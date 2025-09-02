Deportes

Lago privado y canchas de tenis propias: la lujosa vida del CEO polaco que le robó a un niño el regalo de su ídolo en el US Open

Piotr Szczerek sorprendió a todos al arrebatar la prenda de Kamil Majchrzak al niño y guardarla en la bolsa de su mujer

Por Nazareno Rosen

Todo sucedió después de la victoria de Kamil Majchrzak sobre Karen Khachanov

Piotr Szczerek, reconocido empresario polaco y CEO de Drogbruk, vivía hasta hace poco una vida discreta pero marcada por el lujo, los negocios exitosos y su estrecha vinculación con el tenis. Sin embargo, su imagen internacional quedó profundamente dañada tras protagonizar un polémico episodio en el US Open, donde le arrebató a un niño la gorra firmada por el tenista Kamil Majchrzak, un gesto que lo catapultó a la infamia viral como “el hombre más odiado de internet”.

La escena ocurrió el pasado jueves 28 de agosto en la cancha 11, justo después de que Majchrzak lograra la mayor victoria de su carrera al vencer al noveno cabeza de serie, Karen Khachanov en cinco sets.

El CEO polaco Piotr Szczerek
El CEO polaco Piotr Szczerek protagonizó un escándalo en el US Open al arrebatarle una gorra firmada por Kamil Majchrzak a un niño

El tenista, en señal de agradecimiento, firmó una gorra y se la entregó a un joven aficionado llamado Brock. Szczerek, acompañado de su esposa Anna, sorprendió a todos al arrebatarle la prenda al niño y guardarla en la bolsa de su pareja, acción que fue grabada y compartida ampliamente en redes sociales.

La reacción contra Szczerek no tardó en llegar. Miles de internautas condenaron su actitud, y personajes públicos como la diputada Anita Kucharska-Dziedzic lamentaron el daño causado a la reputación de los empresarios polacos: “Billones alcanzados en un día. Los empresarios polacos tendrán que compensar esta pérdida de imagen durante años”. El escándalo alcanzó dimensiones internacionales, alterando la percepción social sobre Szczerek y su entorno inmediato.

Szczerek, conocido por su vida
Szczerek, conocido por su vida de lujo y su vínculo con el tenis, reside en una exclusiva villa y es patrocinador de programas deportivos juveniles (Facebook)

Lujo y deporte

Este episodio contrastó con el perfil habitual de Szczerek, conocido por llevar una vida ostentosa y una agenda repleta de actividades deportivas junto a su familia.

Junto a su esposa Anna y sus dos hijos reside en una villa moderna dentro de la exclusiva “aldea de los millonarios” de Polonia.

La propiedad familiar cuenta con lago privado y cancha de tenis, lugares frecuentes de reunión con deportistas como la extenista Urszula Radwanska, amiga cercana del matrimonio.

Piotr Szczerek junto a su
Piotr Szczerek junto a su esposa Anna, ambos vestidos de rojo (Facebook)

Además, los Szczerek son dueños del club Calisia Tenis Pro y patrocinadores de la Asociación Polaca de Tenis y diferentes programas juveniles, lo que evidencia su profundo vínculo con el deporte.

La afición por el tenis atraviesa toda la vida familiar. Anna fue quien introdujo a Piotr en la disciplina, y ambos participan activamente en ligas locales, forjando amistades dentro del circuito profesional. Szczerek ha definido el deporte como fuente de inspiración y planteó públicamente su meta de completar un Iron Man como desafío personal.

Luego del bochornoso momento que
Luego del bochornoso momento que protagonizó, Szczerek emitió una disculpa pública

Ante la presión pública, Szczerek emitió una disculpa pública el lunes siguiente al incidente. En su declaración, el empresario reconoció: “En relación con la situación ocurrida durante el partido de Kamil Majchrzak en el US Open, quiero pedir disculpas inequívocamente al niño afectado, a su familia, a todos los aficionados y al propio jugador. Cometí un gran error”. Szczerek explicó que, en medio de la euforia tras la victoria, creyó erróneamente que el tenista le entregaba la gorra a él, pensando en sus propios hijos, quienes habían solicitado autógrafos previamente. “Esta confusión me llevó a extender la mano. Hoy sé que hice algo que pareció ser un acto consciente de quitarle un recuerdo a un niño. No era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que herí al niño y decepcioné a los aficionados”, añadió.

En su mensaje, Szczerek subrayó que tanto él como su esposa llevan años apoyando a niños y jóvenes deportistas, y que este episodio le sirvió como una lección de humildad. “Me duele, pero es una lección necesaria. Por eso, me comprometo a involucrarme aún más en iniciativas que apoyen a niños y adolescentes y en acciones contra la violencia y el odio. Solo a través de hechos podré reconstruir la confianza perdida. De nuevo, pido disculpas a todos los que decepcioné”, concluyó. El empresario también aclaró que esta era su primera declaración oficial, después de que circularan en redes sociales comunicados falsos atribuidos a supuestos abogados.

Kamil Majchrzak se ocupó de
Kamil Majchrzak se ocupó de hacerle llegar al niño su gorra firmada y varios objetos más (Instagram: Kamil Majchrzak)

Por su parte, Majchrzak confirmó la identidad de Szczerek y aclaró que el incidente fue fruto de la confusión propia del agotamiento tras la intensa competencia. El tenista, al advertir la equivocación, recurrió a Instagram para localizar al niño y devolvió la gorra, gesto que fue celebrado por la comunidad online: “¡Lo conseguimos! Todo bien ahora”.

