki Nicole que desató rumores de ruptura 13 días después de confirmado el romance

La imagen de Nicki Nicole y Lamine Yamal que el futbolista borró de sus redes sociales (@lamineyamal).

La reciente eliminación de fotografías conjuntas en Instagram por parte de Lamine Yamal y Nicki Nicole reavivó las especulaciones sobre el estado de su vínculo sentimental, con solo 13 días de romance y en un contexto marcado por la presión mediática y la ausencia de declaraciones oficiales.

La decisión de ambos de borrar imágenes en las que aparecían juntos, sumada a los cambios en el perfil del futbolista, generó una ola de interpretaciones y debates en redes sociales, donde la incertidumbre predomina entre seguidores y medios de comunicación.

Sin Nicki Nicole, los cambios en el perfil de Instagram de Lamine Yamal

El episodio que disparó la controversia fue la desaparición de las fotos que mostraban a Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona, junto a la cantante argentina Nicki Nicole. El futbolista no solo eliminó estas imágenes, sino que también retiró su foto de perfil, dejando únicamente su biografía con el distintivo “LY10” y el mensaje “God bless me”.

Estas acciones fueron vistas por numerosos usuarios como indicios de un posible distanciamiento, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de una ruptura.

La reacción de los fans en las redes de Nicki Nicole y Lamine Yamal

La relación entre ambos se hizo pública el 25 de agosto, cuando Lamine Yamal compartió en sus historias de Instagram una imagen celebrando el cumpleaños número 25 de Nicki Nicole. En esa fotografía, ambos aparecían tomados de la mano, rodeados de rosas y globos, lo que puso fin a semanas de rumores y confirmó la relación ante sus seguidores.

Antes de este anuncio, la presencia de la cantante en el 18 cumpleaños del futbolista y en partidos del Barça, donde lució la camiseta azulgrana con el dorsal 10, ya había alimentado las sospechas sobre un posible romance. Además, la pareja fue vista paseando por Mónaco y compartiendo momentos en Ibiza.

Nicki Nicole en el cumpleaños de Lamine Yamal en Barcelona

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Usuarios de plataformas como X (antes Twitter) difundieron capturas de pantalla y teorías sobre la duración de la relación, con mensajes como “La relación ha durado 13 días” o “Nunca ha subido una publicación con ella”. Otros seguidores defendieron a la pareja, señalando que la única imagen pública fue la historia de Instagram, la cual desaparece automáticamente tras 24 horas, y que en el perfil de Lamine Yamal solo permanece una foto grupal de su cumpleaños donde aparece Nicki Nicole.

La pareja fue vista paseando por Mónaco y compartiendo momentos en Ibiza (Photo © 2025 Emilio Utrabo/The Grosby Group)

La escasez de publicaciones conjuntas ha dado lugar a interpretaciones opuestas: algunos consideran que todo fue una estrategia mediática, mientras que otros sostienen que la pareja prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público.

Hasta el momento, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole han emitido declaraciones públicas sobre el estado de su relación. El entorno de la cantante mantiene una estricta discreción, y ambos continúan siguiéndose en Instagram, lo que añade más incertidumbre a la situación. La ausencia de comunicados oficiales y el silencio de los protagonistas han contribuido a que la historia permanezca en el terreno de la especulación, mientras los medios y los seguidores permanecen atentos a cualquier novedad.

Polémica en Barcelona por el cruce entre Lamine Yamal y el DT Hansi Flick por los “egos” dentro del vestuario

Mientras tanto, en España se desató la polémica en el vestuario del FC Barcelona tras el empate 1-1 ante Rayo Vallecano, con un cruce público entre Lamine Yamal y el entrenador Hansi Flick por la gestión de los egos en el equipo, según informó RTVE.

En la rueda de prensa posterior al partido, Flick rechazó excusas relacionadas con el mal estado del césped o el fallo del VAR, y subrayó: “No hay excusas, ya saben cómo soy. Tenemos que controlar más el balón y tener más posesión porque este es nuestro estilo de juego. La intensidad no ha sido buena. El estado del césped no tiene nada que ver”. El técnico insistió en que el problema fue interno y no externo, y remarcó: “Concuerdo con Lamine sobre la falta de intensidad, pero hemos hecho demasiados errores. En la primera parte pudimos hacer un segundo gol, pero el Rayo ha jugado de manera fantástica. No estoy contento con el equipo porque hemos tenido demasiadas pérdidas de balón”.

Consultado sobre una posible “Laminedependencia”, Flick negó que el equipo dependa exclusivamente de Yamal y mencionó a otros jugadores clave como Pedri, Raphinha y Frenkie. Además, advirtió sobre el peligro de los individualismos: “Lo más importante es que no haya egos porque esto mata al éxito del equipo”.

La respuesta de Lamine Yamal llegó en declaraciones a RTVE, donde minimizó la existencia de una crisis interna y defendió el rendimiento del grupo: “Eso es lo que piensa cada uno, después de un empate sale de estar caliente, al final hay que ganar, pero no creo que tenga nada que ver”. El futbolista destacó que el equipo ha sumado siete puntos de nueve en campos difíciles y atribuyó el bajón a una cuestión de ritmo: “Yo creo que tiene más que ver en que no empezamos la temporada con la intensidad con la que acabamos la anterior, más que por los egos del vestuario”.

Sobre la presión mediática, Yamal afirmó: “La verdad es que no me afectan. Ya me he dado cuenta de que todo lo que pase en mi vida será hablado y por muchas partes, inventado porque han pasado cosas en mi vida que yo no sabía. No me importa mucho, al final ya lo dije el día de mi renovación, tanto para lo bueno como para lo malo, solo escucho a mi círculo que es el que de verdad sabe las cosas y lo que importa”.