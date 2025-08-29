El gesto más “repugnante” del US Open: un espectador le robó a un niño el regalo de un tenista y causó indignación

Todo sucedió después de la victoria de Kamil Majchrzak sobre Karen Khachanov

El US Open es el último Grand Slam de una temporada marcada por el dominio de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quienes se repartieron Australian Open, Wimbledon y Roland Garros, el único que ganó el español. Sin embargo, otros tenistas sueñan con codearse en la élite y, bajo el cemento de Flushing Meadows, se registró un extraño episodio después de la resonante victoria en segunda ronda del polaco Kamil Majchrzak sobre el noveno preclasificado, Karen Khachanov.

Majchrzak levantó un maratónico partido en la Cancha 11 que se prolongó por cuatro horas y 35 minutos. Su victoria por 2-6, 6-7 (4), 6-4, 7-5 y 7-6 (10-5) lo hizo tomarse revancha de su caída contra el mismo rival en la cuarta ronda de Wimbledon 2025, su hasta ahora mejor performance en un major.

A continuación, el ganador del duelo y actual número 76 del mundo se dispuso a celebrar su gran victoria contra un Top Ten con el público en las tribunas del recinto. El jugador de 29 años empezó a firmar una serie de autógrafos y se destacó la escena con un niño, que tenía una pelota para que la firmara. Luego de cumplir el deseo de otro fanático, Majchrzak se sacó su gorra en dirección a ese nene, pero rápidamente se la arrebató un aficionado, quien la escondió de manera veloz en una bolsa.

Esta reacción provocó indignación en redes sociales y el episodio se hizo viral entre los usuarios. El diario The Sun remarcó que el joven le pareció preguntar al espectador “¿qué estás haciendo?“, sin poder creer que alguien le haya birlado ese obsequio de Kamil Majchrzak. Le consultó si tenía alguna prenda más, pero el deportista se retiró sin darse cuenta de lo que había ocurrido.

El periódico recogió algunos comentarios que apuntaban contra el hombre de la discordia, a quien definieron como un “idiota” y caratularon su acción como “repugnante” e “irrespetuosa”. “Ojalá Kamil se hubiera dado cuenta y lo hubiera reprendido por ello”, escribió otra persona. Incluso, ESPN manifestó que se trató de una “indignante actitud”.

El hecho tomó repercusión y el video llegó a los ojos de Kamil Majchrzak, que decidió repostearlo a través de distintas capturas en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 24.000 followers, y el siguiente texto: “Después del partido, no registré que mi gorra no llegó al chico. Tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para eso”. Acto seguido, le formalizó un pedido a sus seguidores: “Hola chicos, ¿podrían ayudarme a encontrar al niño de mi partido? Si eres tú (o tus padres ven esto), por favor envíame un mensaje directo“.

El primer posteo de Kamil Majchrzak dando cuenta que no estaba enterado del hecho (Captura: @kamilmajchrzakk/Instagram)

A los pocos minutos, realizó un nuevo posteo en formato de historia para dar cuenta de que se había cumplido su pedido de hallar al joven: “Estoy impresionado por el poder de internet. ¡Lo conseguimos! Todo bien ahora“.

Ahora, Kamil Majchrzak podrá enfocarse de lleno en el cruce de la tercera ronda de este sábado contra el suizo Leandro Riedi, que ocupa el puesto 435 del ranking ATP, llegó al cuadro principal desde la Qualy y viene de eliminar al argentino Francisco Cerúndolo tras revertir un trámite que estaba dos sets abajo para el helvético.

El triunfo contra Khachanov le garantiza a Majchrzak superar el mejor ranking de su carrera (alcanzó el N° 75 en febrero de 2022). A pesar de no tener títulos ATP, ganó dos Challenger (Madrid, España; y Grodzisk Mazowiecki, Polonia) en 2025. Registra 20 trofeos entre los logrados bajo esa índole y los consignados a la ITF.

Kamil Majchrzak dio a entender que encontró al niño para hacerle llegar otra gorra (Captura: @kamilmajchrzakk/Instagram)