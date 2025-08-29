Deportes

Barracas buscará subirse a la cima de su zona ante un golpeado Newell’s: hora, TV y formaciones

El Guapo intentará cosechar una victoria que lo deposite en lo más alto ante una Lepra que querrá resurgir. Desde las 19, por TNT Sports. A la misma hora, Banfield recibirá a Tigre

El fútbol argentino no se detiene y este viernes comenzará la séptima jornada del Torneo Clausura con tres encuentros. Aunque la mayoría de las miradas estarán depositadas en lo que sucederá en Córdoba entre Instituto e Independiente, antes, a las 19, Newell’s recibirá a Barracas Central y Banfield chocará con Tigre.

NEWELL’S-BARRACAS CENTRAL:

Tras caer en el clásico, Newell's recibirá a Barracas Central

El Coloso Marcelo Bielsa será el escenario del encuentro que protagonizarán Newell’s Old Boys y Barracas Central este viernes desde las 19, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. La Lepra, que viene de sufrir un duro revés en el clásico rosarino frente a Rosario Central, buscará una reacción inmediata ante su público para cortar la racha adversa. El partido contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo. La televisación estará a cargo de TNT Sports.

El equipo dirigido por Cristian Fabbiani atraviesa una etapa de incertidumbre tras un arranque prometedor. Después de la victoria inicial, Newell’s no volvió a sumar de a tres. A partir de allí, acumuló una derrota contra Banfield, empates ante Aldosivi, Central Córdoba y Defensa y Justicia, y la caída reciente ante su eterno rival, marcada por el golazo de Ángel Di María.

Por su parte, Barracas Central llega a Rosario con la motivación de consolidar su gran presente bajo la conducción de Rubén Darío Insua. El Guapo igualó en la fecha pasada contra Defensa y Justicia y, tras la victoria de Estudiantes sobre Aldosivi, quedó ubicado en la segunda posición de la Zona A. El equipo se mantiene en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y aspira a asaltar la cima si logra sumar en el Coloso.

Probables formaciones:

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Pablo Dóvalo

Hora: 19.00

Televisación: TNT Sports

BANFIELD-TIGRE:

Banfield recibirá a Tigre por la séptima jornada del Torneo Clausura

Banfield será local ante Tigre este viernes desde las 19 en el estadio Florencio Sola, en un partido clave correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El Taladro encara este duelo con la urgencia de sumar, ya que se encuentra cerca de la zona más comprometida con el descenso, mientras que el Matador transita una campaña sin sobresaltos en la Tabla Anual, aunque sigue atento a su coeficiente. El partido, que será televisado por ESPN Premium, contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y el control del VAR a cargo de Fernando Espinoza.

El equipo dirigido por Pedro Troglio viene de una derrota por 2-0 frente a Boca Juniors en La Bombonera, resultado que lo dejó fuera de los puestos de playoffs y con la necesidad de mejorar el rendimiento si quiere evitar caer en la pelea por la permanencia. Hasta ahora, acumula dos victorias, un empate y tres derrotas.

Por su parte, el Matador llega en una situación más estable. Su posición en la tabla anual le permite trabajar con cierta tranquilidad, aunque no puede relajarse en la tabla de promedios. Bajo la conducción de Diego Dabove, el equipo de Victoria viene de igualar 1-1 ante Independiente Rivadavia por un polémico penal sobre la hora, y suma dos victorias, dos empates y dos caídas en el Clausura.

El antecedente más reciente favorece a Tigre, que eliminó a Banfield en la Copa Argentina con un 2-0 el 26 de junio pasado.

Probables formaciones:

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Fernando Espinoza

Hora: 19.00

Televisación: ESPN Premium

Tabla de posiciones:

