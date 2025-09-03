Deportes

De una suspensión por doping a terminar preso en Brasil: el drama de un ex piloto de Fórmula 1

Tarso Marques corrió con Minardi y acaba de ser detenido en San Pablo. Los detalles

Guardar
Tarso Marques corrió en tres
Tarso Marques corrió en tres temporadas en la Fórmula 1 (@tarsomarquesoficial)

La detención de Tarso Marques en la Zona Oeste de San Pablo reavivó el interés público en la figura del ex piloto de Fórmula 1, aunque esta vez por motivos ajenos al automovilismo. La madrugada del domingo, la Policía local arrestó al ex piloto brasileño de 49 años bajo sospecha de recibir un Lamborghini Gallardo robado.

El operativo policial se produjo durante un control rutinario en la principal ciudad de Brasil. Los agentes interceptaron a Marques cuando circulaba sin placas de matrícula y, al percatarse de la inspección, intentó colocar las placas en el auto. La investigación reveló que el coche acumulaba una deuda de 1,3 millones de reales brasileños (7 millones de dólares) en concepto de IPVA (impuesto de vehículos) y multas, además de presentar restricciones legales y una licencia vencida desde 2013. Según la información difundida por The Washington Post, el ex piloto no pudo acreditar la legalidad del vehículo ni justificar la regularización de los pagos atrasados vinculados a su historial administrativo.

La Policía trasladó tanto al conductor como al auto a dependencias policiales para la apertura de diligencias. En el 14º Distrito Policial, Marques fue arrestado formalmente por los delitos de recepción de bienes robados y alteración de la marca de identificación de un vehículo de motor. Las autoridades remarcaron que este procedimiento se enmarca en los controles reforzados sobre vehículos de alta gama, ante sospechas de evasión fiscal, ocultación patrimonial o irregularidades en la importación.

El Lamborghini en el que
El Lamborghini en el que circulaba Marques (Crédito: Policía Militar del Estado de São Paulo)

En Brasil, la normativa exige el cumplimiento estricto de requisitos impositivos y de documentación, condiciones que, según la policía, no se habrían cumplido en este caso.

Por su parte, la Policía Militar paulista evitó identificar a Marques en su comunicado oficial, refiriéndose a él únicamente como “conocido por haber participado en un sketch televisivo”. No obstante, las imágenes difundidas en el mismo comunicado muestran un Lamborghini que coincide con el vehículo visto en un video publicado por el propio Marques nueve semanas antes.

En tanto que fuentes consultadas por The Washington Post señalaron que el caso podría ampliarse a otras instancias, dependiendo del análisis del origen del vehículo, los pagos realizados y la trazabilidad patrimonial.

Marques luego de ser detenido
Marques luego de ser detenido (Crédito: Policía Militar del Estado de São Paulo)

Marques es conocido por los argentinos ya que corrió en la Fórmula 3 Sudamericana en 1993, año en el que se consagró el porteño Fernando Croceri en el Autódromo de Buenos Aires. Su trayectoria del ex corredor oriundo de Curitiba siguió en Europa y compitió en la Fórmula 3000 (actual Fórmula 2). En 1996 debutó en la F1 a bordo de un Minardi, escudería con la que compitió también en 1997 y 2001, año en el que compartió equipo con un joven de 20 años llamado Fernando Alonso. Sus mejores resultados en la Máxima se produjeron en Brasil y Canadá, donde logró dos novenos puestos, un hito para un equipo habituado a ocupar las últimas posiciones de la grilla. Posteriormente, participó en la Cart (actual IndyCar) en 1999 y 2000, y entre 2006 y 2011 compitió en Stock Car, la principal categoría brasileña.

Más tarde, en 2011, la revista Warm Up de Grande Premio reveló que Marques dio positivo en un control antidopaje por consumo de los esteroides anabólicos norantosterona y hidroxiestazolol, lo que le valió una suspensión de dos años.

