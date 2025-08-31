Estallaron los memes del GP de los Países Bajos contra Alpine por la estrategia que perjudicó a Colapinto en la F1

Franco Colapinto acabó undécimo en Países Bajos

En el Gran Premio de los Países Bajos, la actuación del argentino Franco Colapinto con el equipo Alpine generó un intenso debate en redes sociales. Aunque el piloto avanzó posiciones hasta alcanzar el 11° puesto, su mejor actuación con la escudería, la estrategia del equipo francés desató la crítica de numerosos fanáticos, quienes manifestaron de forma pública su descontento.

Las declaraciones de los seguidores en las plataformas digitales transformaron la carrera de Colapinto en uno de los tópicos más comentados tras la competencia disputada en Zandvoort.

El foco de la conversación digital giró en torno a la serie de decisiones adoptadas por Alpine durante la competencia, percibidas por los seguidores como perjudiciales para el piloto argentino. Muchas de las publicaciones reflejaron el enojo ante la orden del equipo de ceder posición ante Pierre Gasly y por realizar una parada en boxes cuando Colapinto se encontraba décimo a falta de quince vueltas. En palabras de uno de los usuarios, “Le pidieron que deje pasar a Gasly, quien no pudo hacer nada delante. Lo mandaron a cambiar neumáticos cuando estaba P10 a 15 giros. Alpine saboteando a Franco Colapinto y sigue”.

La desconfianza sobre el trato de la escudería hacia el piloto argentino se repitió en múltiples comentarios. Un seguidor opinó que “hoy quedó en claro como Alpine hace todo lo posible para que Colapinto no le gane a Gasly”, mientras que otro remarcó: “Alpine le acaba de ARRUINAR la CARRERA a Franco Colapinto. Debería estar P10 a menos de 20 vueltas del final”. El patrón de queja persistió con mensajes como “No puede ser que siempre franco colapinto termine siendo el perjudicado por las decisiones del equipo”.

La percepción de injusticia también apareció reflejada en la frustración por la doble parada ordenada por Alpine durante la competencia. “Tengo la sensación que con todo lo que se dió en la carrera. Si Alpine no hubiera hecho esa doble parada, hoy Franco Colapinto sumaba puntos. Estoy así ahora. Que bronca”, escribió un usuario.

El desempeño de Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren, dio forma al resultado final de la jornada al imponerse de punta a punta y afianzarse como líder del Campeonato de Fórmula 1. La carrera también estuvo marcada por el abandono de Lando Norris tras el fallo de su monoplaza y por el avance sostenido de Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls), quienes acompañaron a Piastri en el podio.

Para Franco Colapinto, el undécimo lugar alcanzado este fin de semana constituyó el mejor resultado dentro de la categoría principal desde su llegada como piloto titular en la escudería gala. El argentino, con solo nueve carreras oficiales en Fórmula 1 desde que reemplazó a Jack Doohan, firmó una actuación que incluyó adelantamientos destacados sobre Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

Todo esto sucedió después de las recientes declaraciones de Flavio Britarore, responsable de Alpine. El directivo habló del futuro del sudamericano con unas polémicas declaraciones brindadas a Canal+: “Con Franco, para el año que viene, aún no hemos decidido nada, todo está abierto. Todavía nos quedan 10 carreras para decidir”.

El directivo también sugirió en la conferencia de prensa previa al Gran Premio que el argentino enfrenta una presión similar a la de otros jóvenes pilotos, situando su situación, según Briatore, dentro de una coyuntura en evaluación: “Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi (Antonelli) en Mercedes. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos y son chicos”.

La próxima cita del Mundial se celebrará en el histórico circuito de Monza entre el 5 y el 7 de septiembre. El trazado italiano en el que debutó Franco Colapinto el año pasado en la Fórmula 1 con Williams.

LOS MEMES DEL GP DE PAÍSES BAJOS: