La historia secreta de la negociación entre Red Bull y Williams por Franco Colapinto que tiene en vilo a la Fórmula 1

Franco Colapinto es el piloto del momento en la F1, pero aún no tiene su futuro definido (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

(Enviado especial a San Pablo, Brasil) Es el tema del que todos hablan en los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, que este fin de semana volverá a ser sede del Gran Premio de San Pablo, en Brasil. Se trata de la oferta que Red Bull le hizo a Williams por Franco Colapinto. Todo está en un período inicial, pero Infobae puede confirmar que las conversaciones existen y hay una serie de argumentos que llevan a que el argentino pueda tener una chance concreta de seguir siendo titular en 2025.

El propio jefe del equipo de la bebida energizante, Christian Horner, reconoció su interés por el piloto argentino de 21 años. En Red Bull, la situación de Sergio Checo Pérez es cada vez más complicada ya que el mexicano no hace un podio desde la quinta fecha en China. El azteca quedó muy expuesto a lo largo de la temporada por el rendimiento de su compañero de equipo, el tricampeón mundial Max Verstappen, quien ganó siete carreras y sigue liderando el campeonato. Este viernes, incluso, se vio a Horner saludando a Franco junto a los corporativos de Williams.

Pero el neerlandés de 27 años no puede hacer todo él solo y su escudería sintió la merma del nacido en Guadalajara, al punto que, del primer puesto holgado en el Campeonato Mundial de Constructores al inicio de la temporada, ya se ubica tercero. Eso representaría una pérdida de 20 millones de dólares si el campeonato terminara hoy. Esa misma cantidad es la que Red Bull le habría ofrecido a Williams por Colapinto, algo que le fue desmentido a este medio por los mánagers del piloto, María Catarineu y su esposo y socio, Jamie Campbell-Walter. Y que el propio Franco, en entrevista con Infobae, utilizó para bromear con su estilo descontracturado: “Valgo 200″, dijo entre risas.

*Horner en el edificio corporativo de Williams

Lo cierto es que la estructura de Milton Keynes necesita recuperarse en la sumatoria global de puntos y Pérez viene de cosechar siete unidades en las últimas cuatro fechas. En su casa resultó 17º y su situación es cada vez más complicada. A esto se suma la posible salida de uno de los sponsors más importantes de Red Bull, una conocida empresa de telecomunicaciones mexicanas, algo que fue confirmado por el empresario Carlos Slim Domit, quien igual aclaró que seguirá apoyando a su compatriota piloto.

Sin embargo, se lo vio al propio Slim hablar con Colapinto en el Gran Premio de México y este medio pudo saber que el magnate planteó su interés en brindar algún apoyo al corredor de Pilar, quien no tiene su lugar como titular para 2025, ya que en Williams estarán su actual compañero, Alex Albon, y Carlos Sainz.

Por su lado, Colapinto superó las expectativas de Williams. Luego de cinco fechas disputadas terminó sus seis carreras, sumando la Sprint de Austin. En su segunda competencia ya sumó 4 puntos al culminar octavo en Bakú y fue el primer argentino en hacerlo en 42 años, tras el segundo puesto que Carlos Alberto Reutemann había logrado en Sudáfrica 1982. En Austin volvió a cosechar al ser décimo (1 punto).

En las últimas tres carreras su rendimiento fue mejor que el de Albon (101 Grandes Premios). El tailandés está corriendo bajo una gran presión y una muestra de ello fue su golpe en la primera práctica en México en la que rompió su auto más allá de que la maniobra fue una responsabilidad compartida con Ollie Bearman, pupilo de Ferrari.

Colapinto muestra su agresividad en pista, tanto para el ataque como en su defensa. Supo bajar del póster a las grandes figuras de la F1 para pelearles mano a mano y superarlos en pista, como Lewis Hamilton (siete títulos de F1), el propio Checo Pérez y Fernando Alonso (bicampeón mundial), quien lo tuvo en su equipo de Fórmula 4 cuando fue campeón en 2019. Se suma su impronta debajo del auto ya que rompe el molde con su personalidad y declara sin casete con su habitual frescura, como si fuese un piloto de los años setenta.

Christian Horner y James Vowles en el Gran Premio de México

Pero hay otros motivos que los propios responsables de Formula One Management (FOM), la empresa que maneja los derechos comerciales de la Máxima, y todas las escuderías de F1 ven como una gran tentación al argentino. Por ahora hay solo dos lugares disponibles, uno en Sauber y el otro que podría abrirse en la estructura de Bull. A los fuertes patrocinadores actuales que lo llevaron a ser titular en las últimas nueve fechas del campeonato, otros que se sumaron y la chance de tener la participación de Slim, el potencial económico de Colapinto es para tener en cuenta.

