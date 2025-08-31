Deportes

Estallaron los memes del GP de los Países Bajos contra Alpine por la estrategia que perjudicó a Colapinto en la F1

Los fanáticos del piloto argentino, que quedó a un paso de sumar puntos, apuntaron contra el equipo francés

Guardar
Franco Colapinto acabó undécimo en
Franco Colapinto acabó undécimo en Países Bajos

En el Gran Premio de los Países Bajos, la actuación del argentino Franco Colapinto con el equipo Alpine generó un intenso debate en redes sociales. Aunque el piloto avanzó posiciones hasta alcanzar el 11° puesto, su mejor actuación con la escudería, la estrategia del equipo francés desató la crítica de numerosos fanáticos, quienes manifestaron de forma pública su descontento.

Las declaraciones de los seguidores en las plataformas digitales transformaron la carrera de Colapinto en uno de los tópicos más comentados tras la competencia disputada en Zandvoort.

El foco de la conversación digital giró en torno a la serie de decisiones adoptadas por Alpine durante la competencia, percibidas por los seguidores como perjudiciales para el piloto argentino. Muchas de las publicaciones reflejaron el enojo ante la orden del equipo de ceder posición ante Pierre Gasly y por realizar una parada en boxes cuando Colapinto se encontraba décimo a falta de quince vueltas. En palabras de uno de los usuarios, “Le pidieron que deje pasar a Gasly, quien no pudo hacer nada delante. Lo mandaron a cambiar neumáticos cuando estaba P10 a 15 giros. Alpine saboteando a Franco Colapinto y sigue”.

La desconfianza sobre el trato de la escudería hacia el piloto argentino se repitió en múltiples comentarios. Un seguidor opinó que “hoy quedó en claro como Alpine hace todo lo posible para que Colapinto no le gane a Gasly”, mientras que otro remarcó: “Alpine le acaba de ARRUINAR la CARRERA a Franco Colapinto. Debería estar P10 a menos de 20 vueltas del final”. El patrón de queja persistió con mensajes como “No puede ser que siempre franco colapinto termine siendo el perjudicado por las decisiones del equipo”.

La percepción de injusticia también apareció reflejada en la frustración por la doble parada ordenada por Alpine durante la competencia. “Tengo la sensación que con todo lo que se dió en la carrera. Si Alpine no hubiera hecho esa doble parada, hoy Franco Colapinto sumaba puntos. Estoy así ahora. Que bronca”, escribió un usuario.

El desempeño de Oscar Piastri, piloto australiano de McLaren, dio forma al resultado final de la jornada al imponerse de punta a punta y afianzarse como líder del Campeonato de Fórmula 1. La carrera también estuvo marcada por el abandono de Lando Norris tras el fallo de su monoplaza y por el avance sostenido de Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls), quienes acompañaron a Piastri en el podio.

Para Franco Colapinto, el undécimo lugar alcanzado este fin de semana constituyó el mejor resultado dentro de la categoría principal desde su llegada como piloto titular en la escudería gala. El argentino, con solo nueve carreras oficiales en Fórmula 1 desde que reemplazó a Jack Doohan, firmó una actuación que incluyó adelantamientos destacados sobre Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

Todo esto sucedió después de las recientes declaraciones de Flavio Britarore, responsable de Alpine. El directivo habló del futuro del sudamericano con unas polémicas declaraciones brindadas a Canal+: “Con Franco, para el año que viene, aún no hemos decidido nada, todo está abierto. Todavía nos quedan 10 carreras para decidir”.

El directivo también sugirió en la conferencia de prensa previa al Gran Premio que el argentino enfrenta una presión similar a la de otros jóvenes pilotos, situando su situación, según Briatore, dentro de una coyuntura en evaluación: “Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi (Antonelli) en Mercedes. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos y son chicos”.

La próxima cita del Mundial se celebrará en el histórico circuito de Monza entre el 5 y el 7 de septiembre. El trazado italiano en el que debutó Franco Colapinto el año pasado en la Fórmula 1 con Williams.

LOS MEMES DEL GP DE PAÍSES BAJOS:

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoAlpineFórmula 1Gran Premio de los Países BajosDeportes-ArgentinaFlavio Briatore

Últimas Noticias

Sigue la fecha 7 del Torneo Clausura con tres partidos: la agenda del domingo

Luego de la presentación de Boca ante Aldosivi, jugarán Talleres-Riestra y Defensa y Justicia-Belgrano (16.45). A continuación, Racing recibirá a Unión (21.15)

Sigue la fecha 7 del

Boca Juniors visitará a Aldosivi en Mar del Plata en busca de un nuevo triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El equipo de Miguel Russo viene de lograr dos victorias al hilo en la Liga Profesional. Transmite ESPN a las 14.30

Boca Juniors visitará a Aldosivi

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Países Bajos de F1: sobrepasos, una sólida tarea y la actitud de Gasly que lo perjudicó

El argentino largó 16º y culminó undécimo en Zandvoort. Por qué podría haber terminado más adelante. El análisis de su competencia

Radiografía de la carrera de

El enojo de Colapinto tras quedar a un paso de los puntos en el GP de Países Bajos: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”

El piloto argentino finalizó en la 11° ubicación en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, aunque se vio perjudicado por la estrategia de la escudería francesa

El enojo de Colapinto tras

Cuándo volverá a competir Colapinto en la F1: la agenda de carreras tras el GP de los Países Bajos

Luego de su participación en el circuito de Zandvoort, el piloto argentino de Alpine volverá a ver acción en Italia

Cuándo volverá a competir Colapinto
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gracias a Vaca Muerta, los

Gracias a Vaca Muerta, los ingresos por regalías de Neuquén crecieron 245% entre 2006 y 2024

El gobierno porteño impulsará multas a las plataformas que publiquen alquileres temporarios no registrados

Elecciones Corrientes 2025, en vivo: el candidato del oficialismo provincial confió en que votará un número importante de electores

Los candidatos nacionales del peronismo se suman a la campaña bonaerense para robustecer la unidad

En medio del escándalo de la ANDIS y a días de las elecciones en PBA, Milei viajará a EEUU para reunirse con empresarios

INFOBAE AMÉRICA
“El mago del Kremlin”: el

“El mago del Kremlin”: el retrato autoritario de Vladimir Putin que desafía a Occidente

Por qué es casi imposible encontrar un trébol de cuatro hojas y qué dice la ciencia sobre la “buena suerte”

El tango se convierte en el mejor aliado de pacientes con Parkinson en Buenos Aires

Vladimir Putin se reunió con Xi Jinping y le informó sobre las conversaciones que mantuvo con Donald Trump en Alaska

Josh Freese habla tras dejar Foo Fighters: “No resonaba con la música de la banda”

TELESHOW
El rotundo cambio estético de

El rotundo cambio estético de Furia Scaglione tras su cirugía de nariz: las fotos del resultado final

Noche de baile y amigos en la casa de Wanda Nara: al cuidado de Zaira y con los hijos de Evangelina Anderson

Gustavo Conti recordó con tristeza a Silvina Luna a dos años de su muerte: “Siento que el tiempo se detuvo”

Fredy Villarreal contó el motivo de su rivalidad con Mario Pergolini: “Estaba enemistado conmigo porque lo imitaba”

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso