“Parece la peor noticia de su vida”: la llamativa actitud de un futbolista tras ser fichado por un tradicional club europeo

Largie Ramazani, extremo belga de 24 años, se ha convertido en el séptimo refuerzo del Valencia CF para la presente temporada tras concretarse su cesión por un año desde el Leeds United. El futbolista aterrizó en el aeropuerto de Alicante en la madrugada del jueves y, pocas horas después, se sometió a la revisión médica en Valencia, donde expresó sentirse “contento” y “con ganas” de integrarse en el equipo dirigido por Carlos Corberán.

La operación, cerrada a principios de la semana, se formalizó sin opción de compra, lo que implica que Ramazani reforzará la zona ofensiva del club valencianista únicamente durante la actual campaña. El acuerdo entre el Valencia CF y el Leeds United se produjo en el tramo final del mercado de fichajes, en un contexto de máxima exigencia para la dirección deportiva, que buscaba apuntalar el ataque según las preferencias del técnico.

Sin embargo, un video a la salida de la revisión médica se hizo viral por la llamativa actitud del futbolista. Totalmente fastidioso, como sin ganas de haber aceptado su nuevo destino, camina ante las cámaras con paso cansino y casi sin hablar. “¿Cómo han ido las pruebas, Largie?“, le consultaron. Y apenas si levantó el pulgar como respuesta. ”¿Con ganas de conocer a tus compañeros", le volvieron a preguntar, en busca de aunque sea un sonido gutural. No obstante, apenas asintió con la cabeza. “Un mensaje para la afición, que está muy ilusionada también. Sólo un mensajito”, le imploraron los cronistas. “Vamos a por los tres puntos”, concluyó. Y se marchó.

La situación provocó un sinfín de bromas y críticas. “Este es Largie Ramazani, un joven belga saliendo del juzgado tras ser condenado a un año de prisión sin opción de compra”, se burló un usuario en X (antes Twitter). “El jugador con más ilusión de vestir una nueva camiseta”, se sumó otro. “No es la mirada que estamos acostumbrados a ver en su rostro...”, añadió un tercero, fanático del fútbol inglés. “A Ramazani fichar por el Valencia le ha resultado la peor noticia de su vida”, remató otro.

El belga, nacido en Berchem-Sainte-Agathe (Bélgica) el 27 de febrero de 2001, cuenta con experiencia internacional en las categorías inferiores de su país. Su formación futbolística se desarrolló en las canteras del RSC Anderlecht y del Charlton Athletic, antes de firmar en 2017 con el Manchester United, donde debutó en la élite. Posteriormente, en 2020, recaló en la UD Almería, club con el que disputó más de 100 partidos y dejó constancia de su capacidad goleadora y de asistencia. En 2024, el Leeds United incorporó al extremo, que ahora afronta una nueva etapa en LaLiga.

Ramazani, con la casaca del Valencia

Durante su presentación oficial, al menos, se mostró algo más simpático. Ramazani manifestó su entusiasmo por sumarse al proyecto y su deseo de aportar al equipo. Por su parte, Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, valoró positivamente la llegada del jugador: “Es un futbolista que tiene polivalencia, puede jugar en derecha y en izquierda, tiene velocidad, puede recibir al pie y, según dónde juegue, puede recibir al pie o al espacio. Valoro la incorporación si se acaba finiquitando como algo positivo”. El técnico destacó la versatilidad y el perfil ofensivo del belga, subrayando su capacidad para acelerar el juego y generar peligro desde distintas posiciones.

La posibilidad de que Ramazani debute de inmediato con la camiseta del Valencia CF permanece en el aire. El club trabajó a contrarreloj para completar la documentación necesaria y que el extremo pudiera entrar en la convocatoria para el partido de LaLiga de este viernes frente al Getafe en Mestalla. Sin embargo, la oficialización de la cesión se produjo más tarde de lo previsto, lo que complica su presencia en el encuentro. Corberán explicó que “estamos a expensas de aspectos burocráticos, de oficializar papeles. Si llega a tiempo, estará con el equipo”, dejando la decisión final supeditada a la resolución de los trámites administrativos.

En la última temporada, Ramazani disputó 31 partidos con el Leeds United, firmando siete goles y dos asistencias, cifras que resultaron determinantes para el ascenso del conjunto inglés a la Premier League.