Deportes

El gesto más “repugnante” del US Open: un espectador le robó a un niño el regalo de un tenista y causó indignación

Kamil Majchrzak fue protagonista involuntario de la situación después de ganarle en cinco sets a Karen Khachanov

Guardar
Todo sucedió después de la victoria de Kamil Majchrzak sobre Karen Khachanov

El US Open es el último Grand Slam de una temporada marcada por el dominio de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quienes se repartieron Australian Open, Wimbledon y Roland Garros, el único que ganó el español. Sin embargo, otros tenistas sueñan con codearse en la élite y, bajo el cemento de Flushing Meadows, se registró un extraño episodio después de la resonante victoria en segunda ronda del polaco Kamil Majchrzak sobre el noveno preclasificado, Karen Khachanov.

Majchrzak levantó un maratónico partido en la Cancha 11 que se prolongó por cuatro horas y 35 minutos. Su victoria por 2-6, 6-7 (4), 6-4, 7-5 y 7-6 (10-5) lo hizo tomarse revancha de su caída contra el mismo rival en la cuarta ronda de Wimbledon 2025, su hasta ahora mejor performance en un major.

A continuación, el ganador del duelo y actual número 76 del mundo se dispuso a celebrar su gran victoria contra un Top Ten con el público en las tribunas del recinto. El jugador de 29 años empezó a firmar una serie de autógrafos y se destacó la escena con un niño, que tenía una pelota para que la firmara. Luego de cumplir el deseo de otro fanático, Majchrzak se sacó su gorra en dirección a ese nene, pero rápidamente se la arrebató un aficionado, quien la escondió de manera veloz en una bolsa.

Esta reacción provocó indignación en redes sociales y el episodio se hizo viral entre los usuarios. El diario The Sun remarcó que el joven le pareció preguntar al espectador “¿qué estás haciendo?“, sin poder creer que alguien le haya birlado ese obsequio de Kamil Majchrzak. Le consultó si tenía alguna prenda más, pero el deportista se retiró sin darse cuenta de lo que había ocurrido.

El periódico recogió algunos comentarios que apuntaban contra el hombre de la discordia, a quien definieron como un “idiota” y caratularon su acción como “repugnante” e “irrespetuosa”. “Ojalá Kamil se hubiera dado cuenta y lo hubiera reprendido por ello”, escribió otra persona. Incluso, ESPN manifestó que se trató de una “indignante actitud”.

El hecho tomó repercusión y el video llegó a los ojos de Kamil Majchrzak, que decidió repostearlo a través de distintas capturas en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 24.000 followers, y el siguiente texto: “Después del partido, no registré que mi gorra no llegó al chico. Tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para eso”. Acto seguido, le formalizó un pedido a sus seguidores: “Hola chicos, ¿podrían ayudarme a encontrar al niño de mi partido? Si eres tú (o tus padres ven esto), por favor envíame un mensaje directo“.

El primer posteo de Kamil
El primer posteo de Kamil Majchrzak dando cuenta que no estaba enterado del hecho (Captura: @kamilmajchrzakk/Instagram)

A los pocos minutos, realizó un nuevo posteo en formato de historia para dar cuenta de que se había cumplido su pedido de hallar al joven: “Estoy impresionado por el poder de internet. ¡Lo conseguimos! Todo bien ahora“.

Ahora, Kamil Majchrzak podrá enfocarse de lleno en el cruce de la tercera ronda de este sábado contra el suizo Leandro Riedi, que ocupa el puesto 435 del ranking ATP, llegó al cuadro principal desde la Qualy y viene de eliminar al argentino Francisco Cerúndolo tras revertir un trámite que estaba dos sets abajo para el helvético.

El triunfo contra Khachanov le garantiza a Majchrzak superar el mejor ranking de su carrera (alcanzó el N° 75 en febrero de 2022). A pesar de no tener títulos ATP, ganó dos Challenger (Madrid, España; y Grodzisk Mazowiecki, Polonia) en 2025. Registra 20 trofeos entre los logrados bajo esa índole y los consignados a la ITF.

Kamil Majchrzak dio a entender
Kamil Majchrzak dio a entender que encontró al niño para hacerle llegar otra gorra (Captura: @kamilmajchrzakk/Instagram)

Temas Relacionados

US OpenKamil MajchrzakviralKaren Khachanovtenisdeportes-argentina

Últimas Noticias

Barracas se enfrenta a Newell’s con el objetivo de subirse a la cima de la zona A del Torneo Clausura

El Guapo intenta cosechar una victoria que lo deposite en lo más alto ante una Lepra que querrá resurgir tras el clásico de Rosario. Al mismo tiempo, Banfield juega con Tigre

Barracas se enfrenta a Newell’s

Se confirmaron las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura: cuándo se jugará el clásico entre Independiente y Racing

El duelo más atractivo de la décima jornada tendrá lugar después de la serie de la Academia ante Vélez por los cuartos de la Libertadores. Todos los horarios

Se confirmaron las fechas 8,

La cruda reflexión del DT de la U de Chile tras los incidentes en la cancha de Independiente: “Sentí un gran desprecio por la vida”

Gustavo Álvarez dio una conferencia de prensa previa al clásico con Colo-Colo y contó una situación que tuvo que atravesar su hijo menor de edad en un palco

La cruda reflexión del DT

Palmeiras anunció la contratación de una estrella de Brasil en la previa al duelo contra River por la Copa Libertadores

El Verdao hizo oficial la incorporación de Andreas Pereira, quien llega desde la Premier League y forma parte de la selección de Ancelotti

Palmeiras anunció la contratación de

Perdió su saque y se largó a llorar en medio del partido: el colapso emocional de la tenista Coco Gauff en el US Open

La estadounidense de 21 años rompió en llanto a mitad del encuentro frente a la croata Donna Vekic

Perdió su saque y se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Adorni se refirió a los

Adorni se refirió a los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”

Tras la condena por abuso a Julieta Prandi, Claudio Contardi pidió la nulidad del juicio

Los presidentes de Cámaras Federales Penales expresaron su preocupación por el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular en la causa por coimas en ANDIS

Receta de hamburguesas de quinoa y zanahoria, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Rusia avanza en Ucrania: Volodimir

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

¿Por qué las motos eléctricas conquistan Querétaro? Beneficios y modelos que ya puedes probar

Borneo, la isla que perdió a la mitad de sus orangutanes y ahora lucha por salvar la especie

La ONU evalúa crear una Fuerza de Supresión de Bandas para frenar el violento avance de las pandillas en Haití

TELESHOW
El desconsuelo de Dillom al

El desconsuelo de Dillom al anunciar la reprogramación de su show: “Todavía no nos dieron fecha”

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara: “Voy por todo”

El hijo de “Locomotora” Oliveras contó que fue él quien halló a su madre tirada en el piso por un ACV: “Quedé shockeado”

El abogado de la China Suárez habló de las agresiones que recibe la actriz en redes sociales

Lali Espósito celebró el cumpleaños 39 de su hermana Anita: “Te admiro”