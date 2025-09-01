Las enigmáticas fotos de Emma Raducanu con otro tenista en medio de los rumores de relación con Carlos Alcaraz

Raducanu, junto con Benjamin Heynold, y la imagen de Carlos Alcaraz

Emma Raducanu, la joven tenista británica que conquistó el Abierto de Estados Unidos en 2021, ha vuelto a captar la atención mediática, aunque esta vez fuera de las pistas. Apenas unos días después de su eliminación en la tercera ronda del torneo neoyorquino, la deportista de 22 años desató una ola de rumores de romance al compartir en Instagram una serie de fotografías junto a Benjamin Heynold, también vinculado al mundo del tenis. Según reporta Daily Mail, la publicación, acompañada del mensaje “Un verano productivo. Progreso sobre perfección”, generó miles de reacciones y especulaciones entre sus seguidores.

El carrusel de imágenes, que superó los 150.000 “me gusta” en pocas horas, mostraba a Raducanu en actitud cercana con Heynold, lo que llevó a muchos usuarios a preguntarse si entre ambos existe algo más que una amistad. En las instantáneas, ambos aparecen compartiendo una cena y posando juntos, lo que avivó los comentarios sobre una posible relación sentimental. Daily Mail destaca que la reacción de los fanáticos no se hizo esperar, con numerosos mensajes en los que se sugería que la tenista podría haber encontrado un nuevo interés amoroso tras su reciente paso por Flushing Meadows.

Heynold, de 24 años, no es un desconocido en el entorno de Raducanu. Ambos compartieron equipo representando a Gran Bretaña en su etapa juvenil y mantienen una amistad de años. Heynold, quien actualmente trabaja en el banco Raine Group en Estados Unidos, ha sido visto en varias ocasiones apoyando a Raducanu en torneos recientes. En julio, fue fotografiado animándola durante su victoria sobre Marketa Vondrousova en Wimbledon, y el mes pasado se le vio con frecuencia en el rincón del equipo de la tenista durante el torneo de Queen’s, en el oeste de Londres. Aunque mantiene un perfil bajo en redes sociales, su presencia constante en los eventos más importantes de Raducanu ha alimentado las especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Otra de las imágenes que posteó Raducanu, en la que aparece el británico

Las conjeturas sobre la vida personal de Raducanu no se limitan a su compatriota. En las últimas semanas, la británica también ha sido vinculada con el español Carlos Alcaraz. Las versiones se intensificaron después de que ambos coincidieran en dobles mixtos en el Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz sorprendió con un nuevo corte de cabello al estilo de David Beckham, rapado al ras, y Raducanu expresó su aprobación por el cambio. “Creo que lo lleva bien, creo que le queda”, afirmó. Y añadió que, aunque el cambio de look generó opiniones divididas, confiaba en que el español sabría lucirlo con seguridad y que esto no influiría en su desempeño en la cancha.

A pesar de los rumores, Raducanu ha insistido en que su relación con Alcaraz es únicamente de amistad. En la previa de Wimbledon, la tenista se tomó con humor las sugerencias sobre un posible romance y reiteró que ambos son solo buenos amigos. “Me alegra verlo divertirse con lo que sea”, comentó, restando importancia a las especulaciones que circulan en redes sociales y medios.

El interés mediático en torno a Raducanu y sus supuestas relaciones ha sido objeto de bromas incluso entre otros tenistas. El australiano Nick Kyrgios, conocido por su estilo provocador, sugirió en tono jocoso que podría existir un “triángulo amoroso” entre Raducanu, Alcaraz y el también británico Jack Draper. “No sé, creo que es un triángulo amoroso. Draper, Alcaraz, Raducanu. Creo que están peleando por Raducanu”, declaró. El australiano añadió que el mundo del tenis disfruta de las historias de amor y que siempre busca emparejar a sus figuras más destacadas.

Alcaraz y Raducanu, juntos en el US Open (REUTERS/Mike Segar)

Kyrgios también reflexionó sobre la presión que enfrenta Raducanu desde su triunfo en el Abierto de Estados Unidos a los 19 años. “Obviamente, ganar un Grand Slam a los 19 años nunca es fácil, conlleva muchas expectativas del mundo exterior. Pero, ya sabes, mientras ella sea feliz, hay muchísima presión al ser la número 1 y jugar en Wimbledon, así que ojalá pueda encontrar su lugar”, expresó el tenista australiano.