Con una multitud de argentinos en las carreras americanas y la explosión que ya se siente en San Pablo, donde este jueves en los boxes Interlagos más de un centenar de compatriotas se abalanzaron sobre Franco, se genera un fuerte combo detrás de Colapinto que es muy difícil de resistir para cualquier equipo y para la misma F1. Por eso en Red Bull tienen en el radar al argentino. Podría ser para un eventual reemplazo de Checo Pérez para 2025 y ser compañero de Verstappen, o, en su defecto, en la escuadra satélite, Racing Bulls, si es que Liam Lawson es promovido al equipo principal. Esto lo dejaría a Franco junto a Yuki Tsunoda.

Todo esto llevó a que Horner comience charlas entre Estados Unidos y México con el jefe de Williams, James Vowles, a quien este jueves no se lo vio en los boxes paulistas. El máximo responsable del equipo inglés sabe que este panorama podría hacer emigrar a su joya llamada Colapinto, por quien se jugó para promoverlo en las últimas nueve fechas. Dejarlo ir también implicaría perder la inversión que hicieron sobre el corredor cuyo desarrollo en su academia desde enero de 2023 con miles de horas de simulador, la Superlicencia y el posicionamiento como una de las principales figuras emergentes de la categoría. Todo esto constituye un capital que, en Grove, la sede de Williams, analizan todo el tiempo.

Por otro lado, desde el entorno del piloto mantienen mucha mesura y esperan a que Williams defina la situación. “No sabemos nada”, le dice Catarineu a este medio, quien al igual que su pareja, Campbell-Walter, insiste en que “hoy Franco corre para Williams, pero igual seguimos haciendo todo lo posible para que corra en 2025 en la F1″. El ex piloto escocés avisa que “en Las Vegas (23/11) podríamos tener el panorama más claro”.

Franco Colapinto delante de Max Verstappen. El argentino le pelea de igual a igual a cualquiera (REUTERS/Raquel Cunha)

¿Qué dice Franco a todo esto? “Creo que no debería ser yo la persona a quien se le pregunte sobre eso. Por supuesto, no sé la respuesta. Creo que, si Williams no puede darme un asiento de carrera, lo más normal es que me permitan ir a otro lugar y que encuentren la mejor oportunidad para mí, para el futuro. Pero no soy la persona adecuada, debería ser la última. Estoy aquí con Williams este fin de semana, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible aquí en Brasil. Es una carrera muy emocionante”, indicó en la conferencia de prensa de este jueves. En un mano a mano con Infobae, repitió la misma línea: “Donde sea que tenga que correr el año que viene lo voy a hacer con pasión que es lo que hice en toda mi vida y ojalá que sea acá. Demostrar que llegué para quedarme y no para estar un par de carreras y nada más. Es muy difícil conseguir un asiento, no vemos butacas disponibles para lo que es en 2025. Y si no es el año próximo, espero volver en 2026″.

Cabe destacar que este medio pudo saber que Red Bull tuvo un primer contacto con Colapinto hace más de cuatro años. Fue tras su participación en la Toyota Racing Series, entre enero y febrero de 2020. Fue un torneo donde el argentino con un auto asistido por uno de los equipos con menos recursos (Kiwi Motorsport) terminó tercero en el campeonato (1 victoria y 8 podios) detrás de Igor Fraga y el propio Lawson. Aunque aquel contacto fue muy por encima, todo quedó en una aproximación. Ahora parece ir en serio.

En tanto que los contratos en la F1 son muy complejos, con cláusulas resolutorias que dependen de una determinada situación como pueden ser los resultados o cambios internos en un equipo. Por eso todo puede pasar de acá hasta Las Vegas o incluso hasta que termine el año en un ámbito donde todo es dinámico. ¿Es posible que Sainz o Albon no corran en Williams en 2025 y se mantenga Colapinto? No habría que descartarlo.

La vorágine en la que se mueve la F1 actual lleva a modificaciones constantes, todo el tiempo. Tanto cambian las cosas, que en menos de un año Franco Colapinto pasó de correr en la Fórmula 3 a ser la figura que revolucionó la Máxima y que pase lo que pase en 2025, todo indica que llegó para quedarse.