Deportes

“Parece la peor noticia de su vida”: la llamativa actitud de un futbolista tras ser fichado por un tradicional club europeo

Largie Ramazani fue confirmado como el séptimo refuerzo del Valencia, pero el desánimo que mostró en una entrevista a la salida de la revisión médica se hizo viral

Guardar

Largie Ramazani, extremo belga de 24 años, se ha convertido en el séptimo refuerzo del Valencia CF para la presente temporada tras concretarse su cesión por un año desde el Leeds United. El futbolista aterrizó en el aeropuerto de Alicante en la madrugada del jueves y, pocas horas después, se sometió a la revisión médica en Valencia, donde expresó sentirse “contento” y “con ganas” de integrarse en el equipo dirigido por Carlos Corberán.

La operación, cerrada a principios de la semana, se formalizó sin opción de compra, lo que implica que Ramazani reforzará la zona ofensiva del club valencianista únicamente durante la actual campaña. El acuerdo entre el Valencia CF y el Leeds United se produjo en el tramo final del mercado de fichajes, en un contexto de máxima exigencia para la dirección deportiva, que buscaba apuntalar el ataque según las preferencias del técnico.

Sin embargo, un video a la salida de la revisión médica se hizo viral por la llamativa actitud del futbolista. Totalmente fastidioso, como sin ganas de haber aceptado su nuevo destino, camina ante las cámaras con paso cansino y casi sin hablar. “¿Cómo han ido las pruebas, Largie?“, le consultaron. Y apenas si levantó el pulgar como respuesta. ”¿Con ganas de conocer a tus compañeros", le volvieron a preguntar, en busca de aunque sea un sonido gutural. No obstante, apenas asintió con la cabeza. “Un mensaje para la afición, que está muy ilusionada también. Sólo un mensajito”, le imploraron los cronistas. “Vamos a por los tres puntos”, concluyó. Y se marchó.

La situación provocó un sinfín de bromas y críticas. “Este es Largie Ramazani, un joven belga saliendo del juzgado tras ser condenado a un año de prisión sin opción de compra”, se burló un usuario en X (antes Twitter). “El jugador con más ilusión de vestir una nueva camiseta”, se sumó otro. “No es la mirada que estamos acostumbrados a ver en su rostro...”, añadió un tercero, fanático del fútbol inglés. “A Ramazani fichar por el Valencia le ha resultado la peor noticia de su vida”, remató otro.

El belga, nacido en Berchem-Sainte-Agathe (Bélgica) el 27 de febrero de 2001, cuenta con experiencia internacional en las categorías inferiores de su país. Su formación futbolística se desarrolló en las canteras del RSC Anderlecht y del Charlton Athletic, antes de firmar en 2017 con el Manchester United, donde debutó en la élite. Posteriormente, en 2020, recaló en la UD Almería, club con el que disputó más de 100 partidos y dejó constancia de su capacidad goleadora y de asistencia. En 2024, el Leeds United incorporó al extremo, que ahora afronta una nueva etapa en LaLiga.

Ramazani, con la casaca del
Ramazani, con la casaca del Valencia

Durante su presentación oficial, al menos, se mostró algo más simpático. Ramazani manifestó su entusiasmo por sumarse al proyecto y su deseo de aportar al equipo. Por su parte, Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, valoró positivamente la llegada del jugador: “Es un futbolista que tiene polivalencia, puede jugar en derecha y en izquierda, tiene velocidad, puede recibir al pie y, según dónde juegue, puede recibir al pie o al espacio. Valoro la incorporación si se acaba finiquitando como algo positivo”. El técnico destacó la versatilidad y el perfil ofensivo del belga, subrayando su capacidad para acelerar el juego y generar peligro desde distintas posiciones.

La posibilidad de que Ramazani debute de inmediato con la camiseta del Valencia CF permanece en el aire. El club trabajó a contrarreloj para completar la documentación necesaria y que el extremo pudiera entrar en la convocatoria para el partido de LaLiga de este viernes frente al Getafe en Mestalla. Sin embargo, la oficialización de la cesión se produjo más tarde de lo previsto, lo que complica su presencia en el encuentro. Corberán explicó que “estamos a expensas de aspectos burocráticos, de oficializar papeles. Si llega a tiempo, estará con el equipo”, dejando la decisión final supeditada a la resolución de los trámites administrativos.

En la última temporada, Ramazani disputó 31 partidos con el Leeds United, firmando siete goles y dos asistencias, cifras que resultaron determinantes para el ascenso del conjunto inglés a la Premier League.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLargie RamazaniValenciaLeedsdeportes-argentina

Últimas Noticias

Con formación confirmada, River Plate busca el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Unión

El Millonario intenta meterse entre los mejores ocho de la competencia contra el Tatengue. Desde las 21.15, por TyC Sports

Con formación confirmada, River Plate

La mala noticia que recibió Lucas Blondel mientras se encuentra relegado por Miguel Ángel Russo en Boca

El lateral, de 28 años, todavía no sumó minutos desde el desembarco del DT en el Xeneize

La mala noticia que recibió

Pipo Gorosito reavivó una vieja polémica sobre el fútbol argentino y el europeo: el ejemplo de Boca que utilizó

El técnico de Alianza Lima comparó el nivel del fútbol local con el del Viejo Continente y fue tajante: “Es 300 veces más difícil”. También opinó de los incidentes entre Independiente y la U de Chile, donde uno de los dos será su rival en cuartos de la Sudamericana

Pipo Gorosito reavivó una vieja

La sorpresiva invitación de Colapinto a Taylor Swift y Travis Kelce tras el anuncio de su boda

El piloto bonaerense habló sobre el compromiso de la cantante y el jugador de fútbol americano

La sorpresiva invitación de Colapinto

La tajante respuesta del representante de Lautaro Martínez frente al interés de un equipo de la Premier League

El agente desterró los rumores vinculados a un sondeo del Newcastle por el pase del capitán del Inter. Las Urracas acordaron la llegada de Nick Woltemade, del Stuttgart de Alemania, a cambio de 80 millones de euros

La tajante respuesta del representante
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le extrajeron sangre a tres

Le extrajeron sangre a tres policías para hallar al quinto hombre que violó y mató a Natalia Melmann

Llega la tormenta de Santa Rosa y hay alerta por una nueva ciclogénesis: qué dice el pronóstico para el fin de semana

De Taylor Swift a Dua Lipa: cómo son los anillos de compromiso más llamativos del año

Identifican un mecanismo clave de la esclerosis múltiple que podría abrir nuevas vías para el tratamiento

Elecciones 2025, en vivo: el transporte público será gratuito el 7 de septiembre y el 26 de octubre en PBA

INFOBAE AMÉRICA
La Casa Blanca reveló que

La Casa Blanca reveló que Trump no está “contento” pero tampoco “sorprendido” por los ataques rusos contra la capital de Ucrania

Ventajas de la motocicleta en México: todo lo que debes saber

Cómo las ondas de radio que podrían mejorar la capacidad de percibir olores, según un experimento

Universidad peruana ofrece titulación profesional en 5 meses: ¿en qué consiste y cómo postular?

Rusia fuerza el desplazamiento de civiles ucranianos al intensificar sus ataques en Dnipropetrovsk y Donetsk

TELESHOW
La tajante respuesta de Juan

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”

Sabrina Carpenter en la Argentina: de abrir los shows de Taylor Swift al anunció de su presencia en Lollapalooza 2026

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa