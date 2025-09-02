Deportes

Usain Bolt repasó su carrera, los sacrificios y la vida tras el retiro: “Mi objetivo principal era ganar tres Juegos Olímpicos”

El histórico velocista jamaiquino abordó los desafíos personales y profesionales que enfrentó tras dejar las pistas, sus reflexiones sobre la fama, la presión de los patrocinadores y la importancia de la familia en su nueva etapa

Por Dante Martignoni

Bolt se consagró internacionalmente en Pekín 2008 al establecer nuevos récords mundiales en los 100 y 200 metros planos (YouTube/Olympics)

Usain Bolt, el hombre que redefinió la velocidad en el atletismo mundial con 8 oros olímpicos y récords aún no superados en los 100 y 200 metros, compartió en una entrevista con The Times detalles inéditos sobre su vida tras el retiro, la presión de los patrocinadores y el impacto de la fama en su vida.

A los 39 años, el jamaiquino reflexionó sobre los desafíos que enfrentó al dejar las pistas, la importancia de su familia y su visión sobre el futuro del deporte que lo consagró.

El objetivo olímpico y su postura contra el dopaje

Nacido en Trelawny, Jamaica, y actualmente residente en Kingston junto a su pareja y sus tres hijos, el velocista recordó que su objetivo principal siempre fue conquistar tres Juegos Olímpicos. “Quería retirarme el año anterior. Mi objetivo principal era ganar tres Juegos Olímpicos. Una vez logrado, quise colgar las botas”, confesó.

Sin embargo, la presión de los patrocinadores y los aficionados lo llevó a prolongar su carrera más allá de lo planeado. “Me decían: ‘Deberías volver’. Fue una temporada difícil. No tenía la motivación habitual”, relató.

Bolt explicó cómo la presión
Bolt explicó cómo la presión externa y la falta de motivación lo llevaron a extender su carrera, culminando en una lesión durante su última temporada (REUTERS)

El retiro no solo implicó dejar la competencia, sino también enfrentar las expectativas externas. Admitió que la falta de motivación y el peso de las demandas externas influyeron en su decisión de continuar un año más.

Además, recordó que en su última temporada, el médico le advirtió que no estaba en condiciones óptimas para competir. “No estás en buena forma. No estás listo. Si vas y te exiges demasiado, te lesionarás”, le advirtió el especialista.

A pesar de ello, Bolt sintió la obligación de presentarse: “Tengo que ir. Todos me esperan”. El desenlace fue una lesión en el tendón de la corva durante su última carrera, un final que no sorprendió al propio atleta.

El tema del dopaje en el atletismo también ocupó un lugar central en la entrevista. Bolt se mostró tajante respecto a las sanciones para quienes recurren a sustancias prohibidas: “Si se comprueba que un atleta usó drogas intencionalmente para mejorar su rendimiento, debería quedar expulsado de por vida del deporte”.

Uno de los episodios más difíciles de su carrera estuvo relacionado con esta problemática: la devolución de la medalla de oro olímpica de relevos de 2008, tras el positivo por dopaje de su compañero Nesta Carter.

El atleta se disculpó personalmente con Bolt, quien describió el momento como “decepcionante”, aunque reconoció que todos pueden cometer errores y aseguró haber superado el incidente.

Bolt defendió sanciones de por
Bolt defendió sanciones de por vida para atletas que recurren al dopaje en el deporte (REUTERS)

Raíces y vida familiar

También recordó sus raíces en Jamaica, y cómo su infancia moldeó su carácter y ambición. “No teníamos agua corriente como la gente común. Teníamos que ir al río. O, cuando llovía, recogíamos agua de los tejados”, relató.

Además agregó que “no teníamos teléfono fijo ni cable, y no había internet, así que no conocíamos el mundo. La delincuencia no era un problema. No salir adelante por no soñar lo suficiente era un problema mayor“.

Estas experiencias tempranas influyeron en su visión de la vida y en la forma en que enfrentó los desafíos del deporte de alto rendimiento, enseñándole la importancia de la determinación, el esfuerzo y la resiliencia desde una edad temprana.

La paternidad también transformó su perspectiva. Si bien en el pasado rechazaba la idea de ser entrenador, la llegada de sus hijos le enseñó paciencia y le abrió la puerta a considerar esa posibilidad: “Ya no es un ‘no’, es un ‘tal vez’”.

La vida familiar ocupa un lugar fundamental en su día a día. Junto a su pareja, Kasi Bennett, y sus hijos Olivia Lightning, Saint Leo y Thunder, Bolt encontró un nuevo equilibrio, y la experiencia de la paternidad le permitió replantearse su relación con el deporte y su futuro fuera de las pistas.

Tecnología y el futuro del atletismo

El atleta reconoció que incluso
El atleta reconoció que incluso una pequeña mejora en el calzado puede traducirse en ventajas significativas sobre la pista (REUTERS)

La tecnología deportiva y su impacto en el atletismo actual también fueron objeto de análisis. Bolt mencionó el caso de Shelly-Ann Fraser-Pryce, quien logró mejorar su marca en una décima de segundo gracias a las “super spikes”, una nueva generación de zapatillas que se popularizó tras su retiro.

“Realmente te dan una ventaja. Ojalá me hubiera quedado un poco más. Si hubiera tenido ese nivel de spikes...”, reflexionó. Además, destacó el talento emergente de atletas como la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden y el australiano Gout Gout, aunque advirtió que en el atletismo “cualquier cosa puede pasar”.

El velocista también abordó las dificultades personales que enfrentó en los últimos años. La muerte de uno de sus mejores amigos en 2017 marcó profundamente su última temporada, afectando su preparación física y emocional.

Llorar y hablar de ello fue muy importante para mí. Pasar tiempo con todas las personas con las que salíamos me ayudó a sobrellevarlo”, explicó a The Times.

Lecciones de resiliencia y espiritualidad

Además, Bolt sufrió la pérdida de más de USD 13,5 millones de su cuenta bancaria, un golpe financiero que afrontó con resiliencia: “Es solo dinero. Las primeras semanas fueron duras. Lo vi como algo malo, pero solo necesito trabajar duro. Tengo salud y familia; intento ver lo positivo”.

A lo largo de la entrevista, Bolt subrayó la importancia del crecimiento personal, la fe y el apoyo familiar en su vida. La espiritualidad sigue siendo un pilar fundamental para él, como relató a The Times, y su entorno cercano continúa guiando sus pasos fuera de las pistas.

