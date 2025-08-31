Samuel Eto’o enfrenta denuncias de corrupción y fraude tras su exitosa carrera en Europa

Eto’o fue condenado en España por fraude fiscal y enfrenta investigaciones en Estados Unidos por presunto fraude electrónico (AFP/Cesar Rangel)

El 30 de mayo de 2011, Samuel Eto’o entraba en la historia como uno de los pocos futbolistas africanos en sumar cuatro títulos de Champions League, tras conquistar Europa con el Barcelona y el Inter de Milán. Más de una década después, alejado del césped pero aún protagonista, su nombre vuelve a los titulares, aunque por una razón muy distinta.

Es que Eto’o, quien se convirtió en presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT) en diciembre de 2021, enfrenta graves denuncias de corrupción, fraude y amaño de partidos como presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT), de acuerdo con Bein Sports.

En ese sentido, el Ministerio de Deportes de Camerún (MINSEP) emitió un comunicado el 22 de agosto de 2025 anunciando la suspensión del proceso electoral de la FECAFOOT. Las elecciones estaban previstas entre agosto y noviembre de este año.

El MINSEP justificó la decisión alegando que la FECAFOOT había iniciado el proceso electoral sin la aprobación previa de su autoridad supervisora, y también citó preocupaciones sobre la credibilidad del proceso, como la supuesta creación de “clubes ficticios” para manipular el cuerpo electoral.

Escándalos y denuncias ante la FIFA

En 2024, una coalición de funcionarios y exdirigentes —encabezada por el abogado Emmanuel Nsahlai e integrada por figuras como Henry Njalla Quan Junior y Guibai Gatama— presentó denuncias ante el Ministerio de Deportes de Camerún, el Comité de Ética de la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) por corrupción, fraude electoral, manipulación de resultados y malversación de fondos, según consignó Goal.com.

El exfutbolista enfrenta graves cargos de fraude y amaño de partidos como presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Según las acusaciones, las irregularidades involucran la manipulación de resultados en la segunda y tercera división del fútbol nacional. Además, se denuncia la supuesta desviación de 1,5 millones de dólares de partidos amistosos hacia cuentas privadas en Catar y el favorecimiento de una casa de apuestas, vínculo que llevó a una sanción de la CAF por 200.000 dólares en 2024.

En ese sentido, el grupo opositor alega que Eto’o manipuló los estatutos de la federación y orquestó suspensiones arbitrarias para consolidar su control.

Las autoridades internacionales han recibido pruebas documentales, grabaciones y testimonios que, según los demandantes, comprometen la integridad institucional del fútbol camerunés. La presión también proviene de la FIFA, que exige transparencia, y de la CAF, que vigila la repercusión continental del caso.

Vale destacar que las denuncias coordinadas contra Samuel Eto’o, presentadas por el abogado Emmanuel Nsahlai en nombre de una coalición de opositores, continúan su curso.

Antecedentes judiciales e inestabilidad institucional

El contexto de estas acusaciones se agrava con los antecedentes judiciales de Eto’o. En 2022, la justicia española lo condenó (con pena suspendida) a 22 meses de prisión por fraude fiscal relacionado con una suma cercana a 4,4 millones de dólares.

En paralelo, la FIFA le prohibió durante seis meses asistir a partidos por mala conducta y, en Estados Unidos, se abrió una investigación por presunto fraude electrónico vinculado a fondos desaparecidos, de acuerdo con BBC Sports.

Todas estas situaciones han deteriorado su imagen como dirigente y han incrementado las presiones, tanto a nivel nacional como internacional.

Las denuncias incluyen manipulación de resultados, desvío de fondos y vínculos con casas de apuestas, según autoridades y medios internacionales (EFE/ Rodrigo Jiménez)

“Esto no es un ataque a Samuel Eto’o como jugador. Su carrera futbolística es intocable. Se trata de rescatar al fútbol camerunés para que represente los valores de excelencia, integridad y juego limpio que él defendió en la cancha”, afirmó el abogado Emmanuel Nsahlai endeclaraciones recogidas por Bein Sports.

El futbolista niega todas las acusaciones y sostiene que se trata de una “campaña en su contra”, pero la acumulación de pruebas y testimonios alimenta la incertidumbre sobre su futuro.

Tensiones y posibles consecuencias para el fútbol de Camerún

El ambiente en la FECAFOOT refleja la gravedad de la crisis. Un reciente desencuentro con el seleccionador nacional, Marc Brys, evidencia la tensión: “Usted es seleccionador porque yo le he nombrado, no porque lo haya hecho otro. Has cometido muchos errores y te pido que permanezcas en esta reunión porque, si no lo haces, me veré obligado a interpelar a mi comité ejecutivo”, recriminó Eto’o al técnico, según la reconstrucción de los medios internacionales, informó Bein Sports.

La FIFA y la CAF analizan pruebas documentales y testimonios que podrían definir el futuro de Eto’o y del fútbol camerunés (AFP)

El desenlace de las investigaciones podría ser determinante no solo para el futuro personal de Eto’o —exponiéndose a inhabilitaciones y condenas—, sino también para la proyección internacional del fútbol camerunés.

Entre las consecuencias más graves, se menciona la posibilidad de una exclusión de Camerún de la Copa del Mundo 2026 si los organismos consideran que la integridad institucional está comprometida, lo que afectaría la credibilidad del balompié africano.

El Comité de Ética de la FIFA y la CAF decidirán el destino de Eto’o y la FECAFOOT en las próximas semanas, en un proceso que podría redefinir la gobernanza del fútbol en Camerún.

Mientras tanto, la figura de Eto’o, que supo ser sinónimo de excelencia deportiva, se enfrenta ahora a la prueba más difícil de su vida pública: demostrar su inocencia ante la mayor crisis de su trayectoria.

La gloria en Barcelona y Europa

La historia de Eto’o es la de un delantero imparable. Nacido en Douala, forjó una carrera que lo llevó al estrellato con equipos como el Barcelona, el Inter de Milán y el Chelsea.

Samuel Eto’o, de leyenda del fútbol europeo a dirigente bajo investigación por corrupción en Camerún (REUTERS/Gustau Nacarino)

Conquistó cuatro Champions, fue varias veces máximo goleador y marcó época, tanto en clubes europeos como en la selección de Camerún, donde se convirtió en el máximo goleador histórico.