La contundente opinión de Javier Milei sobre la gestión de Riquelme en Boca: “Es un desastre”

La opinión de Javier Milei sobre la gestión de Riquelme en Boca

“¿Cómo lo ve a Boca?”. La pregunta de la periodista Cristina Pérez en Radio Rivadavia provocó una carcajada de Javier Milei del otro lado de la línea. Públicamente enfrentado con el oficialismo en el Xeneize, no maquilló su opinión ante el micrófono: “Está claro que la gestión de Riquelme es un desastre”.

No es la primera crítica que esboza hacia el titular del club y su administración. De hecho, en las elecciones de diciembre de 2023, cuando ya había sido elegido primer magistrado del país, concurrió a La Bombonera para apoyar a la fórmula que proponía a Andrés Ibarra y Mauricio Macri por la oposición. “Tenemos una excelente relación con el presidente Macri. Él no pudo votar porque tuvo que ir a Suiza -a cumplir con sus funciones en la Fundación FIFA-. Y yo hice lo que tenía que hacer”, explicó por qué concurrió a aquellos comicios que determinaron la reelección del ex enganche, que además seleccionó a Fernando Gago como entrenador, un ex futbolista al que Milei supo criticar con fiereza en el pasado.

“Había dos cosas en juego. Había una cuestión institucional y de pensamiento. Yo no estaba de acuerdo con la forma de ver... En el fondo, Riquelme es un kirchnerista manejando a Boca. Y después había una cuestión emocional, del otro lado proponían a (Martín) Palermo -como técnico-, y yo soy un admirador de Palermo. Es más, trabajaba con (Roberto) Abbondanzieri, por quien tengo un gran afecto. Fui por lo racional e institucional y por lo que tiene que ver con lo emocional”, se explayó sobre su determinación de exponerse e ir a votar.

Milei también se refirió a su impulso del proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas por parte de su gestión. “En el caso de la AFA, en el decreto 7023 proponemos la competencia. Lo que estamos pidiendo es que se abra para que los clubes elijan qué tipo de sociedades tienen. Venimos perdiendo sistemáticamente con los brasileños, que tienen por modelo las sociedades anónimas”, puso como ejemplo lo sucedido en los certámenes internacionales. En la Copa Libertadores habrá final de conjuntos de Brasil (Botafogo contra Atlético Mineiro dirimirán la corona en el Monumental), mientras que en la Sudamericana Racing intentará proteger el orgullo albiceleste contra Cruzeiro.

Por último, el presidente volvió a elogiar a Lionel Messi y repitió su deseo de lograr un encuentro cara a cara en un futuro cercano. “No he tenido el privilegio y el honor de hablar con el mejor jugador de todos los tiempos, ni siquiera lo he conocido. Me encantaría”, subrayó sobre el capitán del combinado campeón del mundo y de América, que este jueves disputará el último partido de 2024 en Argentina: será en La Bombonera y ante Paraguay, por las Eliminatorias sudamericanas que tienen a la Albiceleste como líder de la clasificación, pensando en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.