Tras la clasificación de River por penales, así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Argentina

El duelo entre River Plate y Unión de Santa Fe fue el último cruce de octavos de final de la Copa Argentina. Con la victoria del Millonario por penales, tras el empate sin goles en los 90 minutos reglamentarios, quedó diagramado el cuadro de la siguiente instancia. El equipo de Marcelo Gallardo jugará ante Racing.
La edición número 15 del certamen no solo mantiene la atención por el título, sino también por el cupo a la Copa Libertadores 2026 que está en juego. El recorrido hacia los cuartos de final se ha caracterizado por la eliminación de algunos de los clubes más destacados del fútbol argentino. Boca Juniors quedó fuera en los dieciseisavos de final tras caer ante Atlético Tucumán, mientras que River avanzó a octavos con una goleada sobre San Martín de Tucumán.
En esta misma instancia, Independiente Rivadavia logró un triunfo agónico frente a Central Córdoba de Rosario, asegurando su lugar entre los ocho mejores. Argentinos Juniors también avanzó tras superar a Aldosivi, y Belgrano eliminó a Independiente con un 2-0 en el estadio Gigante de Arroyito.
Por su parte, Lanús dejó en el camino a Huracán, consolidando su presencia en la siguiente fase. En otro de los encuentros destacados, Tigre venció a San Lorenzo en la cancha de Morón, mientras que Racing se impuso con una goleada sobre Deportivo Riestra, y es el próximo rival de River Plate.
El último equipo en sumarse a los cuartos de final, antes de este duelo, había sido Newell’s, que eliminó a Atlético Tucumán en un partido de alto nivel que terminó 3-2 a favor de la Lepra.
De esta manera, el cuadro de la competencia ya perfila a los posibles finalistas, con una parte que definirá a uno de ellos y la otra mitad que determinará al segundo contendiente por el título.
Vale recordar que el último en consagrarse en este certamen fue Central Córdoba de Santiago del Estero, que dio el golpe y venció a Vélez Sarsfield por 1-0 en la final disputada el 11 de diciembre de 2024, en el estadio 15 de Abril, en Santa Fe.
ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA:
TODOS LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL
Racing vs. River
Tigre vs. Independiente Rivadavia
Newell´s Old Boys vs. Belgrano
Argentinos Juniors vs. Lanús
TODOS LOS RESULTADOS DE LA COPA ARGENTINA
OCTAVOS DE FINAL
Unión (SF) (3) 0-0 (4) River
San Lorenzo 0-1 Tigre
Independiente Rivadavia 2-1 Central Córdoba de Rosario
Racing 3-0 Deportivo Riestra
Atlético Tucumán 2-3 Newell’s
Belgrano 2-0 Independiente
Aldosivi 1-2 Argentinos
Lanús 2-0 Huracán
16AVOS DE FINAL
San Lorenzo (3) 0-0 (1) Quilmes
Tigre 2-0 Banfield
Platense (1) 2-2 (3) Independiente Rivadavia (M)
Central Córdoba (R) (5) 1-1 (4) Gimnasia
Racing 3-1 San Martín (SJ)
Deportivo Riestra (4) 2-2 (3) Deportivo Armenio
Rosario Central (1) 0-0 (3) Unión
San Martín (T) 0-3 River
Boca 1-2 Atlético Tucumán
Defensa y Justicia 0-2 Newell’s
Belgrano 3-2 Defensores de Belgrano
Gimnasia de Mendoza 1-2 Independiente
Estudiantes (LP) 1 (2) - 1 (4) Aldosivi
Excursionistas 0-3 Argentinos
Lanús 2-0 Vélez
Instituto 0 (2) - 0 (3) Huracán
32AVOS DE FINAL
San Lorenzo 0 (6)-(5) 0 Sportivo Las Parejas
Huracán 2-1 San Martín de Formosa
Boca 5 - 0 Argentino de Monte Maíz
River 2 - 0 Ciudad de Bolívar
Racing 2-0 Santamarina
Independiente 2-0 Sportivo Belgrano de San Francisco
Estudiantes de La Plata 2-1 Sarmiento de La Banda
Gimnasia La Plata 1 - 0 Deportivo Español
Platense 2-0 Argentino de Quilmes
Argentinos Juniors 3-0 Central Norte de Salta
Belgrano de Córdoba 3-1 Real Pilar
Talleres de Córdoba (4) 3-3 (5) Deportivo Armenio
Rosario Central 1-0 Los Andes
Newell’s (5) 0-0 (4) Kimberley
Lanús 4 - 0 General Lamadrid
Banfield 1-0 Villa Mitre
Tigre 3-0 Berazategui
Vélez 1-0 Ferrocarril Midland
Defensa y Justicia 3-1 Racing de Córdoba
Unión de Santa Fe 3-1 Colegiales
Deportivo Riestra (3)2-2(1) San Telmo
Barracas Central 0-2 Defensores de Belgrano
Godoy Cruz 0-1 Excursionistas
Independiente Rivadavia 1-0 Estudiantes de Buenos Aires
Sarmiento de Junín 0-1 Central Córdoba de Rosario
Aldosivi 1 (6) - 1 (5) Gimnasia y Tiro de Salta
Gimnasia de Mendoza 2-0 Nueva Chicago
San Martín de San Juan (3) 0-0 (0) Gimnasia de Jujuy
San Martín de Tucumán 0 (3)- 0 (1) Colón de Santa Fe
Atlético Tucumán 2 - 1 All Boys
Instituto de Córdoba 3- 0 Deportivo Madryn
Central Córdoba de Santiago del Estero 0-1 Quilmes