La decisión que tomó Gallardo luego de la victoria de River ante San Martín de San Juan

El Muñeco volvió a suspender la conferencia de prensa, al igual que lo había hecho frente a Lanús

El regreso de River Plate a la cima de la Zona B del Torneo Clausura se concretó con una victoria por 2 a 0 sobre San Martín de San Juan en el Estadio Monumental, resultado que también le permitió alcanzar el primer puesto en la tabla anual. Los goles de Santiago Lencina y Maxi Salas sellaron el triunfo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, quien decidió suspender la habitual conferencia de prensa posterior al partido.

El desarrollo del encuentro mostró a River resolviendo el partido en apenas tres minutos. Primero, Lencina abrió el marcador con una mediavuelta y, poco después, Salas amplió la diferencia con un remate que superó al arquero Matías Borgogno. Con este resultado, el conjunto local alcanzó los 15 puntos, mientras que San Martín quedó en la octava posición del grupo, a cuatro unidades del líder.

Sin embargo, el Millonario volvió a dejar algunas dudas con respecto a la generación de juego. De todos modos, la explicación que trascendió sobre la suspensión de la conferencia fue que consideró innecesario hablar, ya que lo había hecho recientemente en tras vencer a Unión de Santa Fe, por penales, por la Copa Argentina.

Gallardo no habló en conferencia de prensa

Vale recordar que el pasado lunes, Gallardo tomó la misma decisión luego de que Lanús empatara el partido de manera agónica, situación que desató el enojo del DT. En aquella ocasión, el periodista de ESPN Gustavo Yarroch, quien cubrió el partido desde el campo de juego, explicó: “No va a hablar, esto tiene que ver con el enojo que tiene el técnico de River, con la bronca que le generó la última jugada del partido y el empate de Lanús”.

Además, el comunicador agregó: “No lo noté casi en ningún momento conforme con lo que veía. En un momento, de hecho temprano en el primer tiempo, mandó a mover a los suplentes. A Montiel, Driussi. Es muy temprano para lo que es habitual en los partidos de River. De hecho, en un momento miró el reloj, creo que estuvo tentado de meter los cambios en el primer tiempo”.

En este partido, Gallardo realizó un triple cambio a los 20 minutos del segundo tiempo, con los ingresos de Matías Galarza Fonda, Juan Cruz Meza y Juan Dadín en reemplazo de Lencina, Juanfer Quintero e Ian Subiabre. Poco después, Maximiliano Salas dejó el campo bajo una ovación y fue sustituido por Miguel Borja.

En los minutos finales, River estuvo cerca de aumentar la diferencia. Tras un córner, una serie de rebotes en el área visitante dejó la pelota a centímetros de la línea de gol, pero un despeje de Recalde evitó el tercer tanto. Por el lado de San Martín, Jonathan Menéndez generó una nueva ocasión de peligro al rematar alto tras eludir a dos defensores dentro del área.

Es preciso recordar que el Muñeco se mostró autocrítico en su último contacto con los medios y expresó: “Me voy con deseos de que el equipo siga mejorando. Hay que ser realistas con lo que nosotros nos ponemos como vara, si yo tengo que darle un puntaje al equipo, hoy estamos cinco puntos. Es la barrera media entre el aprobado o desaprobado. Tenemos futbolistas para que el equipo funcione mejor".

Con este resultado, el elenco de Núñez cortó una racha de tres empates consecutivos y llegará al parate por la fecha FIFA con un impulso positivo.

