El guiño del director de Williams a Colapinto a un año de su debut en la Fórmula 1

Franco Colapinto terminó en el 11° lugar del GP de Países Bajos con su A525

Franco Colapinto exhibió su mejor performance en Alpine tras lograr su 11° lugar en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. El argentino acalló las críticas pronunciadas por el asesor del team, Flavio Briatore, y cuestionó la estrategia colectiva que le impidió aspirar a sumar puntos por primera vez en 2025. James Vowles fue uno de sus primeros defensores al darle un respaldo frente a las opiniones vertidas por Briatore al inicio del fin de semana. Y su antiguo director en Williams regresó al centro de la escena por un mensaje divulgado en redes sociales a pocos días de regresar al GP de Monza, lugar del bautismo del piloto en la Máxima en 2024.

Vowles publicó en sus cuentas oficiales de X (antes, Twitter) e Instagram un texto idéntico, que contenía dos imágenes: en una estaba junto a Franco y, en la otra, una fotografía del monoplaza utilizado el 1º de septiembre del calendario anterior. “Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas, le dimos la bienvenida a Franco (Colapinto) a la Fórmula 1 por primera vez”.

A continuación, recordó la gran actuación del sucesor de Logan Sargeant, ya que se clasificó en el 18° escalón y ascendió seis lugares en el primer fin de semana compitiendo en la élite del automovilismo: “Tuvo un debut sólido, terminando 12.º, mientras que Alex (Albon, compañero) terminó en un sólido 9.º puesto, sumando dos puntos”.

El mensaje de James Vowles a Franco Colapinto a días de volver al GP de Monza

En aquella oportunidad, Franco Colapinto ya demostraba desde las declaraciones la intención de pisar fuerte en la F1: “Estoy contento. Fue una buena carrera. Un momento que me voy a acordar por siempre. Largué un poco atrás de lo que tuve que haber largado, sino habríamos llegado a los puntos”.

En su segunda carrera, Colapinto logró un destacado 8° puesto en Azerbaiyán, donde sumó cuatro puntos, y añadió uno a su cuenta personal por la décima ubicación obtenida en Austin, Estados Unidos. Tras ser 11° en Singapur y 12° en México, tuvo un declive y una saga de tres abandonos en cuatro carreras (14° en Las Vegas) que le quitaron confianza y redujeron el margen de acción de un equipo carente de componentes por los sucesivos accidentes de Sargeant al inicio de esa temporada.

Hubo varias escuderías que sondearon a Franco, entre ellas Red Bull, que buscaba desplazar a Checo Pérez como compañero del vigente tetracampeón, Max Verstappen. Finalmente, Williams acordó una cesión de cinco años con Alpine y emergió como aliado de Pierre Gasly a partir del GP de Emilia Romaña en lugar de Jack Doohan.

Su 16° lugar en Imola fue su carta de presentación en 2025 y el próximo desafío lo afrontó con mucha seguridad, ya que logró finalizar 13° en Mónaco, un circuito muy estrecho, donde la muñeca del piloto es clave para evitar chocar contra los muros. Igualó su mejor rendimiento en Canadá, y terminó 15° en España y Austria.

La radio de Colapinto al momento de abandonar en Silverstone

Silverstone fue la única carrera que no terminó. Tras despistarse en la Qualy, el team incumplió el parque cerrado, le hizo unas modificaciones al monoplaza y, luego de la vuelta de reconocimiento, Colapinto fue a los boxes para cambiar neumáticos en la previa al inicio de la carrera en un trazado con pista húmeda, pero un error en la transmisión impidió que vuelva a prenderse el auto. “Algo está roto. ¿Qué carajo? ¡Oh por dios! ¿Qué está pasando?”, reaccionó el pilarense en la radio con su ingeniero de pista, Stuart Barlow.

A esto, le siguió ser 19° en Bélgica y 18° en Hungría antes de superar su mejor nivel hasta escalar al 11° lugar en Zandvoort. En la antesala a esa participación en suelo neerlandés, Flavio Briatore le dedicó duras críticas para la labor de su pupilo, aunque no mencionó nada en primera instancia de los errores de la escudería (lo hizo 24 horas después): “Quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto”.

En esa misma conferencia de prensa estuvieron a su lado Toto Wolff, jefe de Mercedes, y James Vowles, director de Williams. Tras el análisis de Briatore, Vowles se refirió a la presión de rendimiento impuesta a los jóvenes y lanzó un mensaje con un claro respaldo a Franco Colapinto.

*Las declaraciones de Briatore

“Hay que recordar que si algo sale mal con el Williams en una sesión, aunque estemos quintos en el campeonato, no se cubre realmente. Pero tenemos equipos a nuestro alrededor, como Mercedes, donde todo está en el punto de mira. Así que ese es el cambio número uno: la presión aumenta enormemente. Cuando no hay presión, se puede sacar mucho más provecho del piloto porque no le preocupa que el rendimiento inmediato tenga un impacto. Por lo tanto, puede relajarse”, manifestó en charla con los periodistas.

En este sentido, puso como un “buen ejemplo” a Franco: “La primera vez que lo puse en Silverstone, pensó que era su única oportunidad de llegar allí. Mi mensaje previo fue que no se trata de los tiempos por vuelta. Se trata de relajarse y disfrutar del momento, porque puede que no se repita. Y tuvo una actuación estelar. No creo que se pueda hacer eso en Monza, en esas circunstancias, con un Williams. Imposible. El segundo cambio es, de nuevo, lo que describió Flavio: ahora hay tres décimas de diferencia en la parrilla”.

Por otro lado, James Vowles se refirió en ese mensaje reciente en redes sociales al buen presente de Williams, que es el quinto mejor equipo en el Campeonato de Constructores, por detrás de McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull, y viene de lograr 10 puntos por el 5° puesto de Alexander Albon en Países Bajos: “Llegamos a esta carrera (Italia) tras una buena racha en Zandvoort, pero la batalla en la zona media se está intensificando. Monza es un circuito que debería ir bien con nuestro coche, y lucharemos por los puntos con ambos pilotos (Albon y Carlos Sainz). Estaremos preparados”.

*Los dichos de Vowles en defensa de Colapinto

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ITALIA

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Italia)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Italia)

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA FÓRMULA 1

11- GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10.00

12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina