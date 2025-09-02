Deportes

Manchester City anunció la salida de Ederson al Fenerbahce y confirmó el fichaje de Donnarumma

Tras la salida del portero brasileño, el italiano llega para ser el propietario de los tres palos por delante de James Trafford

Ambos arqueros enfrentarán un nuevo desafío

El club inglés Manchester City ha cerrado el fichaje del portero italiano Gianluigi Donnarumma hasta 2030, tras alcanzar un acuerdo con el Paris Saint-Germain (PSG). El arquero deja el conjunto francés tras cuatro temporadas y diez títulos, incluida la Champions League obtenida el pasado año.

La entidad que dirige Pep Guardiola oficializó la llegada de Donnarumma este martes mediante un comunicado en el que precisó que el guardameta, de 26 años, firma un vínculo por cinco temporadas. “El portero italiano de 26 años ha firmado un contrato de cinco años, que le permitirá permanecer en el Etihad Stadium hasta el verano de 2030”, detalló el club Sky Blue en el texto publicado a través de las redes sociales.

La incorporación de Donnarumma representa uno de los movimientos más destacados del mercado, ya que su traspaso se produce apenas días después del cierre de fichajes en Europa. El PSG recibirá unos 30 millones de euros por el pase del arquero, mientras que el Manchester City refuerza una posición clave tras la salida del brasileño Ederson al Fenerbahce de Turquía.

Donnarumma, quien disputó 161 partidos con el Paris Saint-Germain, se marcha del equipo capitalino tras obtener cuatro títulos de la Ligue 1, dos Copas de Francia y, especialmente, la Liga de Campeones conquistada la temporada pasada. A nivel internacional, fue decisivo en el título de la Eurocopa conseguido por la selección de Italia en 2021, superando a Inglaterra por penales.

La llegada a Manchester se produce en un momento de transición para el campeón inglés, que atraviesa una racha adversa en la Premier League. El club optó por renovar su portería con el fichaje del italiano y de James Trafford, arquero inglés también incorporado recientemente y quien ha sido titular en las primeras jornadas.

En sus primeras declaraciones, Donnarumma expresó su entusiasmo por el nuevo desafío: “Haber fichado por el Manchester City es un momento muy especial y de gran orgullo para mí. Me uno a una plantilla repleta de talento de talla mundial, liderada por uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol: Pep Guardiola”. Subrayó que siempre sintió admiración por el club inglés y aseguró: “Estoy muy ilusionado con lo que nos espera y puedo prometer que daré lo mejor de mí para intentar ayudar al club a conseguir aún más éxitos”.

El futbolista italiano tenía contrato vigente con el PSG hasta 2026, pero su situación cambió tras la llegada al banquillo de Luis Enrique y el reciente fichaje de Lucas Chevalier, quien fue designado portero titular desde el inicio de la campaña. Esta decisión propició la salida de Donnarumma, quien finaliza su etapa en la capital francesa tras alcanzar el “triplete” (Ligue 1, Copa y Champions) en el ciclo 2024-25, una gesta que solo otros grandes equipos europeos han conseguido.

El director de fútbol del City, Hugo Viana, manifestó su satisfacción por la adquisición del arquero: “El pedigrí, la calidad y el récord de Gianluigi hablan por sí solos, y estamos todos absolutamente encantados de que se haya unido a nosotros aquí en City”, señaló el directivo.

El nuevo guardameta celeste tendrá como principal competencia a Trafford, aunque en el club esperan que la experiencia y el rendimiento de Donnarumma proporcionen seguridad ante el desafío de recuperar protagonismo en la liga inglesa. Ahora, el arquero italiano afronta una nueva etapa en la Premier League, con el objetivo de consolidarse como primera opción de Guardiola en el arco de Manchester City y contribuir a una nueva etapa de éxitos en el Etihad Stadium.

