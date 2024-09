9 frases de Colapinto tras debutar en la F1: su réplica cuando lo nombraron ”ítalo-argentino” y cómo solucionó el problema para tomar agua

* La palabra de Franco Colapinto tras su estreno en la Fórmula 1

Franco Colapinto hizo historia en la Fórmula 1 con un impactante debut. Terminó en el 12° lugar del Gran Premio de Italia en el mítico circuito de Monza y quedó a dos puestos de sumar puntos para el equipo Williams.

Una vez que se bajó de la butaca, Colapinto habló con los medios en el paddock y no ocultó su ya clásica forma de ser descontracturada al dialogar con la prensa luego de su estreno en la Máxima. “Toy viejo, boludo”, es lo primero que alcanzó a decirle Franco al periodista Juan Fossaroli de ESPN. “Estás impresionado”, agregó luego que el cronista de boxes de la cadena que transmite las carreras en Latinoamérica le consultó por el puesto que culminó la prueba en Monza.

Colapinto habló de sus dolencias en el cuerpo tras su primera carrera en la F1, contó que finalmente pudo tomar agua tras el problema que tuvo en los entrenamientos y cruzó al cronista de una cadena donde trabaja el periodista español Antonio Lobato que lo había tildado de “italo-argentino”.

Las frases de Colapinto tras su debut en la Fórmula 1:

Sus dolores en el cuerpo: “Estoy contento. Fue una buena carrera. Todavía estoy digiriendo todo un poco todo. Me duele el cuerpo. Se ve que el asiento de carbono es más duro de lo que estoy acostumbrado y tengo un dolor tremendo”.

Su análisis de una carrera inolvidable: “Muy feliz, fue una buena carrera. Un momento que me voy a acordar para siempre tu primera carrera en F1. Muy feliz, agradecido con el equipo, me ayudaron a progresar rápidamente y a tener buen ritmo. No había probado nunca la goma dura, no había hecho más de 8 vueltas seguidas en una carrera, ahora de golpe hice 53 y fue muy bien con buen ritmo”.

Un resultado que pudo haber sido aún mejor: “Largué un poco atrás de lo que tuve que haber largado, sino habríamos llegado a los puntos porque estuvimos bastante cerca, a 12 segundos nada más. Todo muy positivo, el equipo está contento, es lo más importante”.

Lo que se viene tras debut en Italia: “Yo sabía que Monza era uno de los circuitos que más me iba a ayudar a debutar. Ya conozco el circuito. De las 8 carreras que quedan conozco sólo Abu Dhabi. Ahora voy a ir aprendiendo más del auto, la experiencia del auto y conocer el equipo. Es un paso adelante. Obviamente la frustración de la Q1 se fue con la buena carrera de hoy. Con la performance. Está bien por ahora”.

* Colapinto apuntó contra un periodista español y habló del problema para hidratarse que solucionó

Su expectativa: “No sé si esperaba esto. No tenían muchas respuestas porque había dado pocas vueltas. Puede hacer un buen trabajo con las gomas duras. Hay que seguir trabajando para acortar la brecha con Alex. Se vienen carreras que no conozco, pero las puedo preparar mejor. Feliz”.

Su respuesta al periodista español Lobato: “Díganle a Lobato que no soy ítalo-argentino. Soy solo argentino. Ya leí por varios lugares que están diciendo que soy ítalo-argentino. Sólo tengo el pasaporte, nada más”.

Cómo afectó su físico: “Tengo mucho dolor en la espalda baja, en los hombros. Tengo cosas que trabajar en el asiento para estoy más cómodo yo”.

Su estrategia de carrera: “Estoy contenido en cómo controlé las gomas. Por suerte hice un buen trabajo en cuanto a eso para el final. Tenía bastante abierta la delantera izquierda, pero controlé las de atrás. Era un mundo al que tenía que ir viendo.

Sobre su hidratación en la carrera tras los problemas que tuvo en los primeros dos días del Gran Premio: “Sí, me tomé toda el agua. Una sed”.