El álbum de fotos de las vacaciones de Enzo Fernández con Valu Cervantes en Mikonos ante su ausencia en la selección argentina

El jugador del Chelsea, que no fue convocado por Scaloni para la fecha de Eliminatorias, descansa junto a su pareja en la isla griega

Enzo Fernández y Valu Cervantes,
Enzo Fernández y Valu Cervantes, juntos en Mikonos, Grecia (@enzojfernandez)

Enzo Fernández aprovechó su ausencia en la convocatoria de la selección argentina y el receso de la fecha FIFA para hacer una escapada romántica con su pareja, Valentina Cervantes, a la bella isla de Mikonos, en Grecia. El mediocampista del Chelsea, que no estará en los partidos de la Albiceleste ante Venezuela y Ecuador tras haber recibido dos fechas de suspensión por su expulsión en el duelo pasado frente a Colombia, se encuentra disfrutando de sus días de descanso junto al mar.

El ex futbolista de River Plate, que en las últimas horas le había dado la bienvenida a su compatriota Facundo Buonanotte por su arribo al club de Londres desde el Brighton, compartió un álbum de fotos en su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 12 millones de seguidores, donde se lo ve en la paradisíaca isla griega, bañada por las aguas del mar Egeo. En la misma línea, Valu Cervantes también compartió algunas imágenes junto a Enzo en el hotel y en las calles de la ciudad.

Enzo Fernández tuvo un exigente calendario deportivo que se inició al inicio de temporada 2025/26 con un título ni más ni menos que en el Mundial de Clubes que se realizó en Estados Unidos. Allí, Chelsea derrotó 3-0 al PSG y se consagró campeón en la primera edición del certamen que reunió a 32 equipos de todo el planeta. Luego, el jugador aprovechó para tomarse unos días de descanso en compañía de su familia en las playas de Cancún, México, y días más tarde, en Ibiza, España.

En cuanto a su actividad, el jugador de 24 años oriundo de San Martín, Buenos Aires, fue titular y portó la cinta de capitán el pasado 30 de agosto en el triunfo 2-0 del Chelsea ante Fulham, que dejó a los Blues como escoltas del Liverpool, con 7 puntos. El próximo compromiso será el sábado 13 de septiembre ante el Brentford, como visitante. Enzo lleva disputados 118 partidos con el conjunto inglés, donde además convirtió 18 goles y dio 24 asistencias.

La bienvenida de Enzo Fernández
La bienvenida de Enzo Fernández a Facundo Buonanotte (@enzojfernandez)

Las vacaciones de Enzo Fernández se dan en el marco de la fecha FIFA en la que la selección que dirige Lionel Scaloni, ya clasificada a la Copa del Mundo 2026, se enfrentará el jueves 4 de septiembre (20.30) a Venezuela en el estadio Monumental y el martes 9 (20) visitará a Ecuador en Guayaquil para cerrar las Eliminatorias.

Hasta el momento, los clasificados para el Mundial 2026 son: Argentina (35 puntos), Brasil y Ecuador (25). Muy cerca de lograr el objetivo están Uruguay y Paraguay (24). Colombia está con 22 puntos y Venezuela se encuentra en zona de repechaje con 18 unidades, una más que Bolivia.

La Selección ya se encuentra trabajando en Ezeiza para afrontar sus dos restantes partidos de cara al cierre de las Eliminatorias Sudamericanas y además se prepara para el momento especial por el encuentro que disputará Lionel Messi ante la Vinotinto, su último en territorio argentino por los puntos, según afirmó el rosarino tras el partido de la Leagues Cup ante Orlando City.

EL ÁLBUM DE FOTOS DE LAS VACACIONES DE ENZO FERNÁNDEZ EN MIKONOS:

Enzo Fernández disfruta de las
Enzo Fernández disfruta de las playas de Mikonos junto a Valu Cervantes(@enzojfernandez)
El mar que baña las
El mar que baña las costas de la isla de Mikonos, en Grecia, el destino de las vacaciones de Enzo Fernández (@enzojfernandez)
Enzo Fernández camina por las
Enzo Fernández camina por las calles de Mikonos (@enzojfernandez)
Enzo y Valu Cervantes de
Enzo y Valu Cervantes de vacaciones en Grecia (@enzojfernandez)
El atardecer en Mikonos (@enzojfernandez)
El atardecer en Mikonos (@enzojfernandez)
La luna ilumina el cielo
La luna ilumina el cielo de Mikonos. Enzo Fernández descansa junto a su pareja en Grecia (@enzojfernandez)
Una postal de la ciudad
Una postal de la ciudad de Mikonos (@enzojfernandez)
La puesta del sol en
La puesta del sol en Mikonos, donde se encuentra Enzo Fernández (@enzojfernandez)
Un comercio en la isla
Un comercio en la isla de Mikonos, Grecia (@enzojfernandez)
Valu Cervantes se toma una
Valu Cervantes se toma una selfie con Enzo Fernández (@valucervantes)
Enzo Fernández con un souvenir
Enzo Fernández con un souvenir de Mikonos (@valucervantes)
Enzo Fernández se toma una
Enzo Fernández se toma una foto en las costas de la isla de Mikonos (@enzojfernandez)

