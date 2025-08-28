Deportes

La inesperada advertencia a Lamine Yamal por su relación con Nicki Nicole

El futbolista del Barcelona, de 18 años y la cantante argentina, de 25, comenzaron una relación y mostraron detalles de su intimidad en las redes. Incluso, pasaron unos días juntos en Mónaco

Nicki Nicole y Lamine Yamal,
Nicki Nicole y Lamine Yamal, en una imagen compartida por ambos en redes sociales

El romance del futbolista del Barcelona Lamine Yamal y la artista Nicki Nicole se convirtió en uno de los temas más comentados de la actualidad. Los guiños y señales que fueron dejando y que confirmaron que vivían una relación se transformó en una verdadera novela.

El delantero, candidato a ganar el Balón de Oro y a quien ya comparan con Lionel Messi, sorprende con su personalidad, talento y habilidad desde que irrumpió en la élite. Pero también recibió críticas por su entorno, su vida personal y los avatares de su fiesta de cumpleaños N° 18. Ahora también se sumó este vínculo de carácter mediático.

En este contexto, el ex futbolista Freddy Adu, otro talento precoz, pero que terminó malogrado, ha compartido una advertencia singular dirigida a Yamal. Durante una entrevista, el ex atacante abordó la manera en que Lamine debería gestionar la fama y las distracciones que conlleva su posición. Adu señaló: “Mi consejo sería que se concentrara, entrenara y se concentrara en su arte. Porque habrá muchas distracciones. Y estoy seguro de que las hay ahora mismo”. El exjugador, que tuvo una carrera marcada por expectativas elevadas y una exposición mediática precoz, se mostró empático con la situación del futbolista del Barcelona.

El estadounidense profundizó en la repercusión que tienen los aspectos personales de la vida de Yamal, haciendo referencia a informaciones publicadas sobre la compañía de Nicki Nicole durante sus vacaciones. “He visto en los periódicos que estaba con una mujer mucho mayor que él, o algo así, de vacaciones, y todo el mundo habla de ello. Todo lo que hace va a ser tema de conversación. Si vas de vacaciones con una mujer mayor, ¡asegúrate de que solo vayas con tu madre! Porque a estas alturas, pase lo que pase, se hablará de ello y habrá muchas distracciones”, sorprendió Adu. Vale aclarar que la argentina es siete años mayor que el deportista (25 contra 18).

La trayectoria de Freddy Adu estuvo marcada por un ascenso meteórico. Con solo 16 años, siete meses y 20 días, se convirtió en el debutante más joven en la historia de la selección de Estados Unidos. Su irrupción en la MLS se produjo aún antes, a los 14 años, lo que le permitió convertirse en el jugador mejor pagado de la liga en un corto periodo. Además, firmó un contrato de un millón de euros con una de las principales marcas deportivas, consolidando su estatus de superestrella juvenil. Sin embargo, su paso al fútbol europeo no cumplió las expectativas, a pesar de haber realizado pruebas con el Manchester United de Alex Ferguson, donde no logró convencer al técnico escocés.

Adu, junto con Pelé, cuando
Adu, junto con Pelé, cuando era la máxima promesa del fútbol mundial

A lo largo de su carrera, Adu pasó por 14 clubes y terminó retirándose a los 33 años tras una última etapa en el fútbol sueco. El propio exjugador atribuye el desenlace de su carrera a decisiones equivocadas en su juventud. Adu reconoció: “De joven, cometí muchos errores. Quedé con unos amigos y alguien me tomó una foto en una fiesta o algo así, y se volvió un tema importante. Y luego la narrativa se convierte en que no estás concentrado en tu juego, que solo estás ahí fuera pasando el rato con tus amigos y de fiesta”.

Al reflexionar sobre la situación de Lamine Yamal, Freddy Adu manifestó su comprensión por la presión que enfrenta el futbolista español. Adu señaló que la atención constante dificulta llevar una vida normal. “Todas las miradas están puestas en él todo el tiempo, y eso es difícil. Es realmente difícil. Personalmente, no podría ser un chico normal, y esto viene de alguien que vive en Estados Unidos, ¡y en Estados Unidos el fútbol ni siquiera es el deporte más importante aquí! ... Eso es duro. Como jugador joven, cuando te ponen en una situación así, es muy, muy difícil de manejar”, concluyó.

