La controvertida canción que le dedicó un rapero chileno a Independiente tras los incidentes en la Copa Sudamericana

La dura canción que le dedicó un rapero chileno a Independiente tras los incidentes en la Copa Sudamericana

La noche del miércoles en el Estadio Libertadores de América quedó marcada por enfrentamientos entre hinchadas que derivaron en destrozos, detenidos y varios heridos de gravedad. El episodio entre Independiente y Universidad de Chile, que obligó a cancelar el encuentro por los octavos de final de la Copa Sudamericana, generó un fuerte impacto que trascendió el ámbito deportivo.

A la espera de la definición que tomará la Conmebol, el rapero chileno Marco Javier viralizó su último hit dedicado a la institución de Avellaneda, en donde manifestó duras acusaciones contra el club argentino. Con claros insultos y una constante definición de cobardía, el músico difundió su pieza en las redes sociales y la canción se convirtió en un fenómeno viral en X (ex Twitter), Instagram, YouTube y Tik-Tok.

“Se llaman el Rojo, porque están lavando sangre... dicen ser valientes, pero son todos cobardes. Solo dieron cara cuando fue la muchedumbre“, dice una de las partes del tema que trascendió las fronteras.

Otro de los tramos hace referencia a lo que sucedió en las tribunas del estadio bonaerense: “Son la vergüenza internacional de todo el planeta, le pegan a un niño y a los niños se respetan. Jugando en Argentina y estando en su propia cancha, ya lo dijo el Diego: La Pelota no se Mancha".

En las últimas horas, los involucrados están pendientes de la resolución que dará a conocer la Conmebol sobre el partido. La entidad continental tiene como plazo hasta el próximo miércoles 3 de septiembre para dar su dictamen oficial.

Cabe recordar que el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús ordenó la clausura y suspensión preventiva del Libertadores de América, tras los violentos acontecimientos que se registraron en el partido internacional. El fallo responde a la solicitud del fiscal interviniente, Mariano Zitto, quien pidió la suspensión de los partidos en la cancha del Rojo como consecuencia los disturbios que tuvieron lugar esta semana, los cuales calificó como “extremos e inhumanos”.

En su resolución, el juez consideró que existió una “imposibilidad manifiesta de contención de los desmanes que en ese marco fueron escalando en agresividad hasta la completa suspensión del evento deportivo” y prohibió la realización de espectáculos deportivos con público en el estadio hasta que las autoridades presenten un plan conjunto de seguridad.

La orden de clausura y suspensión es por tiempo indeterminado. En este sentido, el tribunal también requirió al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que informe y acompañe lo acordado entre los organismos involucrados, y que aclare si existen condiciones de seguridad suficientes para prevenir la repetición de incidentes similares.

La letra de la canción que interpretó el rapero Marco Javier contra Independiente

¿Cuál es el equipo más mierda del continente? Independiente, Independiente

¿Cuál es el equipo que anda matando a la gente? Independiente, Independiente

¿Cuál es el equipo que nunca va a ser valiente? Independiente, Independiente

¿Cuál es el equipo que tiene más delincuentes? Independiente, Independiente

Se llaman el Rojo, porque están lavando sangre y a la policía se la chupa por costumbre; dicen ser valientes, pero son todos cobardes. Sólo dieron cara cuando fue la muchedumbre.

Son la vergüenza internacional de todo el planeta, le pegan a un niño y a los niños se respetan. Jugando en Argentina y estando en su propia cancha, ya lo dijo el Diego: La Pelota no se Mancha.

Desde su entrenador, que quería ganar con trampa y su presidente que viajó a Paraguay, lo que me parece absurdo, fue para pedir que le dieran los puntos.

Siete Libertadores le hicieron tocar la gloria, pero hicieron del fútbol un escenario de guerra; esta es la mancha que le borra toda la historia. Ustedes causaron la matanza en Avellaneda, en todas las partes del mundo vieron todo ese maltrato. Da igual ser de Chile, de Perú o Puerto Rico; pucha Independiente: te pasamos por el pingo.

Les duele que los dejamos chicos en Argentina y que su hinchada quedará como gallina. Cincuenta contra uno parados en una esquina, su mundial es bien sucio, pero es agua de Argentina.

Independientemente de Independiente, su hinchada es cobarde y nunca va a ser fuerte. Si eran 200 contra 20, que no se llaman hinchas; sólo querían la muerte...