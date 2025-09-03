El posible equipo de Argentina para jugar con Venezuela: las dos dudas de Scaloni y el juvenil del Real Madrid que se sumó a la práctica

Lionel Messi sonríe durante una práctica de Argentina de cara al partido contra Venezuela por las eliminatorias para el Mundial 2026, en Buenos Aires, Argentina, martes 2 septiembre, 2025. (AP Foto/Gustavo Garello)

“Otamendi no entrenó porque tiene unos pequeños problemas pero hoy va a estar disponible. Alexis llegó tarde y es posible que no esté en el equipo porque no entrenó. Quizás le demos la chance a algún chico”.

Con estas palabras en la conferencia de prensa, Lionel Scaloni confirmó que Alexis Mac Allister no integrará la convocatoria de la selección argentina para el partido ante Venezuela, programado para este jueves desde las 20:30 en el Monumental. El encuentro podría marcar el último duelo oficial en suelo argentino de Lionel Messi, teniendo en cuenta que la Albiceleste cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 el próximo martes en Ecuador.

La ausencia de Mac Allister obliga al cuerpo técnico a definir entre Thiago Almada y Lautaro Martínez para ocupar un lugar en el once inicial. La elección entre ambos futbolistas determinará el esquema táctico: si Almada es titular, se sumará como cuarto mediocampista junto a Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, enlazando con la dupla ofensiva de Julián Álvarez y Lionel Messi. En cambio, si Lautaro Martínez resulta elegido, el equipo formará un tridente de ataque junto a Álvarez y Messi.

En el sector defensivo, Nicolás Otamendi arrastra molestias físicas, aunque el entrenador aseguró que estará disponible frente a la Vinotinto. No obstante, la opción de Leonardo Balerdi se mantiene vigente si el jugador del Benfica no se encuentra en condiciones óptimas o el cuerpo técnico decide que ocupe el banco de suplentes.

Con las dudas a cuestas, el probable equipo argentino para enfrentar mañana a Venezuela sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El hispano argentino José Castelau, arquero juvenil del Real Madrid y de la selección argentina

En tanto, una de las novedades de la jornada de entrenamientos que la Selección lleva a cabo en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza es la presencia de José Alberto Castelau, arquero juvenil del Real Madrid, quien se incorporó como sparring.

El nacido en Getafe, España, de padre argentino y madre española, viene de firmar su primer contrato con el club madrileño y fue seleccionado por Lionel Scaloni para colaborar con los arqueros Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez durante la preparación del equipo nacional.

El joven guardameta, que ya fue campeón en el torneo COTIF de L’Alcúdia bajo la dirección de Diego Placente, se perfila como una de las promesas para el Mundial Sub 17 que se disputará en Qatar entre el 3 y el 27 de noviembre. Castelau integró la categoría Cadetes B del Real Madrid y participó en cuatro partidos del torneo en Valencia, tres de ellos como titular y uno ingresando en los últimos 13 minutos.

La decisión de representar a Argentina se consolidó tras el interés de Juan Martín Tassi, director de scouting de la AFA en Europa, quien lo incorporó al proceso de juveniles desde la Sub 15, donde disputó un amistoso. Posteriormente, Martín Tocalli, director de arqueros de las selecciones argentinas, profundizó el seguimiento técnico y facilitó su integración al grupo mayor.

A pesar de haber sido observado también por la selección española, Castelau optó por el proyecto argentino y, con 16 años, 7 meses y 22 días, se prepara para competir en el Mundial Sub 17 siendo un año menor que el límite de edad establecido para 2025, reservado a futbolistas nacidos desde el 1 de enero de 2008.