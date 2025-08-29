Tras la llegada de Garnacho, el Chelsea está a punto de cerrar la incorporación de otra joven figura argentina

Facundo Buonanotte tendría cerrada su llegada al Chelsea (Reuters/Andrew Boyers)

Con el mercado de fichajes del fútbol europeo llegando a su fin (cierra el 1 de septiembre), Chelsea pisó el acelerador en la recta final y tiene apalabrada la llegada de dos figuras argentinas de la Premier League. Después de la resonante operación en la que acordó el fichaje de Alejandro Garnacho del Manchester United, los Blues tienen un acuerdo para concretar el arribo de Facundo Buonanotte. El atacante surgido en Rosario Central viene de tener un paso destacado por el Brighton y el Leicester City.

Las negociaciones entre las partes se habrían cerrado en una operación fugaz. Según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en las transferencias del mercado del Viejo Continente, Chelsea ya tiene “100% cerrado” el pase de Buonanotte.

“El Chelsea está trabajando para fichar a Facundo Buonanotte procedente del Brighton. Negociaciones en marcha con Brighton por talento argentino en la lista de varios clubes de Reino Unido, Borussia Dortmund y más. Trato cerrado”, destacó el italiano.

En esta misma línea, aseguró que las conversaciones entre la dirigencia del Brighton y Chelsea están “muy avanzadas” y que la estructura de la transferencia sería “un acuerdo con un préstamo inicial”. Al mismo tiempo, puntualizó en el que el fichaje del extremo argentino será para reforzar al plantel dirigido por Enzo Maresca.

El detalle de Romano sobre el fichaje del Chelsea por Buonanotte

“Nunca hubo discusiones sobre el traslado a Estrasburgo, siempre nos centramos solamente en Cheslea FC”, comentó, dejando de lado los rumores sobre una hipotética salida al cuadro francés, en el que juegan los argentinos Valentín Barco y Joaquín Panichelli. Vale destacar que el elenco galo pertenece a BlueCo, consorcio liderado por Todd Boehly, que tiene como equipo principal del proyecto al Chelsea. El joven ecuatoriano Kendry Páez es uno de los casos de futbolistas cedidos desde la institución londinense.

Buonanotte nació futbolísticamente en Rosario Central, además de tener un destacado paso por las selecciones juveniles argentinas. A principios de 2023 recaló en la Premier League para jugar en el Brighton, que pagó una cifra cercana a los 6 millones de euros, según indicó el medio especializado Transfermarkt.

Después de un año y medio, en el que convirtió cinco goles en 50 partidos, se marchó a préstamo al Leicester City para la temporada 2024/25. A pesar de tener un paso destacado en el que marcó seis goles y brindó tres asistencias en el marco de 25 encuentros, no pudo salvar a los Foxes del descenso. En este momento llegó a ser citado a la selección argentina tras el llamado de Lionel Scaloni.

Sin embargo, Fabian Hürzeler, entrenador del Brighton, dejó en claro que no iba a contar con Buonanotte de cara a la temporada 2025/26 luego de dejarlo afuera de las convocatorias en el arranque de la Premier League. Durante la ventana de transferencias, según informó Fabrizio Romano, el atacante argentino de 20 años fue pretendido por el Borussia Dortmund de la Bundesliga y el Olympique de Lyon de la Ligue 1, además de diferentes equipos de la Premier.

Facundo Buonanotte llegó a ser citado por Lionel Scaloni para la selección argentina (@Argentina)

Esta llegada se podría concretar al mismo tiempo de que el Chelsea oficialice la contratación de Alejandro Garnacho. El extremo argentino ya tenía decidido su postura de abandonar el Manchester United después de romper su relación con el director técnico, Rúben Amorim, y presionó para poder marcharse al elenco londinense.

Tras ser marginado del plantel de los Red Devils, Garnacho ya tiene todo cerrado para firmar por siete años con el cuadro azulado. La transacción rondaría en un monto cercano a los 40 millones de libras (más de 54 millones de dólares), además de que el Manchester United se guardaría el 10% de una futura venta.

“Alejandro Garnacho estará el viernes en Londres para realizar pruebas médicas y firmar su contrato como nuevo jugador del Chelsea. Se confirmó una tarifa de £40 millones con una cláusula de venta del 10% acordada con el Manchester United”, aseguró Fabrizio Romano sobre la compra del extremo.

Hay que destacar que tanto Buonanotte como Garnacho llegarán a un plantel que está plagado de jugadores en la zona ofensiva. Pedro Neto, Jamie Bynoe-Gittens, Estêvão y João Pedro son algunas de las variantes con las que cuenta Enzo Maresca en el ataque..