Deportes

La controvertida canción que le dedicó un rapero chileno a Independiente tras los incidentes en la Copa Sudamericana

Se trata de un hit interpretado por Marco Javier que trascendió las fronteras y se viralizó en las redes sociales. Las imágenes

Guardar
La dura canción que le dedicó un rapero chileno a Independiente tras los incidentes en la Copa Sudamericana

La noche del miércoles en el Estadio Libertadores de América quedó marcada por enfrentamientos entre hinchadas que derivaron en destrozos, detenidos y varios heridos de gravedad. El episodio entre Independiente y Universidad de Chile, que obligó a cancelar el encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana, generó un fuerte impacto que trascendió el ámbito deportivo.

A la espera de la definición que tomará la Conmebol, el rapero chileno Marco Javier viralizó su último hit dedicado a la institución de Avellaneda, en donde manifestó duras acusaciones contra el club argentino. Con claros insultos y una constante definición de cobardía, el músico difundió su pieza en las redes sociales y la canción se convirtió en un fenómeno viral en X (ex Twitter), Instagram, YouTube y Tik-Tok.

Se llaman el Rojo, porque están lavando sangre... dicen ser valientes, pero son todos cobardes. Solo dieron cara cuando fue la muchedumbre“, dice una de las partes del tema que trascendió las fronteras.

Otro de los tramos hace referencia a lo que sucedió en las tribunas del estadio bonaerense: “Son la vergüenza internacional de todo el planeta, le pegan a un niño y a los niños se respetan. Jugando en Argentina y estando en su propia cancha, ya lo dijo el Diego: La Pelota no se Mancha".

En las últimas horas, los involucrados están pendientes de la resolución que dará a conocer la Conmebol sobre el partido. La entidad continental tiene como plazo hasta el próximo miércoles 3 de septiembre para dar su dictamen oficial.

Cabe recordar que el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús ordenó la clausura y suspensión preventiva del Libertadores de América, tras los violentos acontecimientos que se registraron en el partido internacional. El fallo responde a la solicitud del fiscal interviniente, Mariano Zitto, quien pidió la suspensión de los partidos en la cancha del Rojo como consecuencia los disturbios que tuvieron lugar esta semana, los cuales calificó como “extremos e inhumanos”.

En su resolución, el juez consideró que existió una “imposibilidad manifiesta de contención de los desmanes que en ese marco fueron escalando en agresividad hasta la completa suspensión del evento deportivo” y prohibió la realización de espectáculos deportivos con público en el estadio hasta que las autoridades presenten un plan conjunto de seguridad.

La orden de clausura y suspensión es por tiempo indeterminado. En este sentido, el tribunal también requirió al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que informe y acompañe lo acordado entre los organismos involucrados, y que aclare si existen condiciones de seguridad suficientes para prevenir la repetición de incidentes similares.

La letra de la canción que interpretó el rapero Marco Javier contra Independiente

¿Cuál es el equipo más mierda del continente? Independiente, Independiente

¿Cuál es el equipo que anda matando a la gente? Independiente, Independiente

¿Cuál es el equipo que nunca va a ser valiente? Independiente, Independiente

¿Cuál es el equipo que tiene más delincuentes? Independiente, Independiente

Se llaman el Rojo, porque están lavando sangre y a la policía se la chupa por costumbre; dicen ser valientes, pero son todos cobardes. Sólo dieron cara cuando fue la muchedumbre.

Son la vergüenza internacional de todo el planeta, le pegan a un niño y a los niños se respetan. Jugando en Argentina y estando en su propia cancha, ya lo dijo el Diego: La Pelota no se Mancha.

Desde su entrenador, que quería ganar con trampa y su presidente que viajó a Paraguay, lo que me parece absurdo, fue para pedir que le dieran los puntos.

Siete Libertadores le hicieron tocar la gloria, pero hicieron del fútbol un escenario de guerra; esta es la mancha que le borra toda la historia. Ustedes causaron la matanza en Avellaneda, en todas las partes del mundo vieron todo ese maltrato. Da igual ser de Chile, de Perú o Puerto Rico; pucha Independiente: te pasamos por el pingo.

Les duele que los dejamos chicos en Argentina y que su hinchada quedará como gallina. Cincuenta contra uno parados en una esquina, su mundial es bien sucio, pero es agua de Argentina.

Independientemente de Independiente, su hinchada es cobarde y nunca va a ser fuerte. Si eran 200 contra 20, que no se llaman hinchas; sólo querían la muerte...

Temas Relacionados

Club IndependienteU de ChileCopa SudamericanaConmebolRapero chilenoMarco JavierViolencia en el fútboldeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate empata contra Unión por los octavos de final de la Copa Argentina

El Millonario intenta meterse entre los mejores ocho de la competencia contra el Tatengue. Racing espera al ganador. Televisa TyC Sports

River Plate empata contra Unión

Recuerdos, rituales e identidad barrial: cómo impacta el cambio de estadios en la realidad del fútbol mundial

Dejar atrás una cancha implica mucho más que una simple mudanza. La transformación de los escenarios deportivos afecta vínculos invisibles que van desde la vida cotidiana de los hinchas hasta las dinámicas más profundas del juego. Los casos de Tottenham, Arsenal y Manchester City

Recuerdos, rituales e identidad barrial:

Una foto y un dardo: la polémica en la que quedó envuelto Mauro Icardi en Turquía

El delantero argentino se hizo eco de la eliminación del Fenerbahce en la Champions League. El posteo que hizo arder las redes

Una foto y un dardo:

Entre mito y realidad: qué hay detrás de la supuesta ventaja de los boxeadores zurdos

Entrevistados por L’Equipe, pugilistas que utilizan la mano izquierda sobre el ring revelaron matices inesperados cuando suena la campana. Qué dicen los estudios científicos más recientes

Entre mito y realidad: qué

La desazón de Francisco Cerúndolo tras el partido que se le escurrió en el US Open: “Ojalá pueda reencontrarme con mi tenis”

El argentino se expresó tras su pronta eliminación en la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos ante el suizo Leandro Riedi, 435 del mundo

La desazón de Francisco Cerúndolo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Noah Centineo sorprende con su

Noah Centineo sorprende con su transformación física para un nuevo papel en el cine: las claves de su rutina

Luis Caputo mostró chats con Javier Milei: “Te quiero Toto, sos lo más de lo más”

Santiago Cúneo presentó su candidatura a diputado: “Vamos a recuperar la patria para el pueblo trabajador”

Vio acercarse a la Policía en Caballito y trató de escapar: tenía un posnet, tarjetas y documentos de otras personas

Secuestró, golpeó y quemó con ácido a su ex pareja en Rosario y ahora quedó preso

INFOBAE AMÉRICA
Brasil evalúa aplicar la Ley

Brasil evalúa aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos

Estados Unidos aprobó la venta de más de 3.000 misiles a Ucrania por 825 millones de dólares

De la abundancia a la escasez: cómo los orangutanes ajustan su dieta para sobrevivir

Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

“No podemos ser ingenuos”: la advertencia del secretario general de la OTAN tras un nuevo ataque de Rusia contra Kiev

TELESHOW
El emotivo recuerdo del hijo

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”

La fuerte confesión de José María Muscari sobre los OVNIs: “Me dan miedo”

Rocío Pardo reveló quién diseñará su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré

La asquerosa bebida que probó Furia en su viaje por Vietnam: “Tuve que comer varias cosas”

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico