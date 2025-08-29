Deportes

Tras la clasificación de River por penales, así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Argentina

El Millonario eliminó a Unión en la definición desde los doce pasos y jugará frente a Racing en la siguiente instancia

River Plate eliminó a Unión
River Plate eliminó a Unión por penales y avanzó a los cuartos de final (@Copa_Argentina)

El duelo entre River Plate y Unión de Santa Fe fue el último cruce de octavos de final de la Copa Argentina. Con la victoria del Millonario por penales, tras el empate sin goles en los 90 minutos reglamentarios, quedó diagramado el cuadro de la siguiente instancia. El equipo de Marcelo Gallardo jugará ante Racing.

La edición número 15 del certamen no solo mantiene la atención por el título, sino también por el cupo a la Copa Libertadores 2026 que está en juego. El recorrido hacia los cuartos de final se ha caracterizado por la eliminación de algunos de los clubes más destacados del fútbol argentino. Boca Juniors quedó fuera en los dieciseisavos de final tras caer ante Atlético Tucumán, mientras que River avanzó a octavos con una goleada sobre San Martín de Tucumán.

En esta misma instancia, Independiente Rivadavia logró un triunfo agónico frente a Central Córdoba de Rosario, asegurando su lugar entre los ocho mejores. Argentinos Juniors también avanzó tras superar a Aldosivi, y Belgrano eliminó a Independiente con un 2-0 en el estadio Gigante de Arroyito.

Por su parte, Lanús dejó en el camino a Huracán, consolidando su presencia en la siguiente fase. En otro de los encuentros destacados, Tigre venció a San Lorenzo en la cancha de Morón, mientras que Racing se impuso con una goleada sobre Deportivo Riestra, y es el próximo rival de River Plate.

El último equipo en sumarse a los cuartos de final, antes de este duelo, había sido Newell’s, que eliminó a Atlético Tucumán en un partido de alto nivel que terminó 3-2 a favor de la Lepra.

De esta manera, el cuadro de la competencia ya perfila a los posibles finalistas, con una parte que definirá a uno de ellos y la otra mitad que determinará al segundo contendiente por el título.

Vale recordar que el último en consagrarse en este certamen fue Central Córdoba de Santiago del Estero, que dio el golpe y venció a Vélez Sarsfield por 1-0 en la final disputada el 11 de diciembre de 2024, en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe.

ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA:

Cuadro de Copa Argentina
Cuadro de Copa Argentina

TODOS LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Racing vs. River

Tigre vs. Independiente Rivadavia

Newell´s Old Boys vs. Belgrano

Argentinos Juniors vs. Lanús

TODOS LOS RESULTADOS DE LA COPA ARGENTINA

OCTAVOS DE FINAL

Unión (SF) (3) 0-0 (4) River

San Lorenzo 0-1 Tigre

Independiente Rivadavia 2-1 Central Córdoba de Rosario

Racing 3-0 Deportivo Riestra

Atlético Tucumán 2-3 Newell’s

Belgrano 2-0 Independiente

Aldosivi 1-2 Argentinos

Lanús 2-0 Huracán

16AVOS DE FINAL

San Lorenzo (3) 0-0 (1) Quilmes

Tigre 2-0 Banfield

Platense (1) 2-2 (3) Independiente Rivadavia (M)

Central Córdoba (R) (5) 1-1 (4) Gimnasia

Racing 3-1 San Martín (SJ)

Deportivo Riestra (4) 2-2 (3) Deportivo Armenio

Rosario Central (1) 0-0 (3) Unión

San Martín (T) 0-3 River

Boca 1-2 Atlético Tucumán

Defensa y Justicia 0-2 Newell’s

Belgrano 3-2 Defensores de Belgrano

Gimnasia de Mendoza 1-2 Independiente

Estudiantes (LP) 1 (2) - 1 (4) Aldosivi

Excursionistas 0-3 Argentinos

Lanús 2-0 Vélez

Instituto 0 (2) - 0 (3) Huracán

32AVOS DE FINAL

San Lorenzo 0 (6)-(5) 0 Sportivo Las Parejas

Huracán 2-1 San Martín de Formosa

Boca 5 - 0 Argentino de Monte Maíz

River 2 - 0 Ciudad de Bolívar

Racing 2-0 Santamarina

Independiente 2-0 Sportivo Belgrano de San Francisco

Estudiantes de La Plata 2-1 Sarmiento de La Banda

Gimnasia La Plata 1 - 0 Deportivo Español

Platense 2-0 Argentino de Quilmes

Argentinos Juniors 3-0 Central Norte de Salta

Belgrano de Córdoba 3-1 Real Pilar

Talleres de Córdoba (4) 3-3 (5) Deportivo Armenio

Rosario Central 1-0 Los Andes

Newell’s (5) 0-0 (4) Kimberley

Lanús 4 - 0 General Lamadrid

Banfield 1-0 Villa Mitre

Tigre 3-0 Berazategui

Vélez 1-0 Ferrocarril Midland

Defensa y Justicia 3-1 Racing de Córdoba

Unión de Santa Fe 3-1 Colegiales

Deportivo Riestra (3)2-2(1) San Telmo

Barracas Central 0-2 Defensores de Belgrano

Godoy Cruz 0-1 Excursionistas

Independiente Rivadavia 1-0 Estudiantes de Buenos Aires

Sarmiento de Junín 0-1 Central Córdoba de Rosario

Aldosivi 1 (6) - 1 (5) Gimnasia y Tiro de Salta

Gimnasia de Mendoza 2-0 Nueva Chicago

San Martín de San Juan (3) 0-0 (0) Gimnasia de Jujuy

San Martín de Tucumán 0 (3)- 0 (1) Colón de Santa Fe

Atlético Tucumán 2 - 1 All Boys

Instituto de Córdoba 3- 0 Deportivo Madryn

Central Córdoba de Santiago del Estero 0-1 Quilmes

