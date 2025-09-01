Boca Juniors remodeló otro sector de la Bombonera y allana el camino para la ampliación final

Riquelme pretende anunciar a fin de año el Master Plan de la ampliación de la Bombonera

Los fanáticos de Boca Juniors están a la expectativa del anuncio de la ampliación de la Bombonera, que podría darse entre fines de 2025 y principios de 2026. El plan de Juan Román Riquelme es que el Alberto J. Armando modifique su estructura a grosso modo en lo que resta de este año para que el camino quede allanado de cara a las refacciones finales que contemplan el aumento del aforo y llevará al equipo a mudar su localía. Luego de los detalles del Master Plan que adelantó Infobae, ahora se renovaron otros sectores internos y en las inmediaciones de la cancha.

A la espera de la remodelación del sector en el que se inaugurará el restaurante Hard Rock, se modernizaron completamente los baños en esa área. Además, en el anillo de la tercera bandeja se montaron tres nuevos expendios de comida y bebida, mientras que se completaron trabajos para el salón comedor exclusivo que tendrá el equipo de fútbol femenino profesional en Casa Amarilla. En tanto, la pensión de juveniles contará con nuevo paredón perimetral.

Uno de los frentes más emblemáticos que tiene la Bombonera es la famosa puerta 3, donde se estableció la dirección Brandsen 805. Todo ese portón será renovado a la brevedad: se ampliará para tener más accesos y además contará con una pantalla led gigante y un vidriado con el que los arquitectos buscarán modernizar uno de los ingresos que atrae mayor cantidad de turistas.

La remodelación más vistosa es la de los palcos de la Platea Media, que ahora quedaron a tono con lo que se había refaccionado en otras áreas del estadio. El plan es que todos los rincones se vean de manera uniforme. Hay que remarcar que en la Platea Media se construirá un nuevo patio de comidas mediante el ensanchamiento de uno de sus pasillos.

Así eran los palcos de la Platea Media

El desembarco del Hard Rock Café en la Bombonera ya tiene fecha estimada de inauguración: entre enero y febrero de 2026. El restaurante, que busca dinamizar la cuadra de Dr. del Valle Iberlucea, tendrá su ingreso exclusivo por esa calle, preservando la entrada histórica de Brandsen 805 para motivos institucionales del club. Entre las refacciones inmediatas figura la renovación completa del acceso utilizado por los micros que transportan a los futbolistas y delegaciones, ubicado junto a la cancha de bochas.

En el sector paralelo a la calle Irala, se proyecta la instalación de 16 ascensores destinados a los socios que asisten a las plateas medias y altas. En la Puerta 18, donde actualmente existen dos elevadores, se duplicará la cantidad para alcanzar un total de cuatro.

En materia de estacionamientos, el club sumará cerca de 400 nuevos lugares en el playón adyacente a las vías del tren. La remodelación del antiguo playón de la línea 86 ya completó su fase más costosa, con pavimentación y techado parcial, y se prevé finalizar la cobertura restante en septiembre, replicando el enrejado del playón 2. El perímetro será uniformado con elementos distintivos de Boca Juniors para integrarlo visualmente al complejo. Un muro similar al construido en el Boca Predio rodeará el Polideportivo Quinquela Martín y se replicará en la calle Iberlucea, desde el acceso de los micros en la intersección con Wenceslao Villafañe.

Así quedaron los nuevos palcos tras la renovación

Los socios que utilizan el estacionamiento entre las calles Irala y Espora próximamente notarán mejoras sustanciales, ya que la superficie, históricamente de tierra, será hormigonada hasta la Avenida Almirante Brown y contará con nueva iluminación. En las últimas semanas se instalaron unos 200 reflectores que no solo optimizan la visibilidad en días de partido, sino que también benefician al barrio en jornadas sin actividad futbolística. Además, se proyecta la construcción de otras mil plazas vehiculares junto al nuevo polideportivo, cuya inauguración está prevista para los próximos meses.

El Boca Predio también será escenario de obras orientadas a las divisiones juveniles. Se construirán dos canchas de césped sintético, una de ellas techada, para que los jugadores de Inferiores puedan mantener su preparación física sin interrupciones por condiciones climáticas adversas. A mediano y largo plazo, el club planea edificar un hotel que alojará tanto al plantel profesional como a la Reserva, con capacidad para 60 personas en el primer caso y al menos 40 en el segundo, lo que permitirá prescindir de reservas externas durante las temporadas altas.

Fuentes del club xeneize adelantaron: “Apenas terminemos todas estas obras, seguramente se haga el anuncio con detalles de la ampliación de la Bombonera”. La expectativa de los hinchas crece a medida que se concretan estos avances, acercando el momento en que uno de los proyectos más anhelados por la comunidad boquense se convierta en realidad.

El plan maestro diseñado por el equipo de arquitectos del club contempla una primera etapa centrada en las áreas externas del estadio. Esta decisión responde a la intención de minimizar el tiempo en que el equipo deba trasladar su localía durante la fase más compleja de la remodelación, que incluirá la reconstrucción de tribunas y la demolición total de los palcos y plateas preferenciales. Desde la institución de la ribera explicaron que este enfoque escalonado permitirá avanzar en las obras sin afectar de manera prolongada la actividad futbolística en la Bombonera.