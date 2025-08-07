Dibu Martínez volvió a ser nominado para el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo que se entregará en la gala del Balón de Oro

Dibu Martínez fue nominado al mejor arquero del mundo en el premio Balón de Oro 2025 (REUTERS/Rodrigo Valle)

Dibu Martínez es uno de los 10 candidatos a quedarse con el premio Lev Yashin al mejor arquero de la temporada en lo que será la gala del Balón de Oro 2025. El jugador del Aston Villa y de la selección argentina campeona del mundo ganó el galardón en las últimas dos ediciones (2023 y 2024) y ahora volverá a estar en la discusión del portero más destacado.

Además del ex guardametas de Independiente y el Arsenal de Inglaterra, los otros nominados son: Alisson Becker (Liverpool FC, Inglaterra), Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita), Lucas Chevalier (Lille, Francia), Thibaut Courtois (Real Madrid, España), Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia), Jan Oblak (Atlético de Madrid), David Raya (Arsenal FC), Matz Sels (Nottingham Forest FC) y Yann Sommer (Inter, Italia).

Los ganadores se conocerán el próximo lunes 22 de septiembre en una gala que contará con la habitual puesta en escena en el Théâtre du Châtelet, en pleno centro de París. Este año, la ceremonia se llevará a cabo un mes antes de lo que suele ser tradicionalmente, ya que las entregas anteriores se presentaban para finales de octubre.

Al igual que ocurrió las últimas dos temporadas, Dibu volvió a ser uno de los porteros más destacados en el mundo del fútbol. Gracias a sus actuaciones, Aston Villa fue protagonista de la Premier League y en su regreso a la Champions League. En el máximo certamen de clubes en Europa, el conjunto de Birmingham alcanzó los cuartos de final y cayó ante PSG por un ajustado global (5-4) con el equipo que se alzó con la Orejona. Por su parte, en la competición inglesa los dirigidos por Unai Emery estuvieron en la lucha por los primeros de la tabla, pero finalmente acabaron en el 6° lugar (66 puntos) y en la campaña 2025-2026 serán uno de los candidatos en la Europa League.

Según el sitio de estadísticas Transfermarkt, Dibu disputó 53 partidos con el buzo del Aston Villa y recibió 61 goles en contra. Además, Martínez volvió a ser clave defendiendo el arco de la Albiceleste, que tras la conquista de la Copa América a mediados de 2024, se aseguró la clasificación a la Copa del Mundo 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Dibu Martínez nominado al premio Yachine del Balón de Oro 2025

Gracias a ser galardonado con el premio al mejor arquero en galas consecutivas, Martínez se convirtió en el primer futbolista que fue elegido en dos ocasiones con dicha distinción, ya que lo había conseguido en 2023 luego de haber sido clave en el Mundial 2022 que logró el conjunto de Lionel Scaloni. Al mismo tiempo, el argentino ocupó el puesto 18° en la votación general para el jugador más destacado.

La edición de este año estará marcada por la igualdad de género en el reconocimiento de logros individuales. Por primera vez, todos los premios que eran exclusivos para hombres también estarán disponibles para las mujeres. Así, el galardón a la Mejor Portera, la Mejor Jugadora Joven y la Máxima Goleadora se sumarán a la gala, acompañando a los tradicionales premios colectivos e individuales.

Los nominados fueron seleccionados tras una evaluación sustentada en criterios exigentes. Para elegir a los ganadores del Balón de Oro, France Football convoca a un jurado compuesto por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina. Estos periodistas representan a los países mejor posicionados en el ranking FIFA. El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje de acuerdo con la posición de cada futbolista seleccionado. El jugador o jugadora que suma la mayor cantidad de puntos recibe el Balón de Oro.

El proceso de selección prioriza tres aspectos jerarquizados. El primero es el rendimiento individual y la capacidad para destacar con actuaciones determinantes. El segundo lo conforman el trabajo en equipo y los trofeos obtenidos a lo largo de la temporada. Como tercer elemento, se valora la clase y el juego limpio dentro de la cancha. El período considerado abarca desde julio de 2024 hasta junio de 2025, en concordancia con el calendario del fútbol europeo.

El arquero argentino con el trofeo Lev Yachin al mejor arquero del mundo del premio Balón de Oro (Action Images via Reuters/Matthew Childs)