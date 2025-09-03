De una suspensión por doping a terminar preso en Brasil: el drama de un ex piloto de Fórmula 1

Tarso Marques corrió en tres temporadas en la Fórmula 1 (@tarsomarquesoficial)

La detención de Tarso Marques en la Zona Oeste de San Pablo reavivó el interés público en la figura del ex piloto de Fórmula 1, aunque esta vez por motivos ajenos al automovilismo. La madrugada del domingo, la Policía local arrestó al ex piloto brasileño de 49 años bajo sospecha de recibir un Lamborghini Gallardo robado.

El operativo policial se produjo durante un control rutinario en la principal ciudad de Brasil. Los agentes interceptaron a Marques cuando circulaba sin placas de matrícula y, al percatarse de la inspección, intentó colocar las placas en el auto. La investigación reveló que el coche acumulaba una deuda de 1,3 millones de reales brasileños (7 millones de dólares) en concepto de IPVA (impuesto de vehículos) y multas, además de presentar restricciones legales y una licencia vencida desde 2013. Según la información difundida por The Washington Post, el ex piloto no pudo acreditar la legalidad del vehículo ni justificar la regularización de los pagos atrasados vinculados a su historial administrativo.

La Policía trasladó tanto al conductor como al auto a dependencias policiales para la apertura de diligencias. En el 14º Distrito Policial, Marques fue arrestado formalmente por los delitos de recepción de bienes robados y alteración de la marca de identificación de un vehículo de motor. Las autoridades remarcaron que este procedimiento se enmarca en los controles reforzados sobre vehículos de alta gama, ante sospechas de evasión fiscal, ocultación patrimonial o irregularidades en la importación.

El Lamborghini en el que circulaba Marques (Crédito: Policía Militar del Estado de São Paulo)

En Brasil, la normativa exige el cumplimiento estricto de requisitos impositivos y de documentación, condiciones que, según la policía, no se habrían cumplido en este caso.

Por su parte, la Policía Militar paulista evitó identificar a Marques en su comunicado oficial, refiriéndose a él únicamente como “conocido por haber participado en un sketch televisivo”. No obstante, las imágenes difundidas en el mismo comunicado muestran un Lamborghini que coincide con el vehículo visto en un video publicado por el propio Marques nueve semanas antes.

En tanto que fuentes consultadas por The Washington Post señalaron que el caso podría ampliarse a otras instancias, dependiendo del análisis del origen del vehículo, los pagos realizados y la trazabilidad patrimonial.

Marques luego de ser detenido (Crédito: Policía Militar del Estado de São Paulo)

Marques es conocido por los argentinos ya que corrió en la Fórmula 3 Sudamericana en 1993, año en el que se consagró el porteño Fernando Croceri en el Autódromo de Buenos Aires. Su trayectoria del ex corredor oriundo de Curitiba siguió en Europa y compitió en la Fórmula 3000 (actual Fórmula 2). En 1996 debutó en la F1 a bordo de un Minardi, escudería con la que compitió también en 1997 y 2001, año en el que compartió equipo con un joven de 20 años llamado Fernando Alonso. Sus mejores resultados en la Máxima se produjeron en Brasil y Canadá, donde logró dos novenos puestos, un hito para un equipo habituado a ocupar las últimas posiciones de la grilla. Posteriormente, participó en la Cart (actual IndyCar) en 1999 y 2000, y entre 2006 y 2011 compitió en Stock Car, la principal categoría brasileña.

Más tarde, en 2011, la revista Warm Up de Grande Premio reveló que Marques dio positivo en un control antidopaje por consumo de los esteroides anabólicos norantosterona y hidroxiestazolol, lo que le valió una suspensión de dos años.

Fuera de las pistas, Marques mantuvo una presencia constante en los medios brasileños, especialmente por sus apariciones en el segmento Lata Velha del programa Caldeirão do Huck y en Auto Esporte, ambos de TV Globo. Además, dirige una empresa dedicada a la modificación de autos y motos.

El brasileño sobre el Minardi de F1 en 1997 (@tarsomarquesoficial)