Francisco Cerúndolo perdió un partido que tenía casi ganado y ya no quedan argentinos en el US Open

Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - August 28, 2025 Argentina's Francisco Cerundolo in action during his second round match against Switzerland's Leandro Riedi REUTERS/Kevin Lamarque

Francisco Cerúndolo, el único albiceleste en pie en la modalidad de singles del US Open, sufrió una de las derrotas más duras de su carrera en la segunda ronda del certamen europeo. El porteño cayó ante Leandro Riedi, actual 435º del ranking ATP, en cinco sets: fue 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2 a favor del suizo, quien se convierte en el segundo tenista menor ranking en la tercera ronda de dicho Grand Slam en la última década.

El pasado martes, la instancia de 64 jugadores habría significado un lejano objetivo para Francisco Cerúndolo. Durante su presentación en Flushing Meadows ante el italiano Matteo Arnaldi, al cabo del segundo parcial, el 19º del escalafón mundial se halló bajo una desventaja de dos sets a cero. Sin embargo, con paciencia, actitud y un notorio cambio en su juego, el argentino produjo una épica remontada que superó las tres horas y 40 minutos. Sobre el final, el oriundo de Buenos Aires, quien atravesaba un complejo presente, se alivió: tenía una vida más.

Su próxima aventura, correspondiente a la segunda ronda, fue ante Leandro Riedi. El suizo de 21 años, quien actualmente ocupa el puesto 435º del ranking, atravesó dos cirugías de rodilla en el último tiempo y regresó a la actividad en mayo, luego de nueve meses fuera de las canchas. De forma progresiva, el nacido en Frauenfeld se hizo de confianza en las siete competiciones que disputó y hasta superó la qualy de Wimbledon. Hasta el momento, la vigente semana, la del US Open, es la mejor de su corta carrera: no sólo sumó tres victorias sin ceder sets y volvió a atravesar la fase previa de un Grand Slam, sino que también logró su primer éxito en un cuadro principal de la categoría -otra vez en parciales hilados- frente al español Pedro Martínez que le permitió ascender casi 150 lugares.

El capítulo inicial en el Court 5 del Billie Jean King National Tennis Center comenzó con tres juegos parejos. Justamente en el cuarto, game del servicio de Riedi, Cerúndolo aprovechó el primer break point del duelo y se adelantó por 3-1. Si bien en el siguiente el suizo se animó y expuso sus condiciones, dejó pasar ¡siete! oportunidades para igualar el marcador. Con la ventaja a su favor, el 19º del escalafón se soltó y mostró seguridad en su saque, logrando así ganarlo en tres turnos más para el 6-3 definitivo.

En el segundo, el argentino volvió a golpear en el inicio. Esta vez, el quiebre llegó para el 2-1. Desde ahí, Cerúndolo creció exponencialmente y manejó el transcurso del partido sin inconvenientes. De hecho, no enfrentó ningún break point hasta el 5-4. En aquel juego, el final, sacó en dos oportunidades para sumarlo otro parcial a la cuenta. Sin embargo, la tercera fue la vencida para firmar el 6-4 y una diferencia de dos sets a cero.

El tercero, en el cual Cerúndolo inició con un quiebre que indicaba que se llevaría el encuentro en sets corridos, y el cuarto, tuvieron un desenlace sorpresivo. Ante las fallas del argentino, producto del cansancio, el suizo se reivindicó: ganó 11 de los 17 juegos que se desarrollaron y pasó de estar al borde la eliminación a su primera experiencia en una quinta manga.

Allí, Cerúndolo impuso su experiencia y golpeó primero. Sin embargo, en el game siguiente, volvió a ceder. A partir de aquel momento, se desmoronó anímica y tenísticamente, permitiendo que el suizo tome el protagonismo y la ventaja con un quiebre para el 4-2. Luego de sostener su servicio y romper nuevamente el ajeno, el actual 435º del mundo dio el batacazo de la jornada: derrotó al argentino por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2 en tres horas y 33 minutos.