Fuera de las pistas, Marques mantuvo una presencia constante en los medios brasileños, especialmente por sus apariciones en el segmento Lata Velha del programa Caldeirão do Huck y en Auto Esporte, ambos de TV Globo. Además, dirige una empresa dedicada a la modificación de autos y motos.

El brasileño sobre el Minardi
El brasileño sobre el Minardi de F1 en 1997 (@tarsomarquesoficial)

Temas Relacionados

deportes-internacionalTarso MarquesFórmula 1deportes-argentinaMinardi

Últimas Noticias

Apresaron al “rey del descenso”, acusado de ganar USD 50 millones por arreglar partidos: el rol de Romario para detenerlo

William Pereira Rogatto fue capturado en Dubai y extraditado a Brasil. Se jactaba de comprar jugadores, entrenadores y jueces: incluso lo confesó ante el Senado

Apresaron al “rey del descenso”,

El equipo detrás del atleta: cómo la tecnología y la ciencia cambiaron el alto rendimiento en el deporte

Nutricionistas, psicólogos, analistas de datos, fisioterapeutas y otros profesionales de la salud son la red silenciosa que transforma la preparación deportiva. La importancia de la cooperación y la innovación para marcar la diferencia en las competencias

El equipo detrás del atleta:

Mar del Plata vibra con el M25: 22 jugadores argentinos buscan el título en el Club Náutico

Este martes se puso en marcha el octavo torneo del año en el país del ITF Men’s World Tennis Tour en la emblemática institución marplatense. Resultados de la jornada

Mar del Plata vibra con

La sugerente decisión de Lamine Yamal y Nicki Nicole que desató rumores de ruptura 13 días después de confirmado el romance

El futbolista del Barcelona y la cantante argentina tomaron una postura que no pasó desapercibida en las redes sociales

La sugerente decisión de Lamine

Las crudas declaraciones del técnico de la selección de Chile antes del duelo ante Brasil: “El panorama es desolador”

Nicolás Córdova, orientador interino tras la salida de Ricardo Gareca, decidió no citar a la “Generación Dorada” para promover la renovación: “Se les agradece, se les admira, pero no son eternos”

Las crudas declaraciones del técnico
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rosario: hallaron un cuerpo flotando

Rosario: hallaron un cuerpo flotando en el río Paraná y se determinó que tenía un fuerte golpe en la cabeza

Un nutriente de origen vegetal podría ser un aliado clave en la prevención del cáncer, según científicos

La autopsia al adolescente de 15 años que murió en un boliche de Quilmes determinó la causa del fallecimiento

Alerta en el Golfo de Panamá: por primera vez se interrumpió un fenómeno clave para la vida marina

Video: un auto con patente trucha chocó en un peaje del Acceso Oeste en medio de una persecución policial

INFOBAE AMÉRICA
¿Un policía holográfico reduce la

¿Un policía holográfico reduce la delincuencia nocturna en Seúl? Así es la patrulla virtual que revoluciona la seguridad en Corea

Zelensky denunció un nuevo despliegue de tropas rusas en Ucrania: “Rusia continúa lanzando ataques”

Una ONG denunció que el Ejército de Nicaragua es un “brazo represor” de la dictadura de Daniel Ortega

Marine Le Pen exigió elecciones legislativas “ultrarrápidas” en Francia ante la inminente caída del primer ministro Bayrou

Persecución en Cuba: reconocieron en Estados Unidos a las disidentes ‘Damas de Blanco’

TELESHOW
Evelyn Botto le respondió a

Evelyn Botto le respondió a Sofía Aldrey, la exnovia de Fede Bal, tras acusarla de que “siempre lo persiguió”

La palabra de Cazzu luego de que Christian Nodal no la autorizara a viajar con su hija: “Salí sin poder respirar”

Graciela Alfano apuntó contra Susana Giménez en un nuevo round de su pelea: “Que no me nombre”

La gran felicidad de Lizardo Ponce al presentar su primera casa: “Uno de los sueños más grandes de mi vida”

El profundo posteo de Tití Fernández a 11 años de la muerte de su hija: “Nos hacés falta”