La fuerte sanción que la FIFA le aplicó a Samuel Eto’o por “conducta ofensiva”

El ex punta, en el último Congreso de la FIFA en Bangkok (REUTERS/Athit Perawongmetha,/File Photo)

La Comisión Disciplinaria de la FIFA tomó una decisión contundente respecto a Samuel Eto’o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT). Durante los próximos seis meses, el ex delantero no podrá asistir a los encuentros de las selecciones nacionales de Camerún debido a una sanción impuesta por violar las normas de conducta en el reciente Mundial femenino Sub-20.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto una sanción al presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT), Samuel Eto’o, por la que se le prohíbe asistir a los encuentros de las selecciones nacionales de Camerún durante seis meses por incumplir los arts. 13 (”conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio”) y 14 (”conducta incorrecta de los jugadores y los oficiales”) del Código Disciplinario de la FIFA”, reza el comunicado.

Esta sanción está directamente relacionada con el partido de octavos de final entre Brasil y Camerún, disputado el pasado 11 de septiembre en Bogotá (Colombia). La FIFA ha considerado que Eto’o no respetó los principios de juego limpio y mostró una conducta incorrecta durante este encuentro específico. “La decisión se ha notificado al Sr. Eto’o en el día de hoy, fecha en la que entra en vigor la sanción,” agrega la nota que fue dada a conocer públicamente por la FIFA. El ex punta, de 43 años, con pasado exitoso en gigantes de Europa como el Real Madrid, Mallorca y Barcelona, ha estado en el centro de la controversia en varias ocasiones debido a comportamientos inadecuados tanto en contextos deportivos como públicos.

Durante el Mundial de Qatar, Eto’o fue protagonista de un altercado con un aficionado que lo grababa a la salida de un estadio. Este incidente se suma a otro episodio controvertido en el que amenazó al seleccionador nacional, Marc Brys, delante de las cámaras por no seguir sus indicaciones. Dichos comportamientos ponen en entredicho la imagen del exjugador y actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol.

El impacto de esta sanción se extiende a todas las categorías y grupos de edad de las selecciones masculinas y femeninas de la FECAFOOT. Esto implica que Eto’o no podrá estar presente en ningún estadio donde jueguen equipos nacionales cameruneses hasta que concluya su sanción.

Además, el exjugador camerunés tendrá que enfrentar las consecuencias no solo a nivel deportivo, sino también en su papel como presidente de la Federación, donde su ausencia en importantes compromisos pondrá bajo la lupa su gestión.

La FIFA ha enfatizado que la sanción impuesta al presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol es un recordatorio contundente de que el organismo rector del fútbol mundial tiene tolerancia cero ante comportamientos que violen sus normativas éticas y disciplinarias. “Es crucial que todos los involucrados en el fútbol comprendan que las reglas están para respetarse, sin importar quién sea la persona o su estatus”, finaliza la declaración oficial.

No es el único frente de conflicto que debe resolver el cuatro veces Mundialista con Camerún: afronta una demanda por no pagar la manutención de Erika Do Rosario Nieves, su hija de 22 años. La misma asciende a 72.000 euros y, de no pagar, puede terminar en prisión.