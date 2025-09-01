Pese a la caída en la Leagues Cup, Messi sigue liderando el listado de futbolistas con más títulos de la historia: a cuánto está Cristiano

Hace varios años, Lionel Messi se afianzó como el jugador más ganador de la historia (Infografía: Marcelo Regalado)

Aunque Lionel Messi no pudo lograr el título de la Leagues Cup, su reinado como el futbolista con más títulos en la historia no está en riesgo. Inter Miami cayó frente a Seattle Sounders por la Leagues Cup, trofeo que nuclea a equipos de la MLS y de la Liga MX y que ya obtuvo en agosto 2023, a tan solo un mes de su debut en el club estadounidense.

En esta oportunidad, La Pulga no pudo celebrar su tercer campeonato con Las Garzas luego de conquistar la Supporters’ Shield, que es el trofeo que se le se le entrega al equipo con más puntos de la Temporada Regular, en octubre de 2024. Estos dos son los únicos títulos que tiene la franquicia desde su fundación en 2018.

El Inter Miami alcanzó esta definición luego de terminar segundo en su zona de la MLS con ocho puntos, al cabo de los primeros tres juegos y gracias a los triunfos ante Atlas (2-1), Necaxa (5-2 por penales tras el empate 2-2) y Pumas (3-1). Ya en los cuartos de final, Las Garzas vencieron a Tigres (2-1), mientras que en la instancia previa superaron a Orlando City (3-1) por el Clásico del Sol.

Además de la Supporters’ Shield lograda en 2024, el crack rosarino venía de coronarse el mismo año con la selección argentina en la Copa América de los Estados Unidos. El capitán celebró el bicampeonato continental luego de superar a Colombia en la final disputada en el Hard Rock Stadium de Miami. Este fue el sexto título con Argentina, entre los que se destacan el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América un año antes en Brasil.

Aunque no sumó una nueva estrella, el rosarino sigue siendo el jugador más ganador de todos los tiempos con 46 títulos, tres más que Dani Alves. Hace tiempo que el rosarino puso fin a una cierta controversia que había por un trofeo ganado con el Barcelona que algunos estadígrafos no le cuentan al argentino.

A fines de 2022, el propio jugador brasileño hizo un posteo en redes felicitando a su amigo por haber conquistado 42 títulos, uno menos que él. Luego, tras esa celebración con la Argentina, el capitán dio una nueva vuelta olímpica a nivel clubes con PSG, cuando al final de la temporada 2023 ganó la Ligue 1, y la siguiente en agosto con Inter Miami, con la que superó la línea de Alves.

Esa última consagración conseguida con Las Garzas, le permitió a Messi alcanzar el título 46 de su carrera y despegarse también del español Andrés Iniesta (40) que completa el podio. Junto a La Pulga, se sumó Ángel Di María, que venía de un ascenso vertiginoso. El Fideo se metió al top ten con un brillante cierre de carrera en la Albiceleste con la que igualó la línea la línea de Cristiano Ronaldo, Sergio Busquets, entre otros.

Los éxitos con la selección argentina le permitieron a Ángel Di María sumarse al top ten de los jugadores más ganadores de la historia con 35 títulos (Infografía: Marcelo Regalado)

Como se mencionó antes, Messi puso fin al constante debate sobre sus títulos, ya que en estos 46 trofeos que ganó se le incluye la Supercopa de España 2005. Ese torneo se jugó a doble partido el 13 y el 20 de agosto entre Barcelona y Betis, campeón de La Liga de España 2004/05 y campeón de la Copa del Rey 2004/05, respectivamente. El Blaugrana goleó 3-0 la ida y perdió 1-2 la vuelta, pero Messi no entró en la convocatoria en ninguno de los dos encuentros. Por este motivo, en muchos conteos no lo consideran como campeón de dicho certamen, aunque la institución blaugrana lo incluye entre los jugadores campeones de ese trofeo.

Además, con Dani Alves pasa algo similar con la Supercopa de Francia 2018 que no jugó, pero que se le cuenta en sus palmarés pese a no haber sido convocado por PSG.

¿Cuáles son los 46 títulos que ganó Messi? El palmarés de Lionel se compone de 10 Ligas españolas, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. Todas esas conquistas, un total de 34, han sido alcanzadas con la camiseta del Barcelona desde el año 2005 hasta que se despidió a mediados del 2021. A estos hay que sumarle las dos Ligue 1 alcanzadas con el PSG, la Supercopa de Francia (2021/22), y la Leagues Cup (2023) y la reciente MLS Supporters’ Shield, con Inter Miami. Además, este año puede sumar otro y sería su primera Major League Soccer.

Por su parte, con la selección argentina, Lionel Messi ha sumado seis títulos: el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima ante Italia, dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), más la medalla de oro olímpica en Beijing 2008 y un Mundial Sub 20 en Holanda 2005.

LOS 10 FUTBOLISTAS ARGENTINOS CON MÁS TÍTULOS:

Lionel Messi es el futbolista argentino con más títulos en la historia, donde mantiene un amplio margen respecto de sus máximos perseguidores. Ángel Di María, se encuentra como su único escolta con 35. En tanto que Carlos Tevez (29), ya retirado, completa el podio.

En la lista detrás del Apache se encuentra Luis González. En este caso, una aclaración similar a la de Messi con la Supercopa de España 2005, es que en los Campeonatos Paranaense ganados en 2018 y 2019 por Athletico Paranaense, Lucho no formó parte. No sólo no jugó ninguna de las ediciones, sino que tampoco estuvo en ningún partido en el banco de los suplentes.

Por debajo figuran los otros jugadores retirados como Javier Mascherano, Esteban Cambiasso, Alfredo Di Stéfano (25), Walter Samuel, Guillermo Barros Schelotto (23) y Sergio Agüero (21).

1. Lionel Messi 46

2. Ángel Di María 35

3. Carlos Tevez 29

4. Lucho González 28

5. Javier Mascherano 25

6. Alfredo Di Stéfano 25

7. Esteban Cambiasso 25

8. Walter Samuel 23

9. Guillermo Barros Schelotto 23

10. Sergio Agüero 21