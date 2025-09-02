¿Se suma a Talleres de Córdoba? El posteo de Ricardo Centurión dedicado a Carlos Tevez que alimentó los rumores

Centurión y Tevez festejan un triunfo en el Superclásico (Foto: Reuters)

Atiende mi llamado, por favor.

El hit de Piola Vago que eligió Ricardo Centurión para musicalizar su última publicación en su cuenta oficial de Instagram se interpretó en el fútbol argentino como un claro mensaje para que Carlos Tevez lo convoque en Talleres de Córdoba. Es que el Wachiturro además mostró una antigua foto junto al Apache, durante sus días en el Xeneize, y eligió una canción especial de la banda de cumbia fundada por el Apache y en el cual uno de los integrantes era Diego Tevez, hermano de Carlitos.

El ex atacante de Racing se encuentra defendiendo los colores de Oriente Petrolero de Bolivia, donde debutó en abril de este año y sumó 14 presentaciones oficiales, en la que convirtió cuatro goles y brindó una asistencia.

Si bien el fútbol del altiplano le permitió relanzar su carrera, luego de estar dos años sin actividad, Ricky envió un mensaje que acaparó la atención del ídolo popular con pasado en la Juventus, Manchester United, West Ham, Corinthians y Manchester City, entre otros equipos.

El posteo de Centurión para Carlos Tevez

La relación entre ambos fue inestable. En 2018, cuando Centu quedó en las puertas del Mundial de Rusia, porque Jorge Sampaoli se inclinó por las características de otros jugadores, el atacante con pasado académico había manifestado las diferencias que mantuvo con el Apache, cuando compartieron el vestuario de La Bombonera. En ese entonces, un programa televisivo le hizo elegir entre Lautaro Martínez (también estuvo en la órbita de Sampaoli en la previa de la cita mundialista) y Carlos Tevez; y la respuesta confirmó el cortocircuito que atravesaron en el pasado: “Lautaro Martínez. Tengo muy buena relación con él, algo que con Carlos Tevez no tuve”.

Cuatro años más tarde, cuando el ex goleador de Boca daba sus primeros pasos en su nueva faceta de entrenador, se interesó en buscar a Centurión para incorporarlo a Rosario Central. En ese tiempo, el Wachiturro estaba en conflicto con Vélez y el Apache lo llamó para proponerle el desafío de sumarse al Gigante de Arroyito. Pero el estratega no encontró la respuesta deseada.

Las reuniones que se iban a realizar en la Ciudad de Buenos Aires y en Arroyo Seco nunca se dieron y el desplante del futbolista motivó a que la operación nunca se concretara.

Ahora, el DT se encuentra en Talleres de Córdoba y el equipo atraviesa un presente complejo. La escasa producción se basa en que de los siete partidos que dirigió Tevez, sólo pudo ganar en una oportunidad (2-1 ante Independiente). Luego acumuló dos empates (contra Godoy Cruz y San Martín de San Juan que concluyeron sin goles) y cuatro derrotas (2-1 frente a San Lorenzo, 1-0 contra Lanús, 3-0 frente a Atlético Tucumán y 1-0 con Riestra).

Desde el país limítrofe, Centurión lanzó la iniciativa de un posible reencuentro. Será cuestión de aguardar por la reacción del estratega, quien busca revertir el pésimo presente de La T, tras un inicio del segundo semestre para nada prometedor.