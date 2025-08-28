Deportes

Milei volvió a criticar a Riquelme: “Yo creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River”

Durante una disertación frente a políticos y empresarios, el Presidente cuestionó la gestión del máximo dirigente del Xeneize

La frase de Javier Milei sobre Juan Román Riquelme

Durante su exposición en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), el presidente Javier Milei volvió a referirse de manera crítica a la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors. No es la primera vez que el jefe de Estado cuestiona públicamente al máximo directivo xeneize.

En un tramo de su discurso, Milei se refirió a la agresión que sufrió durante el acto que realizó el jueves en Lomas de Zamora. En ese momento ironizó al sostener que “era muy emocionante enfrentar toda la lluvia de piedras”, con el foco puesto en lo ocurrido con la comitiva presencial. Entonces, recordó su etapa vinculado al fútbol tanto en su rol de jugador juvenil como de simpatizante en distintas tribunas.

“Les voy a contar una anécdota personal. La verdad que eso a mí no me va a asustar. Cuando jugaba al fútbol, jugaba en Chacarita y seguí la campaña de Chacarita 84, 85 y 86. La cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras, ustedes no se dan una idea. Es más, en un momento a Chacarita le suspendieron la cancha y tenía que jugar de local en Campana, en la cancha de Villa Dálmine. Imaginense que estoy acostumbrado a las lluvias de piedras”, aseguró, antes de repasar una anécdota vinculada al Xeneize.

“Les cuento más. Cuando fui a ver Boca-Palmeiras, cuando era de Boca... Digo, porque se imaginarán... Creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River. No habrás sido vos, ¿no? ¿Qué opinas Edu? Fue un hincha de River definitivamente. Fue Toto (Caputo), o vos", señaló mientras buscaba complicidad entre los presentes.

Tras su clara referencia a la gestión de Riquelme, retomó su anécdota: “Fui a ver Boca-Palmeiras en el Morumbí y también los brasileros nos tiraron piedras cuando terminó el partido. Mi papá mide más de un metro novena, entonces salía la cabeza por encima de la pared y lo engancharon. Es más, en algún momento mi hermana también cuenta algo que pasó cuando jugaba al baby fútbol, yo jugaba en el Ideal en la zona de Lugano-Mataderos, y nos tocó jugar el último partido contra un rival de la zona encima. Y llevaron a la hincha de Chicago, nos movían el arco, y todas esas cosas. He tenido buenos partidos, pero como esos muy pocos. Yo estoy acostumbrado a la adversidad”.

Milei fue a votar en
Milei fue a votar en las elecciones de Boca del 2023 (Foto: AP/Gustavo Garello)

No es la primera vez que Milei se involucra en la situación de Boca Juniors. Durante las elecciones presidenciales de fines del 2023 que consagraron a Juan Román Riquelme como presidente del club por delante de la lista que tenía a Mauricio Macri como candidato a vicepresidente, el mandatario fue a votar en claro apoyo a la oposición boquense.

Más allá de ese gesto político, también se mostró crítico del proceso del ídolo del Xeneize a lo largo de los últimos años: expuso su disconformidad en redes sociales luego de la derrota en el Superclásico ante River Plate en septiembre del año pasado y volvió a la carga en noviembre del 2024: “Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre”, dijo en una entrevista radial.

Riquelme, que ganó unas elecciones históricas ante la fórmula que encabezaron Andrés Ibarra y Macri con 30.318 votos contra los 15.949 que tuvo la lista opositora, buscó evitar las confrontaciones en una nota que dio en DSports en marzo del año pasado: “Siempre deseo que al que le toque conducir le vaya de la mejor manera. Y le deseo al presidente que logre todos los sueños que tiene y que la gente viva un poco mejor. Que el presidente se acuerde de mí y que sepa mi nombre para mí es un montón. Soy un ciudadano más y le deseo de verdad que le vaya muy bien”